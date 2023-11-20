BİM 21 Kasım Salı aktüel kataloğunu yayınladı- Onlarca üründe görülmemiş indirim

BİM, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen ve sevilen marketlerden biri olarak bilinir. 21 Kasım Salı günü için yayınladığı aktüel kataloğuyla birçok üründe cazip indirimler sunuyor. Yarın, müşteri yoğunluğunun artması bekleniyor.