BİM’den büyük indirim, toz deterjan, kavurma, ve bir çok üründe dev indirim!

BİM 31 Ekim Salı aktüel kataloğunu yayınladı. Başta bulaşık tableti, toz deterjan, kavurma, tavuk olmak üzere indirimli fiyatları görenler uyandığı gibi Bim' e koşacak...