BİM'den Büyük İndirim Rinso sıvı deterjan , Yumoş yumuşatıcı, Peros yumuşatıcı kaçırılmayacak fırsat!

Vatandaşlar tarafından sevilen ve merakla takip edilen marketlerden biri olan BİM, 3 Ekim Salı günü için özel aktüel kataloğunu yayınladı. Bu hafta, özellikle Rinso sıvı deterjan, Yumoş yumuşatıcı, Peros yumuşatıcı gibi ürünlerde büyük kampanyalar sunan BİM, alışveriş yapanların yüzünü güldürmeyi hedefliyor. Bu fırsatları kaçırmamak için BİM mağazalarını ziyaret etmeyi unutmayın!