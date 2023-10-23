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  3. Bim büyük indirimi başlatıyor! Ayçiçek yağı, çay, bekleyin: 24 Ekim Bim kataloğu

Bim büyük indirimi başlatıyor! Ayçiçek yağı, çay, bekleyin: 24 Ekim Bim kataloğu

Yayınlanma:
Bim büyük indirimi başlatıyor! Ayçiçek yağı, çay, bekleyin: 24 Ekim Bim kataloğu
Vatandaşlar tarafından sevilen ve merakla takip edilen marketlerden biri olan BİM 24 Ekim Salı aktüel kataloğunu yayınladı. Ayçiçek yağı, çay, peynir alacaklar bekleyin: İşte 24 Ekim Bim kataloğu.

Vatandaşlar tarafından sevilen ve merakla takip edilen marketlerden biri olan BİM 24 Ekim Salı aktüel kataloğunu yayınladı. Ayçiçek yağı, çay, peynir alacaklar bekleyin: İşte 24 Ekim Bim kataloğu.

BU ÜRÜNLER BU FİYATA KAÇMAZ

  • Binvezir Kaşar Peyniri 1000 gr 169 TL
  • Aknaz Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 159 TL
  • Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 109 TL
  • Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir 1000 gr 79,50 TL
  • Dost Çikolatalı Pastörize Süt 1 Litre 29,50 TL
  • Dost Plus Multivitamin Süt 1 Litre 24,50 TL
  • Dost Laktozsuz Yoğurt 750 gr 23,50 TL
  • Dost Tam Yağlı Süt 1 Litre 22,50 TL
  • Dost Ayran 285 ml 4,90 TL
  • Marmarabirlik Siyah Zeytin 1 Kg 115 TL
  • Efsane Un 10 Kg 115 TL
  • Kozan Kooperatif Süzme Çiçek Balı 460 gr 69,50 TL
  • Tariş Pekmez Çeşitleri 640 gr 47,50 TL
  • Birma Margarin Paket 4x250 gr 46,50 TL
  • Öncüller Kuşburnu Marmelatı 430 gr 45 TL
  • Biryağ Ayçiçek Yağı 1 Litre 39,75 TL
  • Kerem Ballı Kaymak 200 gr 39,50 TL
  • Marmarabirlik Kokteyl Yeşil Zeytin 1 Kg 37,50 TL
  • Efor Platinum Siyah Çay 1 Kg 89,50 TL
  • Nescafe Karışım Kahve 3ü1 Arada Sütlü Köpüklü 20'li 79,50 TL
  • Jacobs Gold Karışım Kahve 3ü1 Arada 10'lu 39,50 TL
  • Kocatepe Salep 37,50 TL
  • Kocatepe Sıcak Çikolata 200 gr 37,50 TL
  • Greenwood Ihlamur Tomurcuklu 50 gr 34,50 TL
  • Doğadan Probiyotikli Yeşil Çay 14'lü 34,50 TL
  • Shazel Kahve Çeşitleri 200 gr 27,50 TL
  • Efendy Türk Kahvesi Çeşitleri 22,50 TL
  • Jucy %100 Elma Suyu 1 Litre 21 TL
  • Kınık Maden Suyu 6x200 ml 19,50 TL
  • Shazel Hazır Türk Kahvesi Çeşitleri 100 gr 18 TL
  • Booza Tahıllı Meyveli İçecek 14,50 TL
  • Green Life Baharat Çeşitleri 11,75 TL
  • Green Life Limon Tuzu 60 gr 8,25 TL
  • Green Life Baharat Çeşitleri 4,75 TL
  • Tayaş Mini Yum Karışık Meyve Sulu Yumuşak Şeker 120x6,7 gr 79 TL

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  • Nuga Kakaolu Fındık Kreması 650 gr 67,50 TL
  • Konak Bon Bon Şeker Çeşitleri 375 gr 34,50 TL
  • Tadelle Sütlü Fındık Dolgulu Bar 3x30 gr 29,50 TL
  • Olala Bold Bitter Çikolata Kaplamalı Mini Kek 156 gr 26,50 TL
  • Today Sütlü Krema Dolgulu Kek 5x45 gr 22,50 TL
  • Today Snowball Krema Dolgulu Hindistan Cevizli Kek 6x25 gr 20 TL
  • Ülker Çokoturta Vişne Soslu Bisküvi 300 gr 19,75 TL
  • Milka Üzüm&Fındık Parçacıklı Sütlü Çikolata 80 gr 19 TL
  • Milka Sütlü Çikolata 80 gr 19 TL
  • Bifa Keks Muffin Kek 200 gr 19 TL
  • First Sakız Karpuz & Nane 2x27 gr 19 TL
  • Bifa Kakao Kaplamalı Marshmallowlu Kek 175 gr 18,50 TL
  • Ibon Yumuşak Şeker 150 gr 18,50 TL
  • Biskrem Extra Kakao Krema Dolgulu Bisküvi 184 gr 17,50 TL
  • Richy Fındık Krema Dolgulu Gofret 4x25 gr 17,50 TL
  • Ülker Pastil Çeşitleri 22,4 gr 16,75 TL
  • Biscolata Hindistan Cevizli Çikolata Kaplamalı Gofret 5x20 gr 14,50 TL
  • Corny Kakaolu Kırmızı Meyveli Bar 3x17 gr 14,50 TL
  • Fellas Protein Bar Yer Fıstıklı & Kakaolu 32 gr 14,50 TL
  • Fellas Meyveli Bar Duble Kakaolu 35 gr 9,50 TL
  • Ülker Hanımeller Tuzlu & Zeytinli Bisküvi 81 gr 7,50 TL
  • Keyifçe İri Kırık Ceviz İçi 400 gr 89,50 TL
  • Malatya Pazarı Karışık Kuruyemiş 400 gr 49,50 TL
  • Gold Harvest Masternut Kavrulmuş Badem İçi 150 gr 34,50 TL
  • Anında Bitiyo Kakaolu Susamlı Çiğ Fıstık 90 gr 19,75 TL
  • Lays Patates Cipsi 18,50 TL
  • Patos-Critos Peynir Aromalı Mısır Çerezi 115 gr 17,50 TL
  • Emsal Külah Cips 200 gr 14,50 TL
  • Züber Nohut Cipsi 55 gr 14,50 TL

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Kaynak:Haber Kaynağı

Aktüel
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