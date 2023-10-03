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Ayçiçek Yağı 38 TL'ye Kadar Düştü! Bu Fiyata Hiçbir Yerde Yok..

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Ayçiçek Yağı 38 TL'ye Kadar Düştü! Bu Fiyata Hiçbir Yerde Yok..
Türkiye'de Ayçiçek yağı fiyatlarındaki artış herkesi etkiledi. Şimdi ise bir market zinciri dev bir indirimle litre başına sadece 38 TL fiyatla satışa başladı. Stoklar tükenmeden fırsatları kaçırmayın!

Bu yılın başından itibaren Ayçiçek yağı fiyatlarında yaşanan artış, vatandaşların mutfak bütçesini olumsuz etkilemiş durumda. Ancak beklenen haber geldi ve bir market zinciri Ayçiçek yağında büyük bir indirim başlattı. Bu indirim sayesinde vatandaşlar Ayçiçek yağına daha uygun fiyatlarla sahip olabilecekler.

Sadece 38 TL!

Migros, internet sitesi üzerinden satışa sunduğu Abalı Ayçiçek Yağı 1 Litre ürününü sadece 38.90 TL'den satıyor. Bu büyük indirim fırsatıyla Ayçiçek yağına erişmek artık daha uygun hale geldi. Ancak bu kampanyanın sadece sanal markette geçerli olduğu unutulmamalıdır.

Stoklar Sınırlıdır

Bu dev indirim kampanyası stoklar tükenmeden faydalanmak için acele etmek önemlidir. Ayçiçek yağı, mutfakların vazgeçilmez bir parçasıdır ve uygun fiyatlarla satın almak herkesin hakkıdır.

Diğer Ayçiçek Yağı Fiyatları

İşte bazı Ayçiçek yağı fiyatları diğer markalarda:

  • Yudum Ayçiçek Yağı 1 L: 64,90 Türk Lirası
  • Migros Ayçiçek Yağı 2 L: 73,50 Türk Lirası
  • Migros Ayçiçek Yağı 1 L: 39,50 Türk Lirası
  • Yudum Ayçiçek Yağı 2 L: 119,90 Türk Lirası
  • Orkide Ayçiçek Yağı 4 L: 157,50 Türk Lirası
  • Yudum Ayçiçek Yağı 5 L Pet Şişe: 199,90 Türk Lirası
  • Migros Ayçiçek Yağı 5 L Köşeli Pet: 158,90 Türk Lirası

Fiyatlar marketten markete değişiklik gösterebilir. Bu nedenle fırsatları ve kampanyaları karşılaştırarak en uygun seçeneği bulabilirsiniz.

Kaynak:Haber Kaynağı

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