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BİM, ŞOK, A101 Ayçiçek yağında indirim haftası başladı

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BİM, ŞOK, A101 Ayçiçek yağında indirim haftası başladı
BİM, ŞOK ve A101 3 Kasım tarihine kadar geçerli olan indirimli ayçiçek yağı fiyatlarını açıkladı. İşte, BİM, ŞOK, A101 indirimli ayçiçek yağı fiyatları.

BİM, ŞOK ve A101 3 Kasım tarihine kadar geçerli olan indirimli ayçiçek yağı fiyatlarını açıkladı. İşte, BİM, ŞOK, A101 indirimli ayçiçek yağı fiyatları.

BİM AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

Sole 5 litre ayçiçek yağı: 149,50 Türk Lirası

Orkide 5 litre ayçiçek yağı : 154,00 Türk Lirası

Kula 2 litre ayçiçek yağı: 71,00 Türk Lirası

Abalı 2 litre ayçiçek yağı: 74,50 Türk Lirası

Yudum 2 litre ayçiçek yağı: 79,00 Türk Lirası

A101 AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

Sırma 5 litre ayçiçek yağı: 157,00 Türk Lirası

Vera 5 litre ayçiçek yağı: 145,00 Türk Lirası

Orkide 5 litre ayçiçek yağı: 165,00 Türk Lirası

ŞOK AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

Evin 1 litre ayçiçek yağı: 39,50 Türk Lirası

Evin 2 litre ayçiçek yağı: 72,50 Türk Lirası

Evin 5 litre ayçiçek yağı: 159,00 Türk Lirası

Safya 2 litre ayçiçek yağı: 72,90 Türk Lirası

Safya 4 litre ayçiçek yağı: 139,90 Türk Lirası

Kaynak:Haber Kaynağı

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