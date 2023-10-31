BİM’den büyük indirim, toz deterjan, kavurma, ve bir çok üründe dev indirim!
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BİM 31 Ekim Salı aktüel kataloğunu yayınladı. Başta bulaşık tableti, toz deterjan, kavurma, tavuk olmak üzere indirimli fiyatları görenler uyandığı gibi Bim' e koşacak...
BİM 31 Ekim Salı aktüel kataloğunu yayınladı. Başta bulaşık tableti, toz deterjan, kavurma, tavuk olmak üzere indirimli fiyatları görenler uyandığı gibi Bim' e koşacak...
BU ÜRÜNLER BU FİYATA KAÇMAZ
- Jenny Willy Aylık Paketler 219 TL
- Solo Tuvalet Kağıdı Bambu Katkılı 40 Adet 159 TL
- Peros Matik Toz Deterjan 10 Kg 199 TL
- Solo Kağıt Havlu Bambu Katkılı 16 Adet 105 TL
- Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 5 Kg 125 TL
- Solo Peçete 32,50 TL
- Bind Activit Bulaşık Makinesi Tableti 149 TL
- Persil Sıvı Çamaşır Deterjanı 38 Yıkama 2460 ml 119 TL
- Vernel Yumuşatıcı 5 Litre 86,50 TL
- Bref Dixi Yüzey Temizleyici 5 Litre 92,50 TL
- Komili Sıvı Sabun 4 Litre 59 TL
- Domestos Çamaşır Suyu Bio Active Mutfak 750 ml 29,50 TL
- Domestos Wc Blok 2'li 49 TL
- Molped Günlük Hijyenik Ped 40'lı 45 TL
- Komili Islak Havlu 3x60'lı 29,50 TL
- Sleepy Yüzey Temizleme Mendili 100'lü 79 TL
- Oral-B Şarjlı Diş Fırçası 599 TL
- Cross Action Yedek Başlık 4'lü 239 TL
- Head&Shoulders Şampuan 159 TL
- Venus Riviera Tıraş Bıçağı Kadın Gillette 2'li 89 TL
- Palmolive Duş Jeli 4x250 ml 89 TL
- Morfose Fön Suyu 240 ml 75 TL
- Capitol Saç Maskesi 44,50 TL
- Blade-Emotion Deodorant Roll-On Set 79 TL
- Dermokil Micellar Makyaj Temizleme Suyu 44,50 TL
- Dermokil Kağıt Yüz Bakım Maskesi 17,50 TL
- Dermokil Yüz Temizleme Jeli 300 ml 44,50 TL
- Nutella 1 Kg 139 TL
- Oreo Ekstra Kremalı Kakaolu Sandviç Bisküvi 170 gr 29,75 TL
- Milka Çilekli Cheesecake Dolgulu Çikolata 300 gr 59 TL
- Milka Sütlü Çikolata Dolgulu Sandviç Choco Pause 260 gr 49 TL
- Milka Çikolata Parçacıklı Mini Kurabiye 100 gr 34,50 TL
- Milka Karamel Dolgulu Bütün Fındıklı Çikolata 300 gr 59 TL
- Milka Bonibon Şeker Kaplı Çikolata Draje 3x24,3 gr 17,50 TL
- Milka Çikolata Kaplı Bisküvi Choco Moo 200 gr 49 TL
- Nestle1927 Kutu Gofret 12x28 gr 49 TL
- Milka Bisküvi Dolgulu Sütlü Çikolata Chips Ahoy 100 gr 19,75 TL
- Patiswiss Jul Fıstık Ezme Dolgulu Mini Çikolatalar 150 gr 37,50 TL
- Tadelle Maxinut Fındık Parçalı Çikolatalı Gofret 4x30 gr 27,50 TL
- Tadelle Bitter Çikolata Kaplı Bar 3x30 gr 29,50 TL
- Bifa Keks Kakao ve Hindistan Cevizi Kaplamalı Kek 175 gr 19,75 TL
- Jimmy Karışık Meyve Suyu Aromalı Yumuşak Şeker 300 gr 32,50 TL
- Olips Aromalı Şeker 76 gr 14,75 TL
- Solopop Düdüklü Şeker 5x14 gr 12,50 TL
- Biskrem Çikolatalı Krema Dolgulu Fındıklı Kurabiye 3x80 gr 26,50 TL
- Ülker Çokonat 3x33 gr 18,75 TL
- Taç Susamlı & Çörekotlu Tuzlu Kraker 3x76 gr 21,50 TL
- Ülker Metro 4x36 gr 19,50 TL
- Cocostar Kakao ve Hindistan Cevizi Kaplamalı Sandviç Bisküvi 7x22 gr 19,50 TL
- Saklıköy Çikolata Kremalı Tam Buğdaylı Bisküvi 3x87 gr 24,50 TL
- Kakao Kaplamalı Pişmaniye 200 gr 39 TL
- Antep Fıstıklı Rulo Pişmaniye 220 gr 39 TL
- Sade ve Kakaolu Pişmaniye 150 gr 21,50 TL
- Kastamonu Çekme Helva 39 TL
- Nilky Fındıklı Çikolatalı İçecek 6x180 ml 59 TL
- İçim Laktozsuz Kefir 1 Litre 34,50 TL
- Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 199 TL
- Eker Sütlü Tatlı Çeşitleri 125 gr 13,50 TL
- Polonez Piliç Jumbo Sosis 320 gr 35 TL
- Namet Soslu Dana Döner 300 gr 75 TL
- Danet Kavurma 100 gr 55 TL
- Chef Seasons Çeşniler 18,50 TL
- Pasta Veneta Tagliatelle Makarna 500 gr 29,50 TL
- İçim Orman Meyveli Kefir 1 Litre 36,50 TL
- Hasata Bulgur Çeşitleri 1 Kg 24,50 TL
- Feast Berliner 2'li 45 TL
- Keskinoğlu Piliç Schnitzel 700 gr 49 TL
- Dardanel Balık Kroket 79 TL
- Erpiliç Dondurulmuş Piliç Kalçalı But 44,90 TL
- Efsane Basmati Pirinç Lezzet-i 2,5 Kg 17,50 TL
- Sinangil Un Çeşitleri 1 Kg 39,50 TL
- Tukaş Mayonez 840 gr 37,50 TL
- Tukaş Ketçap 1000 gr 32,50 TL
- Chef Seasons Sos Çeşitleri 26,50 TL
- Dr. Oetker Tiramisu Yap 127 gr 22,50 TL
- Cire Aseptine Vazelin 150 ml 27,50 TL
- Urban Care Şampuan 85 TL
- Cire Aseptine Prebiyotikli Krem 35 TL
- Mara Kaş Waxı 50 ml 45 TL
- Signal Diş Macunu + Diş Fırçası Seti 55 TL
- Ece Orta Boy Buzdolabı Poşeti 80'li 32,50 TL
- London Thomas Lotus Mandal Toka 29,75 TL
- Quickdish Tüy Toplayıcı 65 TL
- Kiva Çocuk Parfüm 50 ml 49 TL
- Kiva Deodorant 150 ml 39 TL
- Kiva Dudak Koruyucu 25 TL
- Kiva Yara Bandı 10'lu 8,50 TL
- Kolye 49 TL
Kaynak:
Aktüel