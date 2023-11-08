BİM İndirimde gaza bastı ! O ürünün fiyatı 25,50 TL’ye geriledi!
Zincir marketler tarafından yapılan indirimler dikkatle takip ediliyor. BİM 3 - 8 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak yeni İndirimin detaylarını paylaştı. Fiyatlar düştükçe düşüyor. İşte BİM indirim ürünleri…
BİM HAFTANIN İNDİRİM ÜRÜNLERİ
Nordmende 55 inç UHD Android TV – 10.399 TL
Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set – 5.999 TL
Chef's Deep Pot - 269 TL
Cam Tabanlı Kaseler Paket 6 - 119 TL
Kadın Pijama Takımı - 219 TL
Termal Tayt – 89 TL
Duranlar Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g - 219 TL
Yörükoğlu Az Yağlı Yoğurt 3 Kg - 75 TL
Dost Tam Yağlı Süt 1 L - 25,50 TL
Luna Margarin Kase Tereyağ Lezzeti 250 g - 18,50 TL
Danet Dana Kangal Fermente Sucuk 350 g - 115 TL
Kaanlar Akhisar Uslu Siyah Zeytin - 84,75 TL
Sarelle Kakaolu Fındık Kreması 700 g - 99 TL
Master Nut Fıstık Ezmesi - 49 TL
Milka Dolgulu Bisküvili Sütlü Çikolata 92 g - 22,75 TL
Patiswiss Portakallı Krema Dolgulu Sütlü Çikolata 240 g - 39,50 TL
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