Bim market kışlık ürünlerde büyük indirim yaptı !Çocuk montları, elektrikli ısıtıcılar,
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BİM, 17 Kasım Cuma tarihli aktüel kataloğunu yayınladı. Elektrikli ısıtıcılar ve çocuk montları gibi birçok üründe önemli indirimlerin yer aldığı bu katalog, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. BİM mağazalarında yaşanan yoğunluk, cazip fırsatların kaçırılmaması adına artmaya devam ediyor.
BİM, 17 Kasım Cuma tarihli aktüel kataloğunu yayınladı. Elektrikli ısıtıcılar ve çocuk montları gibi birçok üründe önemli indirimlerin yer aldığı bu katalog, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. BİM mağazalarında yaşanan yoğunluk, cazip fırsatların kaçırılmaması adına artmaya devam ediyor.
BU ÜRÜNLER BU FİYATA KAÇMAZ
- Rks RSIII PRO X Elektrikli Bisiklet 15.999 TL
- Dijitsu 32" HD Android Tv 3.999 TL
- Casper VIA M35 4/128 GB Cep Telefonu 5.499 TL
- Blaupunkt Taste Master Dijital Air Fryer 1.999 TL
- Kumtel Cam Set Üstü Ocak 1.999 TL
- Blaupunkt Dikey Şarjlı Süpürge 3.999 TL
- Arnica Blender Seti 999 TL
- Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 249 TL
- Kumtel Fanlı Isıtıcı 329 TL
- Kumtel Çİft Yönlü Isıtıcı 599 TL
- Kumtel Dikey Isıtıcı 999 TL
- Lav Meşrubat Bardağı 3'lü 44,50 TL
- Lav Alinda Saklama Kabı 16,50 TL
- Lav Line Sürahi 1200 cc 49,50 TL
- Lav Alinda Büyük Kase 2050 cc 59 TL
- Lav Rose Kapaklı Kavanoz 1500 cc 18,50 TL
- Lav Rose Kapaklı Kavanoz 550 cc 13,50 TL
- Lav Odin Meşrubat Bardağı 4'lü 79 TL
- Lav Odin Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 49,50 TL
- Lav Elegan Kupa 3'lü 49,50 TL
- Lav Reçellik / Şekerlik 32,50 TL
- Lav Mis Tatlı Kasesi 27,50 TL
- Lav Renkli Tatlı Sunumu 3'lü 55 TL
- Lav Renkli Çerezlik 17,50 TL
- Lav Odin Kase Seti 2'li 37,50 TL
- Lav 12 Parça Odin Çay Seti 159 TL
- Lav Tereyağlık 32,50 TL
- Lav Servis Tabağı 17,50 TL
- Lav Alinda Kase 11,50 TL
- Mr Green Deterjan Hazneli Mop 295 TL
- Clean Clear Esnek Saplı Mop 159 TL
- Okyanus Home Banyo Seti 289 TL
- Banyo Aksesuar Seti 329 TL
- Vantuzlu Banyo Kaydırmaz Paspası 65 TL
- Okyanus Home Kare Siyah Yedekli Wc Kağıtlık 89 TL
- Okyanus Home Siyah Duşakabin Şampuanlık 109 TL
- Okyanus Home Kapı Arkası Askılık 49 TL
- Okyanus Home Yapışkanlı Banyo Aksesuarları 69 TL
- Çok Amaçlı Organizer Çeşitleri 19,50 TL
- Hobby Life Saplı Saklama Kabı 39,50 TL
- Metal Kapaklı Bölmeli Deterjanlık 139 TL
- Glass in Love Cam Sabunluk Çeşitleri 42,50 TL
- Silikon Air Fryer Kabı 23,50 TL
- Chef's Pro Çelik Tava 119 TL
- Dikdörtgen Saklama Kabı 24,50 TL
- NorthPacific Motivasyon Matarası 129 TL
- Ahşap Kulplu Metal Tepsi 99 TL
- Silikon Tutaçlı Cam Bardak 450 ml 85 TL
- Paşabahçe Cam Çay Tabağı 69 TL
- Hobby Life Kum Saati Turşuluk / Zeytinlik 29,50 TL
- Elma Şekilli Çerezlik 6 TL
- Rakle Mottolu Cam Kupa 250 cc 23,50 TL
- Yükselen Zeka Mucit Karınca Yaz-Sil Kitapları Seti 149 TL
- Clementoni Işıklı ve Sesli Mikrofon 299 TL
- Clementoni Işıklı ve Sesli Uzaktan Kumanda 269 TL
- Clementoni Işıklı ve Sesli Telefon 259 TL
- Clementoni Işıklı ve Sesli Mama Sandalyesi Oyuncağı 259 TL
- Trt Çocuk Yapboz 4'lü 45 TL
- Trt Çocuk Hafıza Oyunu 45 TL
- Artenino Bebek Kitapları 59 TL
- Artenino Mutlu Yüzler Sticker Kitapları 34,50 TL
- Kumtoys Ahşap Tak-Çak 69 TL
- Eşleştirme Yapboz 39,50 TL
- Hareketli Kitaplar 21,50 TL
- Woodoy Geometrik Şekiller 89 TL
- Woodoy Koordinasyon Oyunu 159 TL
- Lisanslı Sulu Kalemli Boyama Kitapları 59 TL
- Tekerlekli Kitaplar 32,50 TL
- İlk Kitaplarım 14,50 TL
- Martı Çocuk Dik Temel Harfli İlk Okuma Kitapları 7,50 TL
- 1. Sınıf İçin Hikaye ve Aktivite Kitapları 9,75 TL
- İnkılap Çıkartmalı Aktivite Kitapları 24,50 TL
- Dıytoy Manyetik Strateji Oyunları 3 Taş ve 9 Taş 69 TL
- Konuşan Nazlı Bebek 34 cm 159 TL
- Oyuncak Meyveli Gitar 59 TL
- Mini Karakterler 39,50 TL
- Mgs Oyuncak At ve Bebek 129 TL
- Oyuncak Makyaj Çantası 74,50 TL
- Mgs Oyuncak Hava Araçları 69 TL
- Mgs Oyuncak İş Arabaları 129 TL
- Mgs Sök-Tak Çiftlik Araçları 135 TL
- Northpacific Dolgulu Kız / Erkek Çocuk Mont 299 TL
- Ören Bayan Favori Yumak 55 TL
- Ören Bayan Trend Cake Yumak 49,50 TL
- Kadın / Erkek Oduncu Gömlek 179 TL
- Çocuk Oduncu Gömlek 139 TL
- Kadın Eşofman Altı 109 TL
- Çocuk Sıfır Yaka Sweatshirt 89 TL
- Kadın Polar Alt 69 TL
- Çocuk Eşofman Altı 69 TL
- Erkek Eşofman Altı 109 TL
- İkili Havlu Seti 52,50 TL
- Molinella Yastık Kılıfı 2'li 39,50 TL
- Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 89 TL
- Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 69 TL
- Casilda Home Çift Kişilik Emboss Yorgan 599 TL
Kaynak:
Aktüel