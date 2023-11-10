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BİM'e 3D yazıcı ve elektrikli bisiklet geliyor! İşte 10 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu

Yayınlanma:
BİM'e 3D yazıcı ve elektrikli bisiklet geliyor! İşte 10 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu
BİM Market, her hafta olduğu gibi bu Cuma günü de dopdolu bir aktüel katalog ile müşterilerini karşılıyor. İşte BİM'in 10 Kasım Cuma günü yayınladığı aktüel katalogdaki bazı önemli ürünler:

BİM Market, her hafta olduğu gibi bu Cuma günü de dopdolu bir aktüel katalog ile müşterilerini karşılıyor. İşte BİM'in 10 Kasım Cuma günü yayınladığı aktüel katalogdaki bazı önemli ürünler:

BU ÜRÜNLER BU FİYATA KAÇMAZ

  • RKS MJ-1 Elektrikli Bisiklet 12.999 TL
  • RKS ZF-10 Elektrikli Bisiklet 12.999 TL

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  • Dijitsu 50" Android Led TV 8.499 TL
  • TCL 32' FHD Android Televizyon 5.499 TL
  • Dijitsu DB100 Tezgah Altı Buzdolabı 3.499 TL
  • Range Silver Saç Kurutma Makinesi 349 TL
  • Kiwi Kablosuz Yüzey Temizleyici Mop Paspas 1.499 TL
  • Heifer Mega Robot Blender Set 849 TL
  • Polosmart Akıllı Saat 229 TL
  • Polosmart Tws Kulaklık 229 TL
  • Polosmart 10.000 mAh Powerbank 229 TL
  • Polosmart Mıknatıslı Araç İçi Telefon Tutucuları 79 TL
  • -30 Oto Cam Suyu 5 Litre 59,90 TL
  • -37 Radyatör Antifrizi 3 Litre 99 TL
  • Expert By Fakir Tek Fiyat Oto Kışlık Bakım Ürünleri 750 ml 39,50 TL
  • Expert By Fakir Hızlı Cila 750 ml 49,50 TL

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  • Konuşturan Oyuncak 189 TL
  • Şapkalı Pelüş Tavşan 249 TL
  • MGS Oyuncak Araba 79 TL
  • Ahşap Domino Oyunu 89 TL
  • MGS Luna'nın Bisikleti 119 TL
  • Oyuncak Tatlı Seti 44,50 TL
  • Aksesuarlı Deniz Kabuğu Kinetik Kum 99 TL
  • Eğitici Buzdolabı Magnetleri 22,50 TL
  • Blok Seti 89 TL
  • Oyuncak Ütü Masası 69 TL
  • Dedektif Kutu Oyunu 169 TL
  • Lisanslı Balonlar 12,50 TL
  • Oyuncak Yarış Arabası 49 TL
  • Bil Bakalım Kimin Oyunu 59 TL
  • Robotik Kodlama Etkinlikleri 17,50 TL
  • İşte Mert Hikaye Kitapları 15,50 TL

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  • Erkek Trekking Ayakkabı 289 TL
  • Kadın / Erkek Tam Fermuarlı Polar Üst 159 TL
  • Kadın Pelüş Ev Botu 99 TL
  • Çocuk Ev Botu 79 TL
  • Çocuk Eldiven 34,50 TL
  • Kadın Kadife Pijama Takımı 299 TL
  • Kadın / Erkek Eşofman Altı 89 TL
  • Benante Amerikan Servis 49 TL
  • Naturalove Jüt Bardak Altlığı 10,50 TL
  • Mikrofiber Bulaşık Altlığı 19,50 TL
  • Casilli İnce Görünümlü İçi Polar Çorap 155 TL
  • Pötikare Masa Örtüsü 34,50 TL

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  • Naturalove Saplı Hasır Sepetler 89 TL
  • Naturalove Bambu Peynir Sunum Tablası 179 TL
  • Naturalove Siyah Metalli Akasya Sunum/Kesme Tahtası 179 TL
  • Naturalove Akasya Büyük Sunum Tabağı Çeşitleri 119 TL
  • Sürgülü Erzak Kabı 1,3 Litre 17,50 TL
  • Sürgülü Erzak Kabı 2 Litre 21,50 TL
  • Sürgülü Erzak Kabı 3,2 Litre 27,50 TL
  • Okyanus Home Siyah Metal Ürün Çeşitleri 57,50 TL
  • Okyanus Home Siyah Metal Ürün Çeşitleri 55 TL
  • Okyanus Home Gold Çok Amaçlı Organizer 109 TL
  • Okyanus Home Mutfak Servis Gereçleri37,50 TL
  • Okyanus Home Mutfak Gereçleri 34,50 TL
  • Okyanus Home Süzgeç Çeşitleri 29,50 TL
  • Saban Nem Alıcı Yedek Tablet 2x300 gr 39,50 TL
  • Saban Nem Alıcı Aparat 39,50 TL
  • Hobby Life Tekli Ayakkabı Rampası 12,50 TL
  • Hobby Life Tek Fiyat plastik Ürünleri 11 TL

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  • Lava Izgara Tava 599 TL
  • Chef's Pro Wok Tava 149 TL
  • Chef's Pro Sahan 89 TL
  • Bonera Derin Tencere 399 TL
  • Bonera Karnıyarık Tencere 449 TL
  • Bonera Ocak Üstü Tost Tavası 289 TL
  • LAV Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 29,50 TL
  • LAV Lal Su Bardağı 3'lü 49,50 TL
  • LAV Lal Meşrubat Bardağı 3'lü 59 TL
  • Keramika 12 Parça Yemek Takımı 399 TL
  • Borcam 5 Parça Set 229 TL
  • Metal Patates - Soğan Kovası 109 TL
  • Kesme Tahtalı Metal Ekmeklik 199 TL
  • Benante Desenli Dikdörtgen Sunumluk 49,50 TL
  • Dolma Kapağı 29,50 TL
  • Glass in love Cam Vazo 139 TL
  • Rakle Borosilikat Kupa 32,50 TL
  • Alpina Cam Döner Tabla 169 TL

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Aktüel
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