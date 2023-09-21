CarrefourSA İlk Defa Bu Ürünlerde İndirim Yaptı! İşte CarrefourSA İndirim Listesi..

CarrefourSA Market, kağıt havlu ürünlerinde sunduğu büyük indirimlerle müşterilerine ekonomik bir alışveriş deneyimi sunuyor. Kağıt havlu, günlük hayatta sıkça kullanılan ve ihtiyaç duyulan bir ürün olduğundan, bu tür indirimler tüketiciler için oldukça önemli hale geliyor. İşte CarrefourSA Market'in indirimli kağıt havlu fiyatları:

Papia Havlu 6'lı: 115,40 TL yerine 69,24 TL

Kağıt havlu alışverişinde tercih edilen markalardan biri olan Papia, 6'lı paketinde büyük bir indirim sunuyor. Normalde 115,40 TL olan Papia Havlu 6'lı paketi, şimdi sadece 69,24 TL!

Papia 4'lü Decor Havlu: 90,45 TL yerine 54,27 TL

Papia'nın kaliteli ve dekoratif tasarımlı 4'lü paketi, 90,45 TL yerine 54,27 TL fiyatıyla CarrefourSA Market'te satışta.

Solo Kağıt Havlu Dev Rolü 1=8: 110,95 TL yerine 66,57 TL

Solo markasının dev rulo kağıt havlu ürünü, normalde 110,95 TL iken, indirimli olarak 66,57 TL'den satılıyor.

Familia Jumbo Havlu 1=6: 108,75 TL yerine 65,25 TL

Familia'nın jumbo kağıt havlu paketi, normalde 108,75 TL iken, CarrefourSA Market indirimiyle 65,25 TL'ye alıcı buluyor.

Papia Havlu 2'li: 51,90 TL yerine 31,14 TL

Daha küçük bir paket tercih edenler için Papia Havlu 2'li paketi, 51,90 TL yerine 31,14 TL fiyatıyla satışta.

Papia Havlu 12'li Decor: 210,95 TL yerine 126,57 TL

Büyük bir aile için ideal olan Papia Havlu 12'li Decor paketi, indirimle 126,57 TL'den satılıyor.

Selpak Yağ Emici Kağıt Havlu 6'lı: 116,55 TL yerine 69,93 TL

Selpak'ın yağ emici kağıt havlu ürünü, normalde 116,55 TL iken, indirimle 69,93 TL fiyatla sunuluyor.

Papia Pure&Soft Kağıt Havlu 12'li: 210,95 TL yerine 126,57 TL

Papia Pure&Soft kağıt havlu 12'li paketi, 210,95 TL yerine 126,57 TL fiyatıyla CarrefourSA Market raflarında.

Solo Dev Rulo Kağıt Havlu: 54,30 TL yerine 32,58 TL

Solo markasının dev rulo kağıt havlu ürünü, normalde 54,30 TL iken, indirimle 32,58 TL'ye alıcı buluyor.

Selpak Havlu Dev Rulo Tekli: 38,30 TL yerine 22,98 TL

Selpak'ın dev rulo kağıt havlu tekli paketi, indirimle 22,98 TL'den satışta.

CarrefourSA Market'in kağıt havlu indirimleriyle tüketiciler, günlük hayatta sıkça kullanılan bu ürünü daha uygun fiyatlarla temin edebilirler. Ancak bu indirimlerin sınırlı bir süre için geçerli olduğunu unutmamak önemlidir. Bu nedenle, ihtiyaçlarınıza uygun kağıt havlu paketlerini kaçırmadan temin etmek için CarrefourSA Market'i ziyaret etmekte fayda var