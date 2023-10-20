BİM 20 Ekim kataloğu Yayınlandı! İşte indirimli ürünlerin tam listesi

Vatandaşlar tarafından sevilen ve merakla takip edilen marketlerden biri olan BİM 20 Ekim Cuma aktüel kataloğunu yayınladı. 4 gün sürecek indirimde hızlı olan bu ürünleri kapıyor. İşte 20 Ekim Bim Kataloğu