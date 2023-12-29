BİM'den yılın son günü büyük indirim kampanyası !İşte Bim kataloğu
Yayınlanma:
BİM 29 Aralık Cuma aktüel kataloğunu yayınladı. Yılın son kataloğunu yayınlayan Bim, yaptığı büyük indirimlerle vatandaşı sevindirecek. tüm detaylar haberimizde.
BİM 29 Aralık Cuma aktüel kataloğunu yayınladı. Yılın son kataloğunu yayınlayan Bim, yaptığı büyük indirimlerle vatandaşı sevindirecek. tüm detaylar haberimizde.
BU ÜRÜNLER BU FİYATA KAÇMAZ
- LG 55" 4K Smart Nanocell Tv 24.499 TL
- TCL 32' FHD Android Televizyon 5.699 TL
- Dijitsu 58' UHD Smart Led Tv 10.999 TL
- Dijitsu 50' UHD Android Led Tv 8.999 TL
- Kumtel Yağsız Air Fryer 5.5 Litre 1.599 TL
- Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.499 TL
- Range Buharlı Ütü 599 TL
- KeySmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.999 TL
- Casper VIA M35 4/128 GB Cep Telefonu 5.199 TL
- Kiwi Kablosuz Yüzey Temizleyici Mop Paspas 1.399 TL
- Radyatör Antifriz 3 Litre 99 TL
- Oto Cam Suyu 5 Litre 59,50 TL
- Paşabahçe Patisserie Ayaklı Kapaklı Servis Tabak 269 TL
- Borcam Fırın Seti 229 TL
- Aurora 12 Parça Çay Takımı 169 TL
- Aurora Ayaklı Şekerlik 109 TL
- Tefal Tava 24 cm 349 TL
- Tefal Fırın Tepsisi 34 cm 299 TL
- Wok Tava 28 cm 329 TL
- Chef's Krep Tava 26 cm 99 TL
- Ocak Üstü Tost Tavası 299 TL
- Bonera Sahan 22 cm 229 TL
- Rakle Mottolu Cam Kupa 250 cc 26,50 TL
- Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 510 cc 23,50 TL
- Benante Kalpli Standlı Porselen Kupa Seti 4'lü 259 TL
- Okyanus Rende 75 TL
- Okyanus Ahşap Görünümlü Servis Ürünleri 34,50 TL
- Sebze Bıçağı 16,50 TL
- Mutfak Gereçleri 33,50 TL
- Desenli Badya 21,50 TL
- Colorina Cam Saklama Kabı 1350 cc 49,50 TL
- Colorina Cam Saklama Kabı 3'lü 200 cc 55 TL
- Colorina Cam Saklama Kabı 720 cc 39,50 TL
- Ören Bayan Yumak Çeşitleri 3'lü 55 TL
- Flamlı Eşarp 49,50 TL
- Kadın Polar Pijama Takımı 219 TL
- Kız Çocuk Polar Pijama Takımı 169 TL
- Eros Çocuk Termal Alt / Üst İçlik 125 TL
- Eros Kadın Termal Alt / Üst İçlik 175 TL
- Eros Erkek Termal Alt / Üst İçlik 189 TL
- Kadın / Erkek Eşofman Altı 89 TL
- Jakarlı Koltuk Örtüsü 99 TL
- North Pacific Şemsiye 137,50 TL
- Otantik Premium Masa Örtüsü 79 TL
- Pötikare Masa Örtüsü 39,50 TL
- Paspas 44,50 TL
- Havlu Saç Bonesi 39,50 TL
- Kapı Altı Rüzgar Önleyici 24,50 TL
- Mikrofiber Bulaşık Altlığı 19,50 TL
Kaynak:
Aktüel