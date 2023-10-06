Ayçiçek Yağı Fiyatlarında Devrim: Tarım Kredi Marketleri'nde Şok İndirim

Ayçiçek yağı almayı planlayanlar için mükemmel bir fırsat! Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde ayçiçek yağına özel indirim kampanyası başlatıldı. Uygun fiyatlarla alışveriş yapmayı sevenler bu indirimi kaçırmak istemeyecektir. Özellikle son tarih 19 Ekim olan bu indirimi kaçıranlar pişman olabilir.

Ayçiçek Yağına Özel İndirim!

Sıkça sorulan 'En ucuz ayçiçek yağı nerede?' sorusunun cevabı Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde gizli. Bu özel kampanya ile ayçiçek yağı fiyatları adeta yarı yarıya düşüyor. Fiyatlarını gören birçok kişi, bu fırsattan yararlanarak 10'ar 10'ar almaya başladı.

6 Ekim-19 Ekim Arasında Geçerli İndirimler

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 6 Ekim ile 19 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak olan indirim kataloğunu paylaştı. Kataloğa göre 1.5 litrelik ayçiçek yağı sadece 39 TL! Ancak bu indirim fırsatının son günü 19 Ekim, bu yüzden acele etmek gerekiyor.

Sınırlı Stok Uyarısı

Duyurulan indirimlerle birlikte stokların sınırlı olduğu bilgisi de paylaşıldı. Bu harika fırsattan yararlanabilmek için elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

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