  1. Anasayfa
  2. Aktüel
  3. Beko, beyaz eşya, küçük ev aletleri, TV ve elektronik kategorisinde onlarca ürün Efsane Kasım indirimlerinde

Beko, beyaz eşya, küçük ev aletleri, TV ve elektronik kategorisinde onlarca ürün Efsane Kasım indirimlerinde

Yayınlanma:
Beko, beyaz eşya, küçük ev aletleri, TV ve elektronik kategorisinde onlarca ürün Efsane Kasım indirimlerinde
Beko, beyaz eşya, küçük ev aletleri, TV ve elektronik kategorisinde onlarca ürünü “Efsane Kasım” indirimleri ile müşterileriyle buluşturuyor.

Beko, müşterilerine Kasım ayına özel efsane indirimler sunuyor.

“Beko Efsane Fırsatlar” kampanyası kapsamında beyaz eşyadan, küçük ev aletlerine, TV’den elektroniğe pek çok kategoride üründe ay boyunca indirim var.

Beko, 17-27 Kasım tarihlerinde Android TV’den cep telefonu ve laptopa kadar onlarca üründe 15 bin TL’ye varan indirimler uygulayacak. İndirimlerden Beko Mağazaları ve beko.com.tr üzerinden faydalanılabilecek.

Kaynak:Haber Kaynağı

Aktüel
BİM 21 Kasım Salı aktüel kataloğunu yayınladı- Onlarca üründe görülmemiş indirim
BİM 21 Kasım Salı aktüel kataloğunu yayınladı- Onlarca üründe görülmemiş indirim
Migros'da Zeytinyağı ve ayçiçek yağında büyük indirim !
Migros'da Zeytinyağı ve ayçiçek yağında büyük indirim !
Bim market kışlık ürünlerde büyük indirim yaptı !Çocuk montları, elektrikli ısıtıcılar,
Bim market kışlık ürünlerde büyük indirim yaptı !Çocuk montları, elektrikli ısıtıcılar,
A101'den büyük fırsat !Su arıtma cihazı, dikiş makinesi, airfrye ve dahası
A101'den büyük fırsat !Su arıtma cihazı, dikiş makinesi, airfrye ve dahası
ŞOK marketlerde dev indirim ! Kahvaltılık çeşitleri, şampuanlar, deterjanlar...
ŞOK marketlerde dev indirim ! Kahvaltılık çeşitleri, şampuanlar, deterjanlar...
A101'de Birbirinden Çeşitli Televizyonlar Satışa Sunuluyor-5 televizyon markası birden indirimde!
A101'de Birbirinden Çeşitli Televizyonlar Satışa Sunuluyor-5 televizyon markası birden indirimde!
MediaMarkt'tan CLUB Üyelerine Özel 3.000 TL’ye Varan İndirim!
MediaMarkt'tan CLUB Üyelerine Özel 3.000 TL’ye Varan İndirim!
Et ve Süt Kurumu bu sefer tüketiciyi sevindirecek !
Et ve Süt Kurumu bu sefer tüketiciyi sevindirecek !