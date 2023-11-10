BİM'e 3D yazıcı ve elektrikli bisiklet geliyor! İşte 10 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM Market, her hafta olduğu gibi bu Cuma günü de dopdolu bir aktüel katalog ile müşterilerini karşılıyor. İşte BİM'in 10 Kasım Cuma günü yayınladığı aktüel katalogdaki bazı önemli ürünler: