FLO ‘Muhteşem İndirim Günleri’ Geliyor!

Her yıl Kasım ayında kadın, erkek ve çocukların yüzlerini gülümsetecek kampanyalar sunan FLO, bu yıl da heyecanla beklenen “Muhteşem İndirim Günleri” kampanyası ile alışveriş tutkunlarının radarına takılacak. FLO’nun Kasım kampanyaları 6-12 Kasım tarihleri arasında alışveriş tutkunlarına birçok üründe sayısız fırsat sunacak.

Sneakerdan çizmeye, ev grubu ürünlerinden tekstil ve aksesuara kadar tüm kategorilerde farklı indirim oranlarını yakalamak için hemen www.flo.com.tr ’yi ziyaret edin, en iyi ürünleri en uygun fiyatlarla yakalayın!