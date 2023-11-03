  1. Anasayfa
  2. Aktüel
  3. Carrefoursa'dan büyük Ayçiçek yağı indirimi! 5 litresi sudan ucuz

Carrefoursa'dan büyük Ayçiçek yağı indirimi! 5 litresi sudan ucuz

Yayınlanma:
Carrefoursa'dan büyük Ayçiçek yağı indirimi! 5 litresi sudan ucuz
CarrefourSA, mutfakların vazgeçilmez ürünü ayçiçek yağı için harika bir indirim fırsatı sunuyor! Ayçiçek yağı fiyatlarında sürekli düşüş trendi devam ediyor ve CarrefourSA'nın yeni kampanyasıyla herkesin yüzü gülecek. Şimdi 5 litrelik ayçiçek yağı dip fiyatla satışa sunuluyor.

CarrefourSA, mutfakların vazgeçilmez ürünü ayçiçek yağı için harika bir indirim fırsatı sunuyor! Ayçiçek yağı fiyatlarında sürekli düşüş trendi devam ediyor ve CarrefourSA'nın yeni kampanyasıyla herkesin yüzü gülecek. Şimdi 5 litrelik ayçiçek yağı dip fiyatla satışa sunuluyor.

CARREFOURSA AYÇİÇEK YAĞI İNDİRİMİ

Tarlada fiyatı artan ayçiçeğinin markette fiyatı düşüşe geçti. Ayçiçek yağı almak isteyen vatandaşlar market indirimlerini yakından takip ederken CarrefourSA 5 litrelik Yudum ayçiçek yağı fiyatını dibe çekti.

5 litrelik Yudum ayçiçek yağı almak isteyen vatandaşlar 199,90 TL yerine 189,90 TL ödeyecek. İndirimi duyan soluğu market önünde alıyor. Elini çabuk tutan ise yaza kadar stoklarını dolduruyor.

yudum-aycicek.jpg

Kaynak:Haber Kaynağı

Aktüel
2023 “Şahane Kasım” Fırsatları MediaMarkt'ta Başladı!
2023 “Şahane Kasım” Fırsatları MediaMarkt'ta Başladı!
A101’den tüm ürünlerde büyük indirim! süper indirimleri kaçırmayın !
A101’den tüm ürünlerde büyük indirim! süper indirimleri kaçırmayın !
5 lt Ayçiçek Yağlarında A101'den Çılgın İndirim! İşte 2 Kasım A101 Kataloğu
5 lt Ayçiçek Yağlarında A101'den Çılgın İndirim! İşte 2 Kasım A101 Kataloğu
Ayçiçek yağında büyük indirim! 5 litrelik fiyatında büyük düşüş!
Ayçiçek yağında büyük indirim! 5 litrelik fiyatında büyük düşüş!
Migros zeytinyağında büyük indirime gitti ! İnanılmaz fiyatlar !
Migros zeytinyağında büyük indirime gitti ! İnanılmaz fiyatlar !
Şok Marketlerde indirimli koşu bandı satışı başladı ! Zayıflamak isteyenlere büyük fırsat
Şok Marketlerde indirimli koşu bandı satışı başladı ! Zayıflamak isteyenlere büyük fırsat
BİM, ŞOK, A101 Ayçiçek yağında indirim haftası başladı
BİM, ŞOK, A101 Ayçiçek yağında indirim haftası başladı