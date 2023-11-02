Ayçiçek yağında büyük indirim! 5 litrelik fiyatında büyük düşüş!

Son zamanlarda zam üstüne zam alan ayçiçek yağı fiyatlarına bu kez indirim geldi. 5 litrelik ayçiçek yağı stoklarına doldurmak isteyenler o markete koşuyor.

A101 AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

Marketler tarafından yapılan indirimler yakından takip edilirken A101 5 litrelik ayçiçek yığı fiyatlarını dibe çekti. 3 Kasım 2023 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında ayçiçek yağı fiyatları şu şekildedir:

Sırma 5 litre ayçiçek yağı: 157,00 Türk Lirası

Vera 5 litre ayçiçek yağı: 145,00 Türk Lirası

Orkide 5 litre ayçiçek yağı: 165,00 Türk Lirası