BİM'de Kaçırılmayacak Fırsatlar: Dyson Muadili Kablosuz Süpürge ve Daha Fazlası

Ekim ayının son haftalarına girerken BİM, 20 Ekim aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle buluşturuyor. Bu hafta, Dyson'a alternatif olan Fakir marka süpürge gibi birçok indirim fırsatı da sizleri bekliyor. İşte, BİM'in 20 Ekim aktüel ürünler kataloğu...