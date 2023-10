Buzluğunuzu Doldurma Vakti! Yüzde 45 İndirimle Et Almanın Tam Zamanı! Hangi Market?

Türkiye'de enflasyonun artış göstermesiyle birlikte et fiyatları ciddi oranda artış gösterdi. Ancak son gelişmelerle, bu fiyatlarda dikkat çeken bir indirim başlatıldı. Özellikle et alımında zorlanan tüketiciler için bu indirim büyük bir fırsat sunuyor. Bu özel indirimi başlatan marketin detaylarına geçmeden önce indirimdeki et fiyatlarına bir göz atalım.

Kırmızı Et Fiyatlarında Büyük İndirim!

Yakın zamanda yaşanan enflasyonla birlikte kırmızı et fiyatlarına ciddi bir yük bindi. Ancak yüzde 45'lik büyük bir indirimle birlikte tüketicilerin yüzü güldü. Bu indirim fırsatını yakalamak isteyen tüketiciler, indirimdeki marketlere yoğun ilgi gösteriyor. Buzluklarda yer açın, çünkü indirim fırsatını kaçırmak istemeyeceksiniz!

İndirim Ne Kadar Sürecek?

Bu büyük indirim fırsatı sadece bir hafta süreyle sınırlı. Hem kırmızı et hem de beyaz et ürünlerinde geçerli olan bu indirim için marketlerde yer alan indirimli ürün listelerini incelemenizde fayda var. Herkesin merakla beklediği et indirimleri için Migros'un öncülük ettiğini görmekteyiz.

Migros'tan Et Sırası Rüzgarı!

Migros'un başlattığı bu indirim fırsatıyla, tüketiciler marketlerde et reyonlarına akın etti. Kırmızı etteki indirim sadece sınırlı değil, tavuk etlerinde de büyük indirimler var.

İndirimdeki Kırmızı Et Fiyatları Ne?

Büyük indirimin ardından dana but sotelik et kilosu sadece 391,41 TL'ye düşerken, hindi dilimli göğüs fiyatı 119.90 TL'ye geriledi. Ayrıca but aromalı kebab eti de 474,90 TL fiyatla tüketicilere sunuluyor.

Migros'tan Beyaz Ette İndirim Fırsatı!

Beyaz et ürünlerinde de indirim rüzgarı esiyor. Banvit tavuk baget şimdi sadece 67,12 TL. Polonez dana kasap sucuğu 59 TL, dana hamburger köftesi 330 gram 93,42 TL ve Tekirdağ köfte 300 gram sadece 112,90 TL ile tüketicinin beğenisine sunuluyor.