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BİM 20 Ekim kataloğu Yayınlandı! İşte indirimli ürünlerin tam listesi

Yayınlanma:
BİM 20 Ekim kataloğu Yayınlandı! İşte indirimli ürünlerin tam listesi
Vatandaşlar tarafından sevilen ve merakla takip edilen marketlerden biri olan BİM 20 Ekim Cuma aktüel kataloğunu yayınladı. 4 gün sürecek indirimde hızlı olan bu ürünleri kapıyor. İşte 20 Ekim Bim Kataloğu

Vatandaşlar tarafından sevilen ve merakla takip edilen marketlerden biri olan BİM 20 Ekim Cuma aktüel kataloğunu yayınladı. 4 gün sürecek indirimde hızlı olan bu ürünleri kapıyor. İşte 20 Ekim Bim Kataloğu.

BU ÜRÜNLER BU FİYATA KAÇMAZ

  • Piccolo Mondi Oyuncak Kurmalı Yengeç 179 TL
  • Kurmalı Banyo Oyuncakları 59 TL
  • Hot Wheels Monster Trucks Arabalar 44,50 TL
  • Lisanslı Top 2'li 55 TL
  • Blok Oyuncak 199 TL
  • İlk 100 Sözcük Çeşitleri 69 TL
  • Piccolo Mondi Müzikli Işıklı Saksafon 169 TL
  • Böcek Arabalar 2'li 29,50 TL
  • Geometrik Şekiller Oyunu 119 TL
  • Top Yuvarlama Kulesi 69 TL
  • MGS Oyuncak Çıngıraklı Top 59 TL
  • MGS Oyuncak Süpürge 279 TL
  • Sesli İngilizce Kelime Öğretim Seti 199 TL
  • Çıngırak Araba 59 TL
  • Çıngırak 39,50 TL
  • Luna Çufçuf Tren 129 TL
  • Oyun Küpü 6'lı 105 TL
  • Aktivite Küpü 119 TL
  • Baby Puzzle 22,50 TL
  • Eşleştir Öğren Kavramlar Oyunu 45 TL
  • Eğitici Denge Kule Oyunu 129 TL
  • Tummy Time Aynalı Zeka Kartları 89 TL
  • Neşeli Halkalar Oyuncağı 59 TL
  • Ahşap Tak-Çak 59 TL
  • Poppity Araçlar 149 TL
  • Eğlenceli Arkadaşlar Dişlik ve Çıngıraklar 129 TL
  • 4 Yapboz 1 Arada 49,50 TL
  • Lisanslı Eva Bultak Yapboz 32,50 TL

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  • Banyo/Mama Oturağı 169 TL
  • Yumak Çeşitleri 65 TL
  • 2-4 Yaş Konuşturan Yaz-Sil Kitapları 149 TL
  • 3 Boyutlu Hikaye Kitapları 34,50 TL
  • Hışırtılı Bez Kitabım 34,50 TL
  • Parmak Kukla 34,50 TL
  • İlk Bez Topum 19,50 TL
  • Mama Sandalyesi Oyuncağı 119 TL
  • Bölmeli Melamin Mama Tabağı 59 TL
  • Çocuk Çatal Kaşık Seti 69 TL
  • İlk Kitaplarım 12,50 TL
  • Hikaye Kitabı Çeşitleri 27,50 TL
  • Bebek Fotoğraf Albümü 59 TL
  • Çocuk Küveti Filesi 37,50 TL
  • Biberon Fırçası 10 TL
  • Statik Eğlenceli Boy Ölçer 99 TL
  • Desenli Çocuk Çerezliği 29,50 TL
  • Silikon Alıştırma Bardağı 24,50 TL
  • Bebek-Çocuk Askısı 6'lı 22,50 TL
  • Süt/Mama Saklama Kabı 22,50 TL
  • Silikon Mama Kaşığı 18,50 TL
  • Katlanabilir Su Kovası 99 TL
  • Katlanabilir Çocuk Küveti 289 TL
  • Katlanabilir Çamaşır Selesi 159 TL
  • Katlanabilir Maşrapa 32,50 TL

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  • Bebek Nevresim Seti 169 TL
  • Bebek Yastık Kılıfı 2'li 32,50 TL
  • Biberon Kurutucu 29,50 TL
  • Damaklı Emzik 2'li 44,50 TL
  • Anne Sütü Saklama Poşeti 29,50 TL
  • Pipetli Bardak 300 ml 79 TL
  • Göğüs Pedi 30'lu 39,50 TL
  • Breastlike Emzik 2'li 89 TL
  • Tekli Bebek Body 31,50 TL
  • Bebek Yorganı 135 TL
  • Bebek Silikon Yastık 49,50 TL
  • Ağız Mendili 4'lü 20 TL
  • Bebek Kanguru 299 TL
  • Mama Sandalyesi 349 TL
  • Kız Bebek Atkı Bere Takım 79 TL
  • Erkek Bebek Atkı Bere Takım 79 TL
  • Kız Çocuk Atkı Bere Takım 85 TL
  • Erkek Çocuk Atkı Bere Takım 85 TL
  • PP Biberon Seti 2'li 79 TL
  • Mini Cam Alıştırma Bardağı 39,50 TL
  • Silikon Diş Kaşıyıcı 29,50 TL
  • Cam Biberon Seti 2'li 99 TL
  • Meyve Süzgeci 44,50 TL
  • Saplı Emzik Kutusu 29,50 TL
  • Desenli Emzik Askısı 34,50 TL
  • Yuvarlak Uçlu Emzik 79 TL
  • Güvenlik Ürünleri 15,50 TL
  • Kız - Erkek Bebek Pijama Takımı 109 TL

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  • Fakir Inovator X7272 Şarjlı Dik Süpürge 5.999 TL
  • Nordmende 43' FHD Android Tv 5.799 TL
  • Tv Arkası Rgb Led Aydınlatma 129 TL
  • Braun Multiquick Blender Set 2.099 TL
  • Kumtel Sürgülü Aspiratör 799 TL
  • Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın 1.599 TL
  • Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 2.699 TL
  • Katlanır Yatak 899 TL
  • 5 Raflı Kitaplık 699 TL
  • 4 Kapaklı Bölmeli Dolap 1.199 TL
  • 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.499 TL
  • Rakun / Tilki Figürlü Kalemlik 79 TL
  • Ahşap 3 Bölmeli Dekoratif Kutu 109 TL
  • Figürlü Fotoğraf Çerçevesi 89 TL
  • Rakun / Ayı Figürlü Duvar Rafı 89 TL

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