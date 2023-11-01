BİM, ŞOK, A101 Ayçiçek yağında indirim haftası başladı

BİM, ŞOK ve A101 3 Kasım tarihine kadar geçerli olan indirimli ayçiçek yağı fiyatlarını açıkladı. İşte, BİM, ŞOK, A101 indirimli ayçiçek yağı fiyatları.