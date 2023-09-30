Kış Mevsimi İçin Lastiklerde Goodyear Fırsatları

Yaz sıcakları yavaşça yerini soğuk kış günlerine bırakırken, otomobil sahipleri için kış hazırlığı da başlamış bulunuyor. Bu kritik dönemde, Goodyear sürücülere kışın zorlu koşullarına karşı dayanıklı lastiklerle destek olma amacında.

Goodyear'dan Özel Kış Lastiği Kampanyası

Kış mevsiminin kapıda olduğu bu dönemde, Goodyear otomobil sahiplerine özel bir kampanya ile yanında. 31 Aralık 2023 tarihine dek geçerli olan bu kampanya kapsamında, Goodyear imzalı 17 inç ve daha büyük ebatlarda olan binek, SUV ve hafif ticari araç lastiklerinden dört adet alanlara cazip avantajlar sunulmaktadır.

Goodyear UltraGrip Serisinden Kaçırılmayacak Fırsatlar

Goodyear 2023 Kış Lastik Kampanyası dahilinde; UltraGrip serisinin 19-22 inç aralığındaki modellere özel 250 TL+KDV; 18 inç için 200 TL+KDV; ve 17 inç içinse 150 TL+KDV indirimli fırsatlar sizleri bekliyor. Hafif ticari araç sahipleri de unutulmadı! UltraGrip Cargo modelleri için 200 TL+KDV indirim avantajı bulunmaktadır.

Kampanyaya Nasıl Katılım Sağlanır?

Goodyear'ın bu eşsiz kış kampanyasından faydalanmak oldukça basit. İlgilenen sürücüler, cep telefonlarından "Goodyear Kampanya" yazıp 4642'ye SMS atarak başlangıç yapabilirler. Ardından gelen aktivasyon kodu ile birlikte Goodyear Kampanya Web Sitesi üzerinden ilgili formu doldurarak kampanyadan yararlanabilirsiniz.

Goodyear, bu kışı güvenle geçirmeniz için sizlere özel avantajlar sunuyor. Kışın tüm zorluklarına hazırlıklı olmak için bu fırsatları kaçırmayın!