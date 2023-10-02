BİM'den Büyük İndirim Rinso sıvı deterjan , Yumoş yumuşatıcı, Peros yumuşatıcı kaçırılmayacak fırsat!
Yayınlanma:
Vatandaşlar tarafından sevilen ve merakla takip edilen marketlerden biri olan BİM, 3 Ekim Salı günü için özel aktüel kataloğunu yayınladı. Bu hafta, özellikle Rinso sıvı deterjan, Yumoş yumuşatıcı, Peros yumuşatıcı gibi ürünlerde büyük kampanyalar sunan BİM, alışveriş yapanların yüzünü güldürmeyi hedefliyor. Bu fırsatları kaçırmamak için BİM mağazalarını ziyaret etmeyi unutmayın!
Vatandaşlar tarafından sevilen ve merakla takip edilen marketlerden biri olan BİM, 3 Ekim Salı günü için özel aktüel kataloğunu yayınladı. Bu hafta, özellikle Rinso sıvı deterjan, Yumoş yumuşatıcı, Peros yumuşatıcı gibi ürünlerde büyük kampanyalar sunan BİM, alışveriş yapanların yüzünü güldürmeyi hedefliyor. Bu fırsatları kaçırmamak için BİM mağazalarını ziyaret etmeyi unutmayın!
Her hafta birbirinden çeşitli ürünleri tüketicinin beğenisine sunan Bim, 3 Ekim Salı günü hangi ürünlerini tüketicinin beğenisine sunuyor? İşte detaylar haberimizde...
BU ÜRÜNLER BU FİYATA KAÇMAZ
- Yörükoğlu 5 kg yarım yağlı yoğurt 109 TL
- İçim 750 g tereyağı 159 TL
- Eker 900 g probiyotik yoğurt 29.50 TL
- Yörükoğlu 500 g kaşar peyniri 95 TL
- Yörükoğlu 1 L yağlı süt 23.50 TL
- Pınar labne 49.50 TL
- Dost ayran 4.90 TL
- Yörükoğlu sade süt 5.90 TL
- Yörükoğlu çilekli süt 5.90 TL
- Yörükoğlu muzlu süt 5.90 TL
- Tat 1450 g biber salçası 109.50 TL
- Tamek 700 g domates salçası 38.50 TL
- Tamek garnitür 25.75 TL
- Saban nohut 73.50 TL
- Efsane 5 kg 145 TL
- Saban kırmızı mercimek 53.25 TL
- Pek food sebzeli erişte çeşitleri 20.50 TL
- Duru haşlanmış kırmızı fasulye & börülce 11.75 TL
- Duru bulgur çeşitleri 22.50 TL
- Safir 1500 g iyotlu sofra tuzu 8.50 TL
- Komili zeytinyağı riviera 105.50 TL
- Cem 800 g doğal yağlı sele siyah zeytin 95 TL
- Orkide margarin 59.75 TL
- Seyidoğlu 1 kg geleneksel çilek reçeli 42.50 TL
- Binboğa pratik kapak çiçek balı 49.75 TL
- Crunch tam tahıl ve pirinç gevreği 37.50 TL
- Seyidoğlu tahin 39.75 TL
- Seyidoğlu üzüm pekmezi 29.75 TL
- Dardanel ton balığı 59.75 TL
- Fıçı salatalık turşusu 74.50 TL
- Rinso 5 L sıvı çamaşır deterjanı 105 TL
- Yumoş 5 L çamaşır yumuşatıcı 99 TL
- Queen kağıt havlu 105 TL
- Queen tuvalet kağıdı 132 TL
- Desenli peçete 9.50 TL
- Miss bulaşık deterjanı 9.50 TL
- Soda plus çamaşır sodası 29 TL
- Aks yüzey temizleyici 52.50 TL
- Bind activit bulaşık makinesi kapsülü 125 TL
- Peros 2x1440 ml konsantre yumuşatıcı 89.50 TL
- Dermokil beyazlatıcı yüz bakım kremi 99 TL
- Dermokil leke karşıtı yüz bakım kremi 109 TL
- Eyüp Sabri Tuncer gül suyu 32.50 TL
- Nivea peeling jel 55 TL
- Claderm kil maskesi 15 TL
- Neutrogene hydrojel yüz bakım maskesi 35 TL
- Blenior yüz ağda bandı 18.75 TL
- Hobby duş jeli 26.50 TL
- Komili şampuan 35 TL
- Eyüp Sabri Tuncer diş macunu 42.50 TL
- Marmara barber parfümlü sprey kolonya 22.50 TL
- Marmara oda sprey kolonya 44.50 TL
Kaynak:
Aktüel