Bim'den büyük indirim fırsatı ! Bakliyatlar, deterjanlar, süt ürünleri indirime girdi

Vatandaşlar tarafından sevilen ve merakla takip edilen marketlerden biri olan BİM, 3 Ekim Salı günü için özel aktüel kataloğunu yayınladı. Bu hafta, özellikle bakliyatlar, deterjanlar, süt ürünleri gibi ürünlerde büyük kampanyalar sunan BİM, alışveriş yapacakların yüzünü güldürmeyi hedefliyor. Bu fırsatları kaçırmamak için BİM mağazalarını ziyaret etmeyi unutmayın!