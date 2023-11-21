Beko, beyaz eşya, küçük ev aletleri, TV ve elektronik kategorisinde onlarca ürün Efsane Kasım indirimlerinde

Beko, müşterilerine Kasım ayına özel efsane indirimler sunuyor.

“Beko Efsane Fırsatlar” kampanyası kapsamında beyaz eşyadan, küçük ev aletlerine, TV’den elektroniğe pek çok kategoride üründe ay boyunca indirim var.

Beko, 17-27 Kasım tarihlerinde Android TV’den cep telefonu ve laptopa kadar onlarca üründe 15 bin TL’ye varan indirimler uygulayacak. İndirimlerden Beko Mağazaları ve beko.com.tr üzerinden faydalanılabilecek.