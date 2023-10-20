BİM 20 Ekim kataloğu Yayınlandı! İşte indirimli ürünlerin tam listesi
Yayınlanma:
Vatandaşlar tarafından sevilen ve merakla takip edilen marketlerden biri olan BİM 20 Ekim Cuma aktüel kataloğunu yayınladı. 4 gün sürecek indirimde hızlı olan bu ürünleri kapıyor. İşte 20 Ekim Bim Kataloğu
Vatandaşlar tarafından sevilen ve merakla takip edilen marketlerden biri olan BİM 20 Ekim Cuma aktüel kataloğunu yayınladı. 4 gün sürecek indirimde hızlı olan bu ürünleri kapıyor. İşte 20 Ekim Bim Kataloğu.
BU ÜRÜNLER BU FİYATA KAÇMAZ
- Piccolo Mondi Oyuncak Kurmalı Yengeç 179 TL
- Kurmalı Banyo Oyuncakları 59 TL
- Hot Wheels Monster Trucks Arabalar 44,50 TL
- Lisanslı Top 2'li 55 TL
- Blok Oyuncak 199 TL
- İlk 100 Sözcük Çeşitleri 69 TL
- Piccolo Mondi Müzikli Işıklı Saksafon 169 TL
- Böcek Arabalar 2'li 29,50 TL
- Geometrik Şekiller Oyunu 119 TL
- Top Yuvarlama Kulesi 69 TL
- MGS Oyuncak Çıngıraklı Top 59 TL
- MGS Oyuncak Süpürge 279 TL
- Sesli İngilizce Kelime Öğretim Seti 199 TL
- Çıngırak Araba 59 TL
- Çıngırak 39,50 TL
- Luna Çufçuf Tren 129 TL
- Oyun Küpü 6'lı 105 TL
- Aktivite Küpü 119 TL
- Baby Puzzle 22,50 TL
- Eşleştir Öğren Kavramlar Oyunu 45 TL
- Eğitici Denge Kule Oyunu 129 TL
- Tummy Time Aynalı Zeka Kartları 89 TL
- Neşeli Halkalar Oyuncağı 59 TL
- Ahşap Tak-Çak 59 TL
- Poppity Araçlar 149 TL
- Eğlenceli Arkadaşlar Dişlik ve Çıngıraklar 129 TL
- 4 Yapboz 1 Arada 49,50 TL
- Lisanslı Eva Bultak Yapboz 32,50 TL
- Banyo/Mama Oturağı 169 TL
- Yumak Çeşitleri 65 TL
- 2-4 Yaş Konuşturan Yaz-Sil Kitapları 149 TL
- 3 Boyutlu Hikaye Kitapları 34,50 TL
- Hışırtılı Bez Kitabım 34,50 TL
- Parmak Kukla 34,50 TL
- İlk Bez Topum 19,50 TL
- Mama Sandalyesi Oyuncağı 119 TL
- Bölmeli Melamin Mama Tabağı 59 TL
- Çocuk Çatal Kaşık Seti 69 TL
- İlk Kitaplarım 12,50 TL
- Hikaye Kitabı Çeşitleri 27,50 TL
- Bebek Fotoğraf Albümü 59 TL
- Çocuk Küveti Filesi 37,50 TL
- Biberon Fırçası 10 TL
- Statik Eğlenceli Boy Ölçer 99 TL
- Desenli Çocuk Çerezliği 29,50 TL
- Silikon Alıştırma Bardağı 24,50 TL
- Bebek-Çocuk Askısı 6'lı 22,50 TL
- Süt/Mama Saklama Kabı 22,50 TL
- Silikon Mama Kaşığı 18,50 TL
- Katlanabilir Su Kovası 99 TL
- Katlanabilir Çocuk Küveti 289 TL
- Katlanabilir Çamaşır Selesi 159 TL
- Katlanabilir Maşrapa 32,50 TL
- Bebek Nevresim Seti 169 TL
- Bebek Yastık Kılıfı 2'li 32,50 TL
- Biberon Kurutucu 29,50 TL
- Damaklı Emzik 2'li 44,50 TL
- Anne Sütü Saklama Poşeti 29,50 TL
- Pipetli Bardak 300 ml 79 TL
- Göğüs Pedi 30'lu 39,50 TL
- Breastlike Emzik 2'li 89 TL
- Tekli Bebek Body 31,50 TL
- Bebek Yorganı 135 TL
- Bebek Silikon Yastık 49,50 TL
- Ağız Mendili 4'lü 20 TL
- Bebek Kanguru 299 TL
- Mama Sandalyesi 349 TL
- Kız Bebek Atkı Bere Takım 79 TL
- Erkek Bebek Atkı Bere Takım 79 TL
- Kız Çocuk Atkı Bere Takım 85 TL
- Erkek Çocuk Atkı Bere Takım 85 TL
- PP Biberon Seti 2'li 79 TL
- Mini Cam Alıştırma Bardağı 39,50 TL
- Silikon Diş Kaşıyıcı 29,50 TL
- Cam Biberon Seti 2'li 99 TL
- Meyve Süzgeci 44,50 TL
- Saplı Emzik Kutusu 29,50 TL
- Desenli Emzik Askısı 34,50 TL
- Yuvarlak Uçlu Emzik 79 TL
- Güvenlik Ürünleri 15,50 TL
- Kız - Erkek Bebek Pijama Takımı 109 TL
- Fakir Inovator X7272 Şarjlı Dik Süpürge 5.999 TL
- Nordmende 43' FHD Android Tv 5.799 TL
- Tv Arkası Rgb Led Aydınlatma 129 TL
- Braun Multiquick Blender Set 2.099 TL
- Kumtel Sürgülü Aspiratör 799 TL
- Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın 1.599 TL
- Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 2.699 TL
- Katlanır Yatak 899 TL
- 5 Raflı Kitaplık 699 TL
- 4 Kapaklı Bölmeli Dolap 1.199 TL
- 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.499 TL
- Rakun / Tilki Figürlü Kalemlik 79 TL
- Ahşap 3 Bölmeli Dekoratif Kutu 109 TL
- Figürlü Fotoğraf Çerçevesi 89 TL
- Rakun / Ayı Figürlü Duvar Rafı 89 TL
Kaynak:
Aktüel