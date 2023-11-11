Kurban Bayramı Erken Geldi: CarrefourSA'da Et Ürünlerinde Büyük İndirim!

CarrefourSA, alışveriş deneyimini zirveye taşıyan ve müşterilerini bayram sevinciyle buluşturan bir indirim kampanyası başlattı. Bu özel kampanya, CarrefourSA Kart sahiplerine sunduğu ayrıcalıklarla et ürünlerinde adeta bir bayram havası estiriyor. Kıyma, kuşbaşı, döş sarma ve kasap köftelerdeki büyük indirimler, et severlerin CarrefourSA marketlerine akın etmesine sebep oluyor.

CarrefourSA Kart Sahiplerine Özel İndirimli Fiyatlar

Bu kampanya kapsamında, CarrefourSA Kart kullanıcıları için dana kıyma, kuşbaşı, döş sarma ve kasap köftelerde inanılmaz fiyat düşüşleri mevcut. Örneğin, dana kıyma kilogram fiyatı 339,90 TL'den 289,90 TL'ye, dana kuşbaşı ise 388,90 TL'den 305,90 TL'ye indirildi. Dana döş sarma ve kasap köftelerde de benzer indirimler söz konusu, kilogram fiyatları sırasıyla 371,90 TL'den 295,90 TL'ye ve 346,90 TL'den 312,90 TL'ye düştü.

CarrefourSA'da Et Ürünlerinde Bayram Coşkusu

CarrefourSA'nın bu kampanyası, et ürünlerine olan ilgiyi artırıyor ve müşterilere daha ekonomik seçenekler sunuyor. Market raflarında bulunan kaliteli ve lezzetli et ürünleri, indirimli fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. CarrefourSA, bu özel indirimlerle müşterilerine hem kaliteli hem de uygun fiyatlı alışverişin kapılarını açıyor.

Kalite ve Uygun Fiyat Bir Arada

CarrefourSA'nın bu indirim kampanyası, kalitenin ve uygun fiyatın bir arada sunulduğu nadir fırsatlardan biri. Dana eti ürünlerindeki bu indirimler, et severlerin bütçesini düşünerek hazırlandı. CarrefourSA, kaliteli et ürünlerini uygun fiyatlarla müşterilerine ulaştırıyor.

CarrefourSA'da Et Alışverişinin Keyfi

CarrefourSA'nın indirim kampanyası, et alışverişini bir bayram tadında deneyime dönüştürüyor. Müşteriler, bu kampanya sayesinde kaliteli et ürünlerini daha uygun fiyatlarla satın alabiliyorlar. CarrefourSA, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, kaliteli hizmet anlayışını sürdürüyor.