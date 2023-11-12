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Kıyma ve Kuşbaşı Ette Dev İndirim: Enflasyona Meydan Okuyan Fiyatlar!

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Kıyma ve Kuşbaşı Ette Dev İndirim: Enflasyona Meydan Okuyan Fiyatlar!
Türkiye'deki enflasyonun artmasıyla birlikte, kırmızı et fiyatları sürekli bir yükseliş trendi içindeydi. Ancak son zamanlarda yapılan indirim kampanyaları, et severlerin yüzünü güldürdü. Özellikle 11 Kasım indirimleri, kıyma ve kuşbaşı et fiyatlarında büyük düşüşler getirdi.

Türkiye'deki enflasyonun artmasıyla birlikte, kırmızı et fiyatları sürekli bir yükseliş trendi içindeydi. Ancak son zamanlarda yapılan indirim kampanyaları, et severlerin yüzünü güldürdü. Özellikle 11 Kasım indirimleri, kıyma ve kuşbaşı et fiyatlarında büyük düşüşler getirdi.

Kasım Ayı Fırsatları: Et Fiyatları Neden Düşüyor?

Kasım ayı, marketlerin adeta indirim yarışına girdiği bir dönem oldu. Bu rekabet, özellikle kırmızı et fiyatlarında gözle görülür bir azalmaya neden oldu. 11 Kasım'a özel indirimler, bu düşüşün en belirgin örneklerinden biri. Vatandaşlar, bu fırsatları değerlendirmek için adeta marketlere akın ediyor.

Happy Center'dan Dikkat Çeken Kırmızı Et Kampanyası

Kırmızı et fiyatlarının son yıllardaki artışı, tüketicilerin yakın takibinde. Bu bağlamda, Happy Center'ın 11.11'e özel yaptığı indirimler büyük ilgi çekti. Market, bu kampanya ile kıymanın kilogram fiyatını 259 TL'ye, kuşbaşı et fiyatını ise 289 TL'ye düşürdü.

8-20 Kasım: Kaçırılmaması Gereken İndirimler

Happy Center'ın 8-20 Kasım 2023 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyası, özellikle kırmızı et kategorisindeki indirimlerle dikkat çekiyor. Bu kampanya, et tüketimini sevenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

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Bu indirim dalgası, kırmızı et alışverişini planlayanlar için ideal bir zamanı işaret ediyor. Fiyatlarının düşmesiyle, et severlerin buzlukları doldurma zamanı geldi. Hem ekonomik hem de kaliteli et alışverişi için Kasım ayı, en uygun dönemlerden biri olarak öne çıkıyor.

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Kaynak:Haber Kaynağı

Aktüel
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