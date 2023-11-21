MediaMarkt, ‘‘Şahane Kasım’’ Fırsatlarını Sürdürüyor!

Avrupa’nın açık ara en büyük elektronik perakendecisi MediaMarkt, “Şahane Kasım” fırsatlarına yeni ürünlerle devam ediyor. 23 Kasım'a kadar devam edecek Şahane Kasım kampanyası kapsamında, binlerce farklı ürün cazip fiyatlarla tüketicilere sunulacak.