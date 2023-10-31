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Bu Hafta ŞOK'ta Kaçırılmayacak Fırsatlar: ŞOK 1-7 Kasım Aktüel Ürünler!

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Bu Hafta ŞOK'ta Kaçırılmayacak Fırsatlar: ŞOK 1-7 Kasım Aktüel Ürünler!
ŞOK marketler zincirinin 1-7 Kasım 2023 tarihlerine özel olarak sunduğu aktüel ürünler kataloğu büyük bir heyecanla bekleniyordu. Ve nihayet beklenen katalog yayımlandı! Peki, bu katalogda hangi ürünler cazip indirimlerle karşımıza çıkıyor?

ŞOK marketler zincirinin 1-7 Kasım 2023 tarihlerine özel olarak sunduğu aktüel ürünler kataloğu büyük bir heyecanla bekleniyordu. Ve nihayet beklenen katalog yayımlandı! Peki, bu katalogda hangi ürünler cazip indirimlerle karşımıza çıkıyor?

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Elektronikten Eviçi Ürünlere Fırsatlar

Kasım'ın ilk haftasında ŞOK'ta birçok farklı kategoriden ürün indirimde. Bu haftanın dikkat çeken kategorileri arasında Beyaz Eşya, Teknolojik Cihazlar, Ev Aletleri, Mutfak Eşyaları, Züccaciye ve Giyim bulunmaktadır.

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  • Sinbo'nun Mükemmel Tost Makinesi: Sadece 1.199 TL!
  • Sinbo Barbekü Izgara: Mükemmel ızgaralar için sadece 599 TL!
  • Mutfak için Raf Terek: Pratiklik ve şıklık bir arada, sadece 499 TL!

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Mutfaktaki Şıklığınız İçin Ürünler

Mutfakta şıklığı ve kullanışlılığı bir arada sunan ürünlerle tanışın:

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  • Paşabahçe'nin Mystic Jungle Çay Seti: 8 Parça sadece 179 TL!
  • 3'lü Meşrubat Bardağı: Sadece 89,95 TL!
  • 3'lü Su Bardağı: Sadece 69,95 TL!
  • Şeffaf Kapaklı Şık Karaf: 69,95 TL fiyatıyla!
  • Pasta Sunumlarınız İçin Tabağı: Sadece 34,95 TL!
  • Ahşap Tepsi ve 6'lı Çay Tabağı: Hem şık hem kullanışlı, sadece 129 TL!

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Mutfakta Renk Katın

  • Çift Renkli Kase: Büyük boy sadece 79,95 TL!
  • Çift Renkli Tabaklar: 44,95 TL ve 27,95 TL seçenekleriyle!
  • Baharatlarınız İçin 6 Gözlü Baharatlık: Sadece 39,95 TL!

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Mutfakta Yardımcı Ürünler

  • Silikon Saplı Spatula Seçenekleri: 29,95 TL fiyat etiketiyle!
  • Sarkap Home'un Cam Kavanozu: Sadece 49,95 TL!

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Giyimde Fırsatlar

  • Slazenger Erkek Eşofman Altı: Ribanalı model sadece 229 TL!

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Kaynak:Haber Kaynağı

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