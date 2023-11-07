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CarrefourSA et fiyatlarında büyük indirime gitti ! Kıymadan kuşbaşına

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CarrefourSA et fiyatlarında büyük indirime gitti ! Kıymadan kuşbaşına
Zincir marketler arasındaki rekabet hız kesmeden devam ederken temel gıda ürünlerindeki indirimlerde dikkat çekiyor. O market yeni indirimleri ile yalnızca gözleri değil dolapları da dolduruyor. Kırmızı et fiyatlarında yaşanan hızlı düşüş vatandaşı da harekete geçirdi. İşte kırmızı et indirimli fiyatları…

Zincir marketler arasındaki rekabet hız kesmeden devam ederken temel gıda ürünlerindeki indirimlerde dikkat çekiyor. O market yeni indirimleri ile yalnızca gözleri değil dolapları da dolduruyor. Kırmızı et fiyatlarında yaşanan hızlı düşüş vatandaşı da harekete geçirdi. İşte kırmızı et indirimli fiyatları…

CARREFOURSA'DAN %23'E VARAN İNDİRİM

Türkiye'nin dört bir yanında hizmet sağlayan CarrefourSA, bu kez de kırmızı et ürünlerinde indirime gitti. Hem paketli olarak hem de mağazalarda satılabilen bir çok kırmızı et ürünü CarrefourSA market tarafından satışa sunuluyor. Kıyma, kuşbaşı, köfte, biftek, döş fiyatları düşüşe geçti. Yüksek fiyatlı ürünler arasında yer alan kırmızı et fiyatlarında bir nebze de olsa yapılan indirimler yüz güldürüyor. CarrefourSA tarafından yapılan indirim ile birlikte fiyatlar şu şekildedir:

arrefourse-et-indirimi.jpgcarrefoursa-et-indirim-fiyat.jpg

Kırmızı et fiyatları hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar CarrefourSA resmi internet sitesi üzerinden indirime giren tüm ürünleri öğrenebilir.

Kaynak:Haber Kaynağı

Aktüel
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