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Et ve Süt Kurumu bu sefer tüketiciyi sevindirecek !

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Et ve Süt Kurumu bu sefer tüketiciyi sevindirecek !
Et ve Süt Kurumu, sosyal medya üzerinde haklarında çıkan iddialarla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Kurumun yaptığı açıklama ise hem üreticiyi hem de tüketiciyi sevindirdi...

Yurt dışından aldığı ürünlerle ilgili sosyal medya üzerinde yayılan iddialara Et ve Süt Kurumu'ndan yanıt geldi. Kurum, özellikle kırmızı et piyasasında dengeyi sağlama ve düzenleme misyonuna göre, arz ve talep dengesine dikkat ederek hareket ettiğinin altını çizdi.

Kurumun yaptığı açıklamasında, yurt dışı canlı hayvan ve karkas alımları dışında yurt içi satış faaliyetlerinin de mevzuatlara uygun, şeffaf ve denetime açık yapıldığını belirtti.

SAĞLIK KRİTERİNE ÖNCELİK VERİYOR

Et ve Süt Kurumu, yurt dışından yaptıkları alımların sadece teknik ve sağlık altyapısı uygun olan çiftlikler, birlikler, kooperatifler ve kesimhanelerden olduğunu belirtti. Ayrıca bu süreçte herhangi bir aracı kişi ya da şirketle iş birliği yapmadıklarını, böylelikle piyasada oluşan dengeyi başarılı bir şekilde koruduklarını ifade etti.

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