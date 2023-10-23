Bim büyük indirimi başlatıyor! Ayçiçek yağı, çay, bekleyin: 24 Ekim Bim kataloğu

Vatandaşlar tarafından sevilen ve merakla takip edilen marketlerden biri olan BİM 24 Ekim Salı aktüel kataloğunu yayınladı. Ayçiçek yağı, çay, peynir alacaklar bekleyin: İşte 24 Ekim Bim kataloğu.