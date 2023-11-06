FLO ‘Muhteşem İndirim Günleri’ Geliyor!
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Moda ve trendleri yakından takip edenler ve uygun fiyatlı alışverişin tadını çıkarmak isteyenler için yılın en iyi kampanyası başlıyor! 6-12 Kasım tarihleri arasında FLO online mağazasında gerçekleşecek “Muhteşem İndirim Günleri”nde kaçırılmayacak indirimleri yakalayın!
Her yıl Kasım ayında kadın, erkek ve çocukların yüzlerini gülümsetecek kampanyalar sunan FLO, bu yıl da heyecanla beklenen “Muhteşem İndirim Günleri” kampanyası ile alışveriş tutkunlarının radarına takılacak. FLO’nun Kasım kampanyaları 6-12 Kasım tarihleri arasında alışveriş tutkunlarına birçok üründe sayısız fırsat sunacak.
Sneakerdan çizmeye, ev grubu ürünlerinden tekstil ve aksesuara kadar tüm kategorilerde farklı indirim oranlarını yakalamak için hemen www.flo.com.tr ’yi ziyaret edin, en iyi ürünleri en uygun fiyatlarla yakalayın!
Kaynak:
Aktüel