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Kim Market de indirim yarışına katıldı- Kaşar peynir 159 TL, ayçiçek yağı 109,99 TL...

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Kim Market de indirim yarışına katıldı- Kaşar peynir 159 TL, ayçiçek yağı 109,99 TL...
Marketlerin indirim yarışına Kim Market de katıldı. Ülkemizde yeni yeni şubeleşmeye başlayan market, Kasım ayına özel yaptığı dev indirimle dikkat çekiyor...

Marketlerin indirim yarışına Kim Market de katıldı. Ülkemizde yeni yeni şubeleşmeye başlayan market, Kasım ayına özel yaptığı dev indirimle dikkat çekiyor...

KİM MARKET KASIM AYI İNDİRİMLERİ

KİM market şubelerinde 15 Kasım'a kadar devam edecek indirimler şöyle:

Komili Ayçiçek Yağı 4 Lt Pet 109,99 TL

Sinangil Un 2 Kg 24,99 TL

Doğadan Geleneksel Karadeniz Çay 1000 Gr 64,99 TL

Tahsildaroğlu Klasik Beyaz Peynir Kg 139,99 TL

Piliç Bonfile Kg 74,99 TL

Kumbasar 30'lu M Boy Yumurta 69,99 TL

Finish 40 Ultimate Quantum Tablet 99,99 TL

Ariel Matik Dağ Esintisi Renkliler 7 Kg 139,99 TL

Kimi T.Kağıdı 16'lı 2 Katlı / 12'li 3 Katlı 49,99 TL

Kimi Kağıt Havlu 6'lı 2 Katlı 29,99 TL

Kaynak:Haber Kaynağı

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