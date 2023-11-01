BİM, ŞOK, A101 Ayçiçek yağında indirim haftası başladı
BİM, ŞOK ve A101 3 Kasım tarihine kadar geçerli olan indirimli ayçiçek yağı fiyatlarını açıkladı. İşte, BİM, ŞOK, A101 indirimli ayçiçek yağı fiyatları.
BİM AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI
Sole 5 litre ayçiçek yağı: 149,50 Türk Lirası
Orkide 5 litre ayçiçek yağı : 154,00 Türk Lirası
Kula 2 litre ayçiçek yağı: 71,00 Türk Lirası
Abalı 2 litre ayçiçek yağı: 74,50 Türk Lirası
Yudum 2 litre ayçiçek yağı: 79,00 Türk Lirası
A101 AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI
Sırma 5 litre ayçiçek yağı: 157,00 Türk Lirası
Vera 5 litre ayçiçek yağı: 145,00 Türk Lirası
Orkide 5 litre ayçiçek yağı: 165,00 Türk Lirası
ŞOK AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI
Evin 1 litre ayçiçek yağı: 39,50 Türk Lirası
Evin 2 litre ayçiçek yağı: 72,50 Türk Lirası
Evin 5 litre ayçiçek yağı: 159,00 Türk Lirası
Safya 2 litre ayçiçek yağı: 72,90 Türk Lirası
Safya 4 litre ayçiçek yağı: 139,90 Türk Lirası
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