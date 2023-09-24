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Ayçiçek Yağı Fiyatı Bu Kadar Hiç Düşmedi! İşte Güncel Ayçiçek Yağı Fiyat Listesi..

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Ayçiçek Yağı Fiyatı Bu Kadar Hiç Düşmedi! İşte Güncel Ayçiçek Yağı Fiyat Listesi..
Migros, hafta sonu indirimlerinde büyük fırsatlar sunuyor! Bebek bezleri, ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı, et ürünleri ve daha fazlası için Migros'un dev indirimlerini kaçırmayın..

Migros, tüketicilere büyük fırsatlar sunmaya devam ediyor. 23 Eylül Cumartesi ve 24 Eylül Pazar tarihlerinde geçerli olacak hafta sonu indirimleri ile sofralar şenleniyor. Migros'un sunduğu indirimler, birçok üründe cüzdanları rahatlatıyor ve alışveriş yapmayı daha ekonomik hale getiriyor.

İşte Migros'un bu hafta sonu indirimlerinde yer alan ürünler:

Ayçiçek Yağı: Yudum markasının 5 litrelik ayçiçek yağı, sadece 179,90 TL'ye satışta.

Atıştırmalıklar: Patos baharat aramalı cips parti boy 19,90 TL.

Şampuan ve Saç Bakım Ürünleri: Urban Care mor şampuan 97,71 TL. Ayrıca, Urban Care Kokonat ve Aloeveralı şampuan ve saç bakım kremi ile sıvı saç kremi de cazip fiyatlarla satışta.

İçecekler: Lipton Ice Tea Şeftali Pet 1,5 L 22,90 TL. Ülker Napoliten 33 G 9,90 TL. Altılı Coca-Cola 109 TL.

Meyve ve Sebzeler: Mandalina Naturel Kg 15,90 TL. Hıyar Kg 11,90 TL. Patlıcan Kemer Kg 17,90 TL.

Et Ürünleri: Uzman Kasap Tekirdağ Köfte 320 G 79,82 TL. Beypiliç Kalçalı But Kg 49,52 TL.

Tuvalet Kağıdı: Familia Plus Natural Tuvalet Kağıdı 40'lı 169,90 TL.

Bebek Bezleri: Prima aktif bebek aylık fırsat paket 102'li 899,90 TL. Prima temiz ve ferah ıslak mendil dokuz paket 468 yaprak ıslak mendil 314,93 TL. Prima aktif bebek aylık fırsat paket üç beden MIDI 6-10 kg 890,90 TL. Prima aylık fırsat paketi 1199 TL.

Kişisel Bakım: Pantene renk canlandırıcı ve parlaklaştırıcı maske 154,41 TL. Softline Sensitive Aloe Veralı Islak Mendil 90'lı 12,90 TL. Canped emici kilot orta online paket 60'lı 855,45 TL.

Migros'un bu hafta sonu indirimlerinde birbirinden avantajlı fırsatlar bulunuyor. Ayrıca, Migros mağazalarının online alışveriş seçeneği ile de bu fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Migros'un indirimleri ile sofralarınıza kaliteli ürünleri ekonomik fiyatlarla taşıyabilirsiniz. Unutmayın, indirimler belirtilen tarihlerde geçerli olacak, bu fırsatları kaçırmamak için Migros mağazalarını ziyaret etmeyi unutmayın!

Kaynak:Haber Kaynağı

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