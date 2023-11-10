BİM'e 3D yazıcı ve elektrikli bisiklet geliyor! İşte 10 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu
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BİM Market, her hafta olduğu gibi bu Cuma günü de dopdolu bir aktüel katalog ile müşterilerini karşılıyor. İşte BİM'in 10 Kasım Cuma günü yayınladığı aktüel katalogdaki bazı önemli ürünler:
BİM Market, her hafta olduğu gibi bu Cuma günü de dopdolu bir aktüel katalog ile müşterilerini karşılıyor. İşte BİM'in 10 Kasım Cuma günü yayınladığı aktüel katalogdaki bazı önemli ürünler:
BU ÜRÜNLER BU FİYATA KAÇMAZ
- RKS MJ-1 Elektrikli Bisiklet 12.999 TL
- RKS ZF-10 Elektrikli Bisiklet 12.999 TL
- Dijitsu 50" Android Led TV 8.499 TL
- TCL 32' FHD Android Televizyon 5.499 TL
- Dijitsu DB100 Tezgah Altı Buzdolabı 3.499 TL
- Range Silver Saç Kurutma Makinesi 349 TL
- Kiwi Kablosuz Yüzey Temizleyici Mop Paspas 1.499 TL
- Heifer Mega Robot Blender Set 849 TL
- Polosmart Akıllı Saat 229 TL
- Polosmart Tws Kulaklık 229 TL
- Polosmart 10.000 mAh Powerbank 229 TL
- Polosmart Mıknatıslı Araç İçi Telefon Tutucuları 79 TL
- -30 Oto Cam Suyu 5 Litre 59,90 TL
- -37 Radyatör Antifrizi 3 Litre 99 TL
- Expert By Fakir Tek Fiyat Oto Kışlık Bakım Ürünleri 750 ml 39,50 TL
- Expert By Fakir Hızlı Cila 750 ml 49,50 TL
- Konuşturan Oyuncak 189 TL
- Şapkalı Pelüş Tavşan 249 TL
- MGS Oyuncak Araba 79 TL
- Ahşap Domino Oyunu 89 TL
- MGS Luna'nın Bisikleti 119 TL
- Oyuncak Tatlı Seti 44,50 TL
- Aksesuarlı Deniz Kabuğu Kinetik Kum 99 TL
- Eğitici Buzdolabı Magnetleri 22,50 TL
- Blok Seti 89 TL
- Oyuncak Ütü Masası 69 TL
- Dedektif Kutu Oyunu 169 TL
- Lisanslı Balonlar 12,50 TL
- Oyuncak Yarış Arabası 49 TL
- Bil Bakalım Kimin Oyunu 59 TL
- Robotik Kodlama Etkinlikleri 17,50 TL
- İşte Mert Hikaye Kitapları 15,50 TL
- Erkek Trekking Ayakkabı 289 TL
- Kadın / Erkek Tam Fermuarlı Polar Üst 159 TL
- Kadın Pelüş Ev Botu 99 TL
- Çocuk Ev Botu 79 TL
- Çocuk Eldiven 34,50 TL
- Kadın Kadife Pijama Takımı 299 TL
- Kadın / Erkek Eşofman Altı 89 TL
- Benante Amerikan Servis 49 TL
- Naturalove Jüt Bardak Altlığı 10,50 TL
- Mikrofiber Bulaşık Altlığı 19,50 TL
- Casilli İnce Görünümlü İçi Polar Çorap 155 TL
- Pötikare Masa Örtüsü 34,50 TL
- Naturalove Saplı Hasır Sepetler 89 TL
- Naturalove Bambu Peynir Sunum Tablası 179 TL
- Naturalove Siyah Metalli Akasya Sunum/Kesme Tahtası 179 TL
- Naturalove Akasya Büyük Sunum Tabağı Çeşitleri 119 TL
- Sürgülü Erzak Kabı 1,3 Litre 17,50 TL
- Sürgülü Erzak Kabı 2 Litre 21,50 TL
- Sürgülü Erzak Kabı 3,2 Litre 27,50 TL
- Okyanus Home Siyah Metal Ürün Çeşitleri 57,50 TL
- Okyanus Home Siyah Metal Ürün Çeşitleri 55 TL
- Okyanus Home Gold Çok Amaçlı Organizer 109 TL
- Okyanus Home Mutfak Servis Gereçleri37,50 TL
- Okyanus Home Mutfak Gereçleri 34,50 TL
- Okyanus Home Süzgeç Çeşitleri 29,50 TL
- Saban Nem Alıcı Yedek Tablet 2x300 gr 39,50 TL
- Saban Nem Alıcı Aparat 39,50 TL
- Hobby Life Tekli Ayakkabı Rampası 12,50 TL
- Hobby Life Tek Fiyat plastik Ürünleri 11 TL
- Lava Izgara Tava 599 TL
- Chef's Pro Wok Tava 149 TL
- Chef's Pro Sahan 89 TL
- Bonera Derin Tencere 399 TL
- Bonera Karnıyarık Tencere 449 TL
- Bonera Ocak Üstü Tost Tavası 289 TL
- LAV Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 29,50 TL
- LAV Lal Su Bardağı 3'lü 49,50 TL
- LAV Lal Meşrubat Bardağı 3'lü 59 TL
- Keramika 12 Parça Yemek Takımı 399 TL
- Borcam 5 Parça Set 229 TL
- Metal Patates - Soğan Kovası 109 TL
- Kesme Tahtalı Metal Ekmeklik 199 TL
- Benante Desenli Dikdörtgen Sunumluk 49,50 TL
- Dolma Kapağı 29,50 TL
- Glass in love Cam Vazo 139 TL
- Rakle Borosilikat Kupa 32,50 TL
- Alpina Cam Döner Tabla 169 TL
Kaynak:
Aktüel