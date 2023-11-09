Arçelik’ten “cuma aşkına” kampanyası-3.999 TL yerine yüzde 50 indirim ile 1.999 TL

Türkiye’nin lider ev teknolojileri markası Arçelik, tüketicilerin en fazla tercih ettiği ürünlerinden “GurmeFry Az Yağlı Fritöz” modeli için indirim fırsatı sunuyor. Kampanya, 9-11 Kasım tarihleri arasında Oliz Mobil uygulamasına özel olacak.

FRA 6244 GurmeFry Az Yağlı Fritöz, “Cuma Aşkına” kampanyaları kapsamında 3.999 TL yerine yüzde 50 indirim ile 1.999 TL’den satılacak.

3,9 litrelik pişirme kapasitesi ile geniş bir iç hacme sahip olan GurmeFry, dokunmatik dijital ekranıyla kullanım kolaylığı sağlıyor. GurmeFry buz çözme, patates kızartması, tavuk kanadı/budu, et, karides, balık, kek, kurutma olmak üzere toplam 8 otomatik programa sahip.