Ayçiçek yağında büyük indirim! 5 litrelik fiyatında büyük düşüş!
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Son zamanlarda zam üstüne zam alan ayçiçek yağı fiyatlarına bu kez indirim geldi. 5 litrelik ayçiçek yağı stoklarına doldurmak isteyenler o markete koşuyor.
Son zamanlarda zam üstüne zam alan ayçiçek yağı fiyatlarına bu kez indirim geldi. 5 litrelik ayçiçek yağı stoklarına doldurmak isteyenler o markete koşuyor.
A101 AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI
Marketler tarafından yapılan indirimler yakından takip edilirken A101 5 litrelik ayçiçek yığı fiyatlarını dibe çekti. 3 Kasım 2023 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında ayçiçek yağı fiyatları şu şekildedir:
Sırma 5 litre ayçiçek yağı: 157,00 Türk Lirası
Vera 5 litre ayçiçek yağı: 145,00 Türk Lirası
Orkide 5 litre ayçiçek yağı: 165,00 Türk Lirası
Kaynak:
Aktüel