Bim market kışlık ürünlerde büyük indirim yaptı !Çocuk montları, elektrikli ısıtıcılar,

BİM, 17 Kasım Cuma tarihli aktüel kataloğunu yayınladı. Elektrikli ısıtıcılar ve çocuk montları gibi birçok üründe önemli indirimlerin yer aldığı bu katalog, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. BİM mağazalarında yaşanan yoğunluk, cazip fırsatların kaçırılmaması adına artmaya devam ediyor.