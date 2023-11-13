Bim'de 14 Kasım'da Tereyağı ve peynir fiyatlarında büyük indirim var

BİM 14 Kasım Salı aktüel kataloğunu yayınladı. Başta tereyağı, peynir fiyatları olmak üzere birçok üründe indirim yapan Bim'de yarın raflar boşalacak...