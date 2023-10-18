BİM'de Kaçırılmayacak Fırsatlar: Dyson Muadili Kablosuz Süpürge ve Daha Fazlası
Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden biri olan BİM, her hafta yüzlerce üründe indirim fırsatları sunarak müşterilerinin cebine katkı sağlıyor. 20 Ekim aktüel ürünler kataloğunda da birbirinden cazip fırsatlar bulunuyor.
İşte bu haftanın öne çıkan ürünleri:
Oyuncaklar ve Eğitim Ürünleri:
Kurmalı Banyo Oyuncakları - 59 TL: Çocuklar için eğlenceli banyo zamanları sunan oyuncaklar.
Hot Wheels Monster Trucks Arabalar - 44,50 TL: Araba tutkunları için heyecan dolu yarışlar.
Lisanslı Top 2'li - 55 TL: Sevilen karakterlerle tasarlanmış top seti.
Blok Oyuncak - 199 TL: Çocukların yaratıcılığını geliştiren bloklar.
İlk 100 Sözcük Çeşitleri - 69 TL: İlk kelime öğreniminde yardımcı olan set.
Piccolo Mondi Müzikli Işıklı Saksafon - 169 TL: Müziği keşfetmeye başlayan çocuklar için eğlenceli bir enstrüman.
Böcek Arabalar 2'li - 29,50 TL: Renkli ve eğlenceli oyuncak arabalar.
Geometrik Şekiller Oyunu - 119 TL: Çocukların şekilleri öğrenmesine yardımcı olacak bir oyun.
Top Yuvarlama Kulesi - 69 TL: Hızlı ve eğlenceli bir oyun deneyimi sunan oyuncak.
MGS Oyuncak Çıngıraklı Top - 59 TL: Bebekler için keyifli bir çıngıraklı top.
MGS Oyuncak Süpürge - 279 TL: Eğlenceli bir şekilde temizlik yapmayı öğreten oyuncak süpürge.
Sesli İngilizce Kelime Öğretim Seti - 199 TL: Dil öğrenimine destek olan eğitici bir set.
Çıngırak Araba - 59 TL: Bebeklerin dikkatini çeken renkli bir oyuncak.
Çıngırak - 39,50 TL: Bebekler için eğlenceli bir çıngırak.
Luna Çufçuf Tren - 129 TL: Trenlerden hoşlanan çocuklar için keyifli bir oyuncak.
Oyun Küpü 6'lı - 105 TL: Çocukların zeka gelişimine katkı sağlayan oyuncaklar.
Aktivite Küpü - 119 TL: Bebekler için eğlenceli bir aktivite küpü.
Baby Puzzle - 22,50 TL: Çocukların el becerilerini geliştiren bir bulmaca.
Eşleştir Öğren Kavramlar Oyunu - 45 TL: Kavramları öğrenirken eğlenmeyi sağlayan bir oyun.
Eğitici Denge Kule Oyunu - 129 TL: Dengeyi geliştirmeye yönelik eğlenceli bir oyun.
Tummy Time Aynalı Zeka Kartları - 89 TL: Bebekler için zeka gelişimini destekleyen kartlar.
**Neşeli Halk alar Oyuncağı - 59 TL:** Renkli ve eğlenceli halkalarla oynamak bebekler için harika bir deneyim sunar.