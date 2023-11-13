Bim'de 14 Kasım'da Tereyağı ve peynir fiyatlarında büyük indirim var
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BİM 14 Kasım Salı aktüel kataloğunu yayınladı. Başta tereyağı, peynir fiyatları olmak üzere birçok üründe indirim yapan Bim'de yarın raflar boşalacak...
BİM 14 Kasım Salı aktüel kataloğunu yayınladı. Başta tereyağı, peynir fiyatları olmak üzere birçok üründe indirim yapan Bim'de yarın raflar boşalacak...
BU ÜRÜNLER BU FİYATA KAÇMAZ
- Dr. Oetker Pizza Ristorante 600 gr 89,50 TL
- Dardanel Ekonomik Ton Balığı 80 gr 19,90 TL
- Hasata Osmancık Pirinç 1 Kg 53,25 TL
- Hasata Mardin Kırmızı Mercimek 1 Kg 41 TL
- Hasata Koçbaşı Nohut Kırşehir 1 Kg 68,25 TL
- Hasata Derinkuyu Kuru Fasulyesi 1 Kg 68,25 TL
- Defne Tarhana 350 gr 22,50 TL
- Heinz Ketçap 700 gr 42,50 TL
- Heinz Mayonez 215 gr 28,50 TL
- Heinz Amerikan Burger Sos 230 gr 28,50 TL
- Green Life Köfte&Pane Harcı 90 gr 11 TL
- Tirmata Panko Çeşitleri 200 gr 15,50 TL
- Noodle 10'lu Paket 50 TL
- Barilla Makarna 500 gr 23 TL
- Filiz Yumurtalı Bukle Makarna 350 gr 16,50 TL
- Gusdo Merko Doğranmış Domates 400 gr 14,75 TL
- Heinz Mısır Konservesi 400 gr 29,50 TL
- Keyifçe Cevizli Muska 400 gr 49,50 TL
- Nutfest Kavrulmuş Kaju 150 gr 42,50 TL
- Nutfest Soslu Cips Fıstık 175 gr 17,50 TL
- Nutfest Yerli Dakota Çekirdek 600 gr 39,50 TL
- Emsal Tuzlu Yer Fıstığı 500 gr 49 TL
- Simbat Karışık Soslu Kuruyemiş 500 gr 59,50 TL
- Anında Bitiyo 90 gr 34,50 TL
- Yeni Kavaklıdere Karışık Turşu 1500 gr 38,50 TL
- Yeni Kavaklıdere Salatalık Turşusu 1500 gr 43,50 TL
- Yeni Kavaklıdere Beyaz Sirke 2 Litre 21,95 TL
- Berk Siyah Çay Demlik Poşet 100'lü 47,50 TL
- Didi Buzlu Çay Şeftali Aromalı 2 Litre 19,50 TL
- Limy Aromalı İçecek Çeşitleri 29,50 TL
- Efor Meyve ve Bitki Çayı Çeşitleri 20'li 19,50 TL
- Dr.Oetker Puding 3'lü 37,50 TL
- Dr.Oetker Çikolatalı Sos 2x102 gr 22,50 TL
- Dr.Oetker Sade Krem Şanti 3x75 gr 45 TL
- Cheetos Mısır Çerezi Flamin’Hot 102 gr 18,50 TL
- Haribo Yumuşak Şeker Sahanda Yumurta 140 gr 14,25 TL
- Ülker Beyaz Çikolatalı Gofret 35 gr 4,25 TL
- Ülker Fındık Kremalı Rulo Gofret 204 gr 29,75 TL
- Züber Yer Fıstıklı Granola Bar 3x25 gr 23,50 TL
- Ülker Sütlü Çikolata Kaplı Muzlu Marshmallowlu Sandviç Bisküvi 210 gr 22,50 TL
- İçim Tereyağı 750 gr 195 TL
- İçim Yarım Yağlı Tost-Sandviç Peyniri 1000 gr 175 TL
- İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 119 TL
- İçim %3 Yağlı Yoğurt 3 Kg 85 TL
- İçim Ayran 1 Litre 21,50 TL
- İçim %0,5 Yağlı Süt 1 Litre 18,90 TL
- İçim %18 Yağlı Krema 200 ml 21,50 TL
- İçim Labne 400 gr 52,50 TL
- İçim Laktozsuz Kefir 1 Litre 34,50 TL
- İçim Orman Meyveli Kefir 1 Litre 39,50 TL
- Teksüt Tam Yağlı Beyaz Peynir 900 gr 109 TL
- Teksüt Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 gr 189 TL
- Sek Taze Peynir Çeşitleri 29,50 TL
- Sek Quark Çeşitleri 140 gr 16,50 TL
- Sek Bardak Ayran 3,75 TL
- Yörükoğlu Tam Yağlı Süzme Peynir 900 gr 99 TL
- Ayca Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1 Kg 159 TL
- Torku Kakaolu Süt 6x180 ml 39,50 TL
- Ayca Lor Peyniri 1000 gr 39,50 TL
- Duranlar Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 450 gr 59,50 TL
- Eker Probiyotik Yoğurt 900 gr 34,50 TL
Kaynak:
Aktüel