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BİM’den büyük indirim, toz deterjan, kavurma, ve bir çok üründe dev indirim!

Yayınlanma:
BİM’den büyük indirim, toz deterjan, kavurma, ve bir çok üründe dev indirim!
BİM 31 Ekim Salı aktüel kataloğunu yayınladı. Başta bulaşık tableti, toz deterjan, kavurma, tavuk olmak üzere indirimli fiyatları görenler uyandığı gibi Bim' e koşacak...

BİM 31 Ekim Salı aktüel kataloğunu yayınladı. Başta bulaşık tableti, toz deterjan, kavurma, tavuk olmak üzere indirimli fiyatları görenler uyandığı gibi Bim' e koşacak...

BU ÜRÜNLER BU FİYATA KAÇMAZ

  • Jenny Willy Aylık Paketler 219 TL
  • Solo Tuvalet Kağıdı Bambu Katkılı 40 Adet 159 TL
  • Peros Matik Toz Deterjan 10 Kg 199 TL
  • Solo Kağıt Havlu Bambu Katkılı 16 Adet 105 TL
  • Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 5 Kg 125 TL
  • Solo Peçete 32,50 TL
  • Bind Activit Bulaşık Makinesi Tableti 149 TL
  • Persil Sıvı Çamaşır Deterjanı 38 Yıkama 2460 ml 119 TL
  • Vernel Yumuşatıcı 5 Litre 86,50 TL
  • Bref Dixi Yüzey Temizleyici 5 Litre 92,50 TL
  • Komili Sıvı Sabun 4 Litre 59 TL
  • Domestos Çamaşır Suyu Bio Active Mutfak 750 ml 29,50 TL
  • Domestos Wc Blok 2'li 49 TL
  • Molped Günlük Hijyenik Ped 40'lı 45 TL
  • Komili Islak Havlu 3x60'lı 29,50 TL
  • Sleepy Yüzey Temizleme Mendili 100'lü 79 TL
  • Oral-B Şarjlı Diş Fırçası 599 TL
  • Cross Action Yedek Başlık 4'lü 239 TL
  • Head&Shoulders Şampuan 159 TL
  • Venus Riviera Tıraş Bıçağı Kadın Gillette 2'li 89 TL
  • Palmolive Duş Jeli 4x250 ml 89 TL
  • Morfose Fön Suyu 240 ml 75 TL
  • Capitol Saç Maskesi 44,50 TL
  • Blade-Emotion Deodorant Roll-On Set 79 TL
  • Dermokil Micellar Makyaj Temizleme Suyu 44,50 TL
  • Dermokil Kağıt Yüz Bakım Maskesi 17,50 TL
  • Dermokil Yüz Temizleme Jeli 300 ml 44,50 TL

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  • Nutella 1 Kg 139 TL
  • Oreo Ekstra Kremalı Kakaolu Sandviç Bisküvi 170 gr 29,75 TL
  • Milka Çilekli Cheesecake Dolgulu Çikolata 300 gr 59 TL
  • Milka Sütlü Çikolata Dolgulu Sandviç Choco Pause 260 gr 49 TL
  • Milka Çikolata Parçacıklı Mini Kurabiye 100 gr 34,50 TL
  • Milka Karamel Dolgulu Bütün Fındıklı Çikolata 300 gr 59 TL
  • Milka Bonibon Şeker Kaplı Çikolata Draje 3x24,3 gr 17,50 TL
  • Milka Çikolata Kaplı Bisküvi Choco Moo 200 gr 49 TL
  • Nestle1927 Kutu Gofret 12x28 gr 49 TL
  • Milka Bisküvi Dolgulu Sütlü Çikolata Chips Ahoy 100 gr 19,75 TL
  • Patiswiss Jul Fıstık Ezme Dolgulu Mini Çikolatalar 150 gr 37,50 TL
  • Tadelle Maxinut Fındık Parçalı Çikolatalı Gofret 4x30 gr 27,50 TL
  • Tadelle Bitter Çikolata Kaplı Bar 3x30 gr 29,50 TL
  • Bifa Keks Kakao ve Hindistan Cevizi Kaplamalı Kek 175 gr 19,75 TL
  • Jimmy Karışık Meyve Suyu Aromalı Yumuşak Şeker 300 gr 32,50 TL
  • Olips Aromalı Şeker 76 gr 14,75 TL
  • Solopop Düdüklü Şeker 5x14 gr 12,50 TL
  • Biskrem Çikolatalı Krema Dolgulu Fındıklı Kurabiye 3x80 gr 26,50 TL
  • Ülker Çokonat 3x33 gr 18,75 TL
  • Taç Susamlı & Çörekotlu Tuzlu Kraker 3x76 gr 21,50 TL
  • Ülker Metro 4x36 gr 19,50 TL
  • Cocostar Kakao ve Hindistan Cevizi Kaplamalı Sandviç Bisküvi 7x22 gr 19,50 TL
  • Saklıköy Çikolata Kremalı Tam Buğdaylı Bisküvi 3x87 gr 24,50 TL
  • Kakao Kaplamalı Pişmaniye 200 gr 39 TL
  • Antep Fıstıklı Rulo Pişmaniye 220 gr 39 TL
  • Sade ve Kakaolu Pişmaniye 150 gr 21,50 TL
  • Kastamonu Çekme Helva 39 TL

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  • Nilky Fındıklı Çikolatalı İçecek 6x180 ml 59 TL
  • İçim Laktozsuz Kefir 1 Litre 34,50 TL
  • Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 199 TL
  • Eker Sütlü Tatlı Çeşitleri 125 gr 13,50 TL
  • Polonez Piliç Jumbo Sosis 320 gr 35 TL
  • Namet Soslu Dana Döner 300 gr 75 TL
  • Danet Kavurma 100 gr 55 TL
  • Chef Seasons Çeşniler 18,50 TL
  • Pasta Veneta Tagliatelle Makarna 500 gr 29,50 TL
  • İçim Orman Meyveli Kefir 1 Litre 36,50 TL
  • Hasata Bulgur Çeşitleri 1 Kg 24,50 TL
  • Feast Berliner 2'li 45 TL
  • Keskinoğlu Piliç Schnitzel 700 gr 49 TL
  • Dardanel Balık Kroket 79 TL
  • Erpiliç Dondurulmuş Piliç Kalçalı But 44,90 TL
  • Efsane Basmati Pirinç Lezzet-i 2,5 Kg 17,50 TL
  • Sinangil Un Çeşitleri 1 Kg 39,50 TL
  • Tukaş Mayonez 840 gr 37,50 TL
  • Tukaş Ketçap 1000 gr 32,50 TL
  • Chef Seasons Sos Çeşitleri 26,50 TL
  • Dr. Oetker Tiramisu Yap 127 gr 22,50 TL
  • Cire Aseptine Vazelin 150 ml 27,50 TL
  • Urban Care Şampuan 85 TL
  • Cire Aseptine Prebiyotikli Krem 35 TL
  • Mara Kaş Waxı 50 ml 45 TL
  • Signal Diş Macunu + Diş Fırçası Seti 55 TL
  • Ece Orta Boy Buzdolabı Poşeti 80'li 32,50 TL
  • London Thomas Lotus Mandal Toka 29,75 TL
  • Quickdish Tüy Toplayıcı 65 TL
  • Kiva Çocuk Parfüm 50 ml 49 TL
  • Kiva Deodorant 150 ml 39 TL
  • Kiva Dudak Koruyucu 25 TL
  • Kiva Yara Bandı 10'lu 8,50 TL
  • Kolye 49 TL

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Aktüel
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