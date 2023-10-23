Bim büyük indirimi başlatıyor! Ayçiçek yağı, çay, bekleyin: 24 Ekim Bim kataloğu
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Vatandaşlar tarafından sevilen ve merakla takip edilen marketlerden biri olan BİM 24 Ekim Salı aktüel kataloğunu yayınladı. Ayçiçek yağı, çay, peynir alacaklar bekleyin: İşte 24 Ekim Bim kataloğu.
Vatandaşlar tarafından sevilen ve merakla takip edilen marketlerden biri olan BİM 24 Ekim Salı aktüel kataloğunu yayınladı. Ayçiçek yağı, çay, peynir alacaklar bekleyin: İşte 24 Ekim Bim kataloğu.
BU ÜRÜNLER BU FİYATA KAÇMAZ
- Binvezir Kaşar Peyniri 1000 gr 169 TL
- Aknaz Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 159 TL
- Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 109 TL
- Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir 1000 gr 79,50 TL
- Dost Çikolatalı Pastörize Süt 1 Litre 29,50 TL
- Dost Plus Multivitamin Süt 1 Litre 24,50 TL
- Dost Laktozsuz Yoğurt 750 gr 23,50 TL
- Dost Tam Yağlı Süt 1 Litre 22,50 TL
- Dost Ayran 285 ml 4,90 TL
- Marmarabirlik Siyah Zeytin 1 Kg 115 TL
- Efsane Un 10 Kg 115 TL
- Kozan Kooperatif Süzme Çiçek Balı 460 gr 69,50 TL
- Tariş Pekmez Çeşitleri 640 gr 47,50 TL
- Birma Margarin Paket 4x250 gr 46,50 TL
- Öncüller Kuşburnu Marmelatı 430 gr 45 TL
- Biryağ Ayçiçek Yağı 1 Litre 39,75 TL
- Kerem Ballı Kaymak 200 gr 39,50 TL
- Marmarabirlik Kokteyl Yeşil Zeytin 1 Kg 37,50 TL
- Efor Platinum Siyah Çay 1 Kg 89,50 TL
- Nescafe Karışım Kahve 3ü1 Arada Sütlü Köpüklü 20'li 79,50 TL
- Jacobs Gold Karışım Kahve 3ü1 Arada 10'lu 39,50 TL
- Kocatepe Salep 37,50 TL
- Kocatepe Sıcak Çikolata 200 gr 37,50 TL
- Greenwood Ihlamur Tomurcuklu 50 gr 34,50 TL
- Doğadan Probiyotikli Yeşil Çay 14'lü 34,50 TL
- Shazel Kahve Çeşitleri 200 gr 27,50 TL
- Efendy Türk Kahvesi Çeşitleri 22,50 TL
- Jucy %100 Elma Suyu 1 Litre 21 TL
- Kınık Maden Suyu 6x200 ml 19,50 TL
- Shazel Hazır Türk Kahvesi Çeşitleri 100 gr 18 TL
- Booza Tahıllı Meyveli İçecek 14,50 TL
- Green Life Baharat Çeşitleri 11,75 TL
- Green Life Limon Tuzu 60 gr 8,25 TL
- Green Life Baharat Çeşitleri 4,75 TL
- Tayaş Mini Yum Karışık Meyve Sulu Yumuşak Şeker 120x6,7 gr 79 TL
- Nuga Kakaolu Fındık Kreması 650 gr 67,50 TL
- Konak Bon Bon Şeker Çeşitleri 375 gr 34,50 TL
- Tadelle Sütlü Fındık Dolgulu Bar 3x30 gr 29,50 TL
- Olala Bold Bitter Çikolata Kaplamalı Mini Kek 156 gr 26,50 TL
- Today Sütlü Krema Dolgulu Kek 5x45 gr 22,50 TL
- Today Snowball Krema Dolgulu Hindistan Cevizli Kek 6x25 gr 20 TL
- Ülker Çokoturta Vişne Soslu Bisküvi 300 gr 19,75 TL
- Milka Üzüm&Fındık Parçacıklı Sütlü Çikolata 80 gr 19 TL
- Milka Sütlü Çikolata 80 gr 19 TL
- Bifa Keks Muffin Kek 200 gr 19 TL
- First Sakız Karpuz & Nane 2x27 gr 19 TL
- Bifa Kakao Kaplamalı Marshmallowlu Kek 175 gr 18,50 TL
- Ibon Yumuşak Şeker 150 gr 18,50 TL
- Biskrem Extra Kakao Krema Dolgulu Bisküvi 184 gr 17,50 TL
- Richy Fındık Krema Dolgulu Gofret 4x25 gr 17,50 TL
- Ülker Pastil Çeşitleri 22,4 gr 16,75 TL
- Biscolata Hindistan Cevizli Çikolata Kaplamalı Gofret 5x20 gr 14,50 TL
- Corny Kakaolu Kırmızı Meyveli Bar 3x17 gr 14,50 TL
- Fellas Protein Bar Yer Fıstıklı & Kakaolu 32 gr 14,50 TL
- Fellas Meyveli Bar Duble Kakaolu 35 gr 9,50 TL
- Ülker Hanımeller Tuzlu & Zeytinli Bisküvi 81 gr 7,50 TL
- Keyifçe İri Kırık Ceviz İçi 400 gr 89,50 TL
- Malatya Pazarı Karışık Kuruyemiş 400 gr 49,50 TL
- Gold Harvest Masternut Kavrulmuş Badem İçi 150 gr 34,50 TL
- Anında Bitiyo Kakaolu Susamlı Çiğ Fıstık 90 gr 19,75 TL
- Lays Patates Cipsi 18,50 TL
- Patos-Critos Peynir Aromalı Mısır Çerezi 115 gr 17,50 TL
- Emsal Külah Cips 200 gr 14,50 TL
- Züber Nohut Cipsi 55 gr 14,50 TL
Kaynak:
Aktüel