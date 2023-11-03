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BİM’de fiyatlar düştükce düşüyor ! Böyle indirim görülmedi !

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BİM’de fiyatlar düştükce düşüyor ! Böyle indirim görülmedi !
Fırsatları değerlendirmek isteyen alışveriş tutkunları, indirim kataloglarını sıkı bir şekilde takip ediyorlar. BİM, her hafta Salı ve Cuma günleri indirim ürünlerini duyuran bir marka olarak biliniyor. 3 Kasım 2023 tarihli kataloğunu yayımlayan BİM, fiyatları adeta yerle bir ediyor. İşte bu hafta BİM'de kaçırılmayacak fırsatlar...

Fırsatları değerlendirmek isteyen alışveriş tutkunları, indirim kataloglarını sıkı bir şekilde takip ediyorlar. BİM, her hafta Salı ve Cuma günleri indirim ürünlerini duyuran bir marka olarak biliniyor. 3 Kasım 2023 tarihli kataloğunu yayımlayan BİM, fiyatları adeta yerle bir ediyor. İşte bu hafta BİM'de kaçırılmayacak fırsatlar...

Her hafta Salı ve Cuma günleri yaptığı indirimler ile adından söz ettiren BİM, 3 Kasım 2023 Cuma günü geçerli olacak indirim ürünlerini yayınladı. Bunun yanı sıra 7 ile 8 Kasım tarihlerinde geçerli olacak indirim ürünleri de belli oldu. Sabah uyanan soluğu market kapısında olacak. Bu indirimler bir daha gelmez. İşte BİM haftanın indirim ürünleri…

BİM İNDİRİM ÜRÜNLERİ

7 Kasım 2023 tarihinde BİM marketlerde yer alacak indirim ürünleri belli oldu. Sabah saatlerinden itibaren başlayan indirimler kapsamında vatandaşlar da market kapısında kuyruk oluşturuyor. 7 Kasım 2023 tarihinde geçerli olan indirim ürünleri şu şekildedir:

Bim aktüel

Nordmende 55′ Uhd Android TV: 10.399 TL

Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set: 5.999 TL

Chef’s Derin Tencere: 269 TL

Cam Ayaklı Kase 6’lı: 119 TL

Bim aktüel

Derin Tencere 24 cm: 199,00 TL

Karnıyarık Tenceresi 32 cm: 239,00 TL

Kadın Pijama Takımı: 219 TL

Bim aktüel

Termal Tayt: 89,00 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf: 109,00 TL

8 Kasım Çarşamba günü ise Creality 3D yazıcı özel fiyatı olan 17.999,00 TL ile raflardaki yerini alacak

Bim aktüel

Kaynak:Haber Kaynağı

Aktüel
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