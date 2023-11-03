Carrefoursa'dan büyük Ayçiçek yağı indirimi! 5 litresi sudan ucuz
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CarrefourSA, mutfakların vazgeçilmez ürünü ayçiçek yağı için harika bir indirim fırsatı sunuyor! Ayçiçek yağı fiyatlarında sürekli düşüş trendi devam ediyor ve CarrefourSA'nın yeni kampanyasıyla herkesin yüzü gülecek. Şimdi 5 litrelik ayçiçek yağı dip fiyatla satışa sunuluyor.
CarrefourSA, mutfakların vazgeçilmez ürünü ayçiçek yağı için harika bir indirim fırsatı sunuyor! Ayçiçek yağı fiyatlarında sürekli düşüş trendi devam ediyor ve CarrefourSA'nın yeni kampanyasıyla herkesin yüzü gülecek. Şimdi 5 litrelik ayçiçek yağı dip fiyatla satışa sunuluyor.
CARREFOURSA AYÇİÇEK YAĞI İNDİRİMİ
Tarlada fiyatı artan ayçiçeğinin markette fiyatı düşüşe geçti. Ayçiçek yağı almak isteyen vatandaşlar market indirimlerini yakından takip ederken CarrefourSA 5 litrelik Yudum ayçiçek yağı fiyatını dibe çekti.
5 litrelik Yudum ayçiçek yağı almak isteyen vatandaşlar 199,90 TL yerine 189,90 TL ödeyecek. İndirimi duyan soluğu market önünde alıyor. Elini çabuk tutan ise yaza kadar stoklarını dolduruyor.
Kaynak:
Aktüel