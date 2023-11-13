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Bizim Toptan Marketlerde 5 litrelik ayçiçek yağı, 9 kg toz deterjan fiyatı dibe vurdu!

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Bizim Toptan Marketlerde 5 litrelik ayçiçek yağı, 9 kg toz deterjan fiyatı dibe vurdu!
Kasım ayı boyunca devam eden indirim kampanyaları kapsamında marketlerde ürün fiyatlarını düşürmeye devam ediyor. Her mutfakta ihtiyaç olan ayçiçek yağında kaçırılmayacak kampanya geldi. Mahallemizde bu market varsa kaçırmadan stok yapın. İşte ayçiçek yağı indirim detayları

AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI DÜŞTÜ

2023 yılı ile birlikte artan fiyatlar da vatandaşın cebine zam olarak yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz senelerde aylık alışverişte 800 TL'ye her ihtiyacını alan vatandaşlar 2023 yılında 1000 TL'nin altında harcama yapamaz oldu. Zincir marketler tarafından yapılan kampanyalar ise vatandaşın en büyük umuda oluyor.

Ayçiçek yağı stoklarına doldurmak isteyenler soluğu Bizim Toptan Marketlerde alıyor. Ona ve Bizim yağ markalarında 5 litrelik pet şişeler yalnızca 174,90 TL'den satışa çıkarılıyor. 1-30 Kasım 2023 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında 5 litrelik ayçiçek yağı stoklarınızı doldurabilirsiniz.

bizim market yağ

Ayçiçek yağı kampanyasının yanı sıra 9 kilogramlık Bingo toz deterjan da 219,95 TL’ye düştü. İndirim kampanyalarını yakından takip ederek uygun fiyatlı alışverişin tadını çıkarın.

bingo deterjan

Aktüel
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