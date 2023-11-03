BİM’de fiyatlar düştükce düşüyor ! Böyle indirim görülmedi !

Fırsatları değerlendirmek isteyen alışveriş tutkunları, indirim kataloglarını sıkı bir şekilde takip ediyorlar. BİM, her hafta Salı ve Cuma günleri indirim ürünlerini duyuran bir marka olarak biliniyor. 3 Kasım 2023 tarihli kataloğunu yayımlayan BİM, fiyatları adeta yerle bir ediyor. İşte bu hafta BİM'de kaçırılmayacak fırsatlar...

Her hafta Salı ve Cuma günleri yaptığı indirimler ile adından söz ettiren BİM, 3 Kasım 2023 Cuma günü geçerli olacak indirim ürünlerini yayınladı. Bunun yanı sıra 7 ile 8 Kasım tarihlerinde geçerli olacak indirim ürünleri de belli oldu. Sabah uyanan soluğu market kapısında olacak. Bu indirimler bir daha gelmez. İşte BİM haftanın indirim ürünleri…

BİM İNDİRİM ÜRÜNLERİ

7 Kasım 2023 tarihinde BİM marketlerde yer alacak indirim ürünleri belli oldu. Sabah saatlerinden itibaren başlayan indirimler kapsamında vatandaşlar da market kapısında kuyruk oluşturuyor. 7 Kasım 2023 tarihinde geçerli olan indirim ürünleri şu şekildedir:

Nordmende 55′ Uhd Android TV: 10.399 TL

Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set: 5.999 TL

Chef’s Derin Tencere: 269 TL

Cam Ayaklı Kase 6’lı: 119 TL

Derin Tencere 24 cm: 199,00 TL

Karnıyarık Tenceresi 32 cm: 239,00 TL

Kadın Pijama Takımı: 219 TL

Termal Tayt: 89,00 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf: 109,00 TL

8 Kasım Çarşamba günü ise Creality 3D yazıcı özel fiyatı olan 17.999,00 TL ile raflardaki yerini alacak