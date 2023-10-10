Magnum Çekiliş Tarihi Belli Oldu! Porsche Taycan'ı Kimler Kazanacak? Magnum Çekiliş Tarihi Ne Zaman Açıklanacak?

Magnum'un düzenlediği Porsche Taycan çekilişine dair merak edilenler bir bir ortaya çıkıyor. Magnum çubuklarıyla beraber gelen şifreler, büyük bir heyecanla son model Porsche Taycan kazanma şansı için kullanılıyor. Peki, bu büyük çekilişin tarihi ne zaman ve sonuçlar ne zaman duyurulacak?

Magnum lezzetinin yanı sıra Porsche hayranlarını da aynı potada buluşturan bu çekiliş, vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Magnum çubuklarının içindeki şifrelerle katılmaya hak kazanan on binlerce kişi, çekilişin tam olarak ne zaman gerçekleşeceğini ve sonuçların ne zaman ilan edileceğini öğrenmek istiyor.

Magnum Porsche Taycan Çekilişi Hangi Tarihte?

Bu büyük gün, 10.10.2023'te saat 11:30'da Magnum Porsche Taycan çekilişi ile taçlanacak. Tüm katılımcıların merakla beklediği bu an, 10.10.2023 tarihinde U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. tarafından İstanbul, Beyoğlu'nda noter gözetiminde ve kamuya açık bir şekilde gerçekleştirilecek.

Magnum Porsche Taycan Ödülü ve Fiyat Bilgisi

Magnum'un 7. dönem çekilişi kapsamında şanslı 2 kişi, 2021 model Porsche Taycan'ın sahibi olacak. Bu eşsiz otomobilin perakende satış değeri ise tam olarak 3.591.046,68 TL.

Çekiliş Sonuçları Ne Zaman Duyurulacak?

Bu büyük çekilişin ardından sonuçları merakla bekleyenler için sonuçlar 15.10.2023 tarihinde Hürriyet Gazetesi Pazar Eki'nde ilan edilecek. Eğer sonuçlar bu tarihten önce açıklanırsa, bu bilgiye de hızla ulaşabileceksiniz.