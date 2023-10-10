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LCW Dream'den Özel Meme Ameliyatı Sonrası Sütyen Koleksiyonu

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LCW Dream'den Özel Meme Ameliyatı Sonrası Sütyen Koleksiyonu
LC Waikiki’nin iç giyim alanında parlayan markası LCW Dream, meme kanseri sonrası ihtiyaçları dikkate alarak etkileyici bir iç giyim serisi sunuyor. Bu koleksiyon, "Farkında ol, geç kalma!" sloganı altında, meme kanserinde erken teşhisin kritik önemini vurgulamayı ve kadın sağlığını desteklemeyi amaçlamaktadır.

LC Waikiki’nin iç giyim alanında parlayan markası LCW Dream, meme kanseri sonrası ihtiyaçları dikkate alarak etkileyici bir iç giyim serisi sunuyor. Bu koleksiyon, "Farkında ol, geç kalma!" sloganı altında, meme kanserinde erken teşhisin kritik önemini vurgulamayı ve kadın sağlığını desteklemeyi amaçlamaktadır.

Meme Kanseri ve LCW Dream'ın Rolü

Son dönemde, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre meme kanseri vakaları alarm verici bir oranda, yaklaşık %99'luk bir oranla görülmekte ve bu hastalığın en büyük risk taşıyan grubu kadınlar oluşturmaktadır. Dünya çapında her yıl 2 milyonun üzerinde meme kanseri vakası tespit edilmekte. LCW Dream, bu ciddi sağlık meselesi karşısında, meme kanseri tedavisi gören kadınların iyileşme yolculuğuna katkıda bulunmayı ve farkındalığı yükseltmeyi vizyon edinmiştir. Bu vizyon doğrultusunda, "Ameliyat Sonrası Sütyen Koleksiyonu"nu tasarlamıştır.

Tasarım ve Konfor Bir Arada

Ameliyat sonrası dönemin zorlukları düşünülerek hazırlanan bu özel koleksiyon, konforu ve hassasiyeti mükemmel bir şekilde birleştiriyor. Serideki sütyenler, ekstra yumuşaklığı ve ayarlanabilir askıları ile üstün hareket özgürlüğü sunar. Balensiz tasarımı, geniş göğüs bandı ve toparlayıcı yan kısımlarıyla rahatlık sunarken, çoklu ayar seçeneği ile gün boyu mükemmel bir uyum sağlar. Özellikle protez kaymalarını ve sırt ağrılarını engellemek için optimize edilmiş sırt yapısı, bu sütyenleri öne çıkarıyor.

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Hassas Dönemler İçin Nefes Alan Kumaş Seçimi

LCW Dream, ameliyat sonrası sütyeni koleksiyonunda, ameliyat sonrası hassas dönemde kadınların ihtiyaçlarını öncelikli kılarak nefes alan, yumuşak ve hafif süngerli kumaşları tercih etmiştir. Bu kumaş seçimi, kadınların kendilerini hem rahat hem de korunmuş hissetmelerini sağlar.

Kaynak:Haber Kaynağı

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