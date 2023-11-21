MediaMarkt, ‘‘Şahane Kasım’’ Fırsatlarını Sürdürüyor!
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Avrupa’nın açık ara en büyük elektronik perakendecisi MediaMarkt, “Şahane Kasım” fırsatlarına yeni ürünlerle devam ediyor. 23 Kasım'a kadar devam edecek Şahane Kasım kampanyası kapsamında, binlerce farklı ürün cazip fiyatlarla tüketicilere sunulacak.
Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışverişin keyfini sunan MediaMarkt, ay boyunca sürdürdüğü Şahane Kasım kampanyasına çeşitli ürünler ekleyerek tüketicilere yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. MediaMarkt’ın ‘‘Şahane Kasım’’ fırsatları kapsamında, dizüstü bilgisayardan akıllı telefona, buharlı ütüden LED TV’ye kadar birçok ürün çeşitli fırsatlarla satışa sunulacak.
Kampanya kapsamında;
- Vivo V29 Lite 5G 256 GB Akıllı Telefon 13.899 TL’den
- Philips Azur DST8050/20 Buharlı Ütü 3.499 TL’den
- Grundig 75 GHU 8500 A 75 inç 189 Ekran Uydu Alıcılı Google Smart 4K Ultra HD LED TV 23.499 TL’den satışa sunulacak.
MediaMarkt’ın kampanyası 23 Kasım tarihine kadar Türkiye genelindeki 96 mağazasında, mediamarkt.com.tr’de ve mobil uygulamasında geçerli olacak.
Kaynak:
Aktüel