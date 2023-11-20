BİM 21 Kasım Salı aktüel kataloğunu yayınladı- Onlarca üründe görülmemiş indirim
Yayınlanma:
BİM, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen ve sevilen marketlerden biri olarak bilinir. 21 Kasım Salı günü için yayınladığı aktüel kataloğuyla birçok üründe cazip indirimler sunuyor. Yarın, müşteri yoğunluğunun artması bekleniyor.
BİM, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen ve sevilen marketlerden biri olarak bilinir. 21 Kasım Salı günü için yayınladığı aktüel kataloğuyla birçok üründe cazip indirimler sunuyor. Yarın, müşteri yoğunluğunun artması bekleniyor.
BU ÜRÜNLER BU FİYATA KAÇMAZ
- Bingo Toz Deterjan 8 Kg 195 TL
- Domestos Ultra Çamaşır Suyu Çam Ferahlığı 5 Litre 124 TL
- Bingo Soft Yumuşatıcı 5 Litre 89,75 TL
- Cif Lavabo Fayans Temizleyici Krem 2x750 ml 69,50 TL
- Yumoş Şakayık Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml 79,50 TL
- Omo Cold Power Sık Yıkananlar 2470 ml 125 TL
- Bind Activit Çamaşır Makinesi Temizleyicisi 250 ml 19,50 TL
- Asperox Yüzey Temizleyici 59,50 TL
- Bind Activit Kireç Çözücü Tablet 3x15 gr 30 TL
- Mr.Green Temizlik Bezi Mikrofiber 3'lü 29,75 TL
- Koroplast Oluklu Bulaşık Süngeri 5'li 17,50 TL
- Mr.Green Deterjan Hazneli Cam Temizleyici 97,50 TL
- Wellnax Desenli Wc Blok 50 gr 19,50 TL
- Ece Çöp Torbası Çeşitleri 12,75 TL
- Senfoni Sıvı Sabun Çeşitleri 4 Litre 55 TL
- Colgate Diş Macunu 29,75 TL
- Agu Baby Bebek Bezi 195 TL
- Kotex Hijyenik Ped 65 TL
- Kotex Günlük Hijyenik Ped Parfümsüz 56'lı 49 TL
- Sleepy Citrus Islak Cep Mendil 3x15'li 17,50 TL
- Elidor Şampuan Çeşitleri 82,75 TL
- Dermokil Killi Krem 300 ml 45,75 TL
- Lionesse Sopalı Süngerli Sırt Kesesi 35 TL
- Lionesse Sırt Banyo Kesesi 35 TL
- Eros Atlet 59 TL
- Eros Boxer 2'li 109 TL
- Eros Slip 3'lü 75 TL
- Eros Likralı İp Askılı Atlet 55 TL
- Antonio Kalın Termal Külotlu Çorap 155 TL
- Casilli Dantelli Slip 32,50 TL
- Bolero Külotlu Çorap 34,50 TL
- Penti 4 Mevsim Külotlu Çorap 49,75 TL
- Penti 4 Mevsim Pantolon Çorabı 24,75 TL
- Comfort Family Soket Çorap 55 TL
- Comfort Family Soket Çorap 5'li 52 TL
- Comfort Family Soket Çorap 5'li 55 TL
- Bolero Ev Patiği 27,50 TL
- Comfort Family Kadın - Erkek Havlu Soket Çorap 23,50 TL
- Comfort Family Çocuk Havlu Soket Çorap 19,50 TL
- Queen Parfümlü Tuvalet Kağıdı 24'lü 134 TL
- Queen Kağıt Havlu 12'li 105 TL
- Blume Peçete 200'lü 29,50 TL
- Golden Rose Smokey Lashes Prestige Maskara 69,50 TL
- Golden Rose Lip Gloss 65 TL
- Golden Rose Oje 25 TL
- Repute - Cronicmen Deodorant 32,50 TL
- Angie El Kremi 75 ml 21,50 TL
- Angie Vücut Spreyi 150 ml 39,50 TL
- Makeover Sıvı Allık 10 ml 34,50 TL
- Makeover Serum Fondöten 20 ml 36,50 TL
- Makeover Dudak Peelingi 20 gr 39,50 TL
- Claderm Kil Maskesi 6,75 TL
- Naturalove Lip Balm 49,75 TL
- Naturalove Titreşimli Yüz Masaj Aleti 145 TL
- Lionesse Sıyırıcılı Metal Tırnak Törpüsü 25 TL
- Lionesse Saç Fırçası 49,50 TL
- London Thomas Mandal Toka 3'lü 35 TL
- Naturalove Taşlı Metal Mandal Toka 79,50 TL
- Ledolet Uzaktan Kumandalı RGB Şerit Led 99,75 TL
- Energizer Alkali Power AAA 8'li 59,75 TL
- Energizer Alkali Power AA 8'li 59,75 TL
- Energizer Lithium CR 2032 4'lü 44,75 TL
- Orkide Canlı Çiçek 125 TL
- Antoryum Canlı Çiçek 99,50 TL
- Kalanchoe 3'lü 49,75 TL
- Saksı Çiçek Mix&Go 24,75 TL
- Palmolive Duş Jeli 500 ml 49,50 TL
Kaynak:
Aktüel