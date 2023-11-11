Kasım Ayında Elektronikte Dev Kampanya: MediaMarkt’ta Bekarlar Gününe Özel İndirimler!

Avrupa’nın lider elektronik perakendecisi MediaMarkt, bu Kasım ayını da kaçırılmayacak fırsatlarla karşılıyor. ‘‘Şahane Kasım’’ kampanyası kapsamında, Bekarlar Günü’ne özel seçilmiş ürünleri müşterilerine sunuyor. Marka, binlerce çeşit üründe, cazip fiyatlarla alışveriş yapma fırsatı veriyor.

Bekarlar Günü’ne Özel Teknolojik Ürünler

MediaMarkt, geniş ürün yelpazesiyle teknoloji tutkunlarını mutlu ediyor. Şahane Kasım kampanyası, Bekarlar Günü’ne özel olarak eklenen yeni ürünlerle daha da zenginleşti. Bilgisayardan çay makinesine, buharlı ütüden air fryer ve smoothie blender setine kadar çok sayıda ürün, avantajlı fiyatlarla teknoloji severlerle buluşuyor.

13 Kasım’a Kadar Sürecek Özel İndirimler

Bu özel kampanya kapsamında, 13 Kasım’a kadar geçerli olacak ürünler arasında Philips GC4552/00 Azur Buharlı Ütü ve Casper G770.1245-8EH0T-B-500GB SSD/Oyuncu Dizüstü Bilgisayarı gibi ürünler bulunuyor. Her iki ürün de oldukça cazip fiyatlarla satışa sunulacak.

19 Kasım’a Kadar Devam Edecek İndirim Fırsatları

19 Kasım’a kadar sürecek kampanyada ise Arzum AR1032 Shake'N Smoothie Blender, Altus AL 795 Çay Makinesi ve Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5 LT gibi ürünler dikkat çekiyor. Her biri, teknoloji meraklılarını memnun edecek fiyatlarla sunuluyor.

MediaMarkt’ın Geniş Erişimi

MediaMarkt’ın bu kampanyası, Türkiye genelinde bulunan 96 mağazasında ve mediamarkt.com.tr internet sitesi üzerinden yapılacak alışverişlerde geçerli. Ayrıca, markanın mobil uygulaması üzerinden de bu fırsatlardan yararlanmak mümkün.