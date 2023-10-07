Anpa Gross Market indirimde rakiplerine fark attı ! İndirime girmeyen ürün yok

Gross Market, şimdiye kadar görmediğiniz indirimlerle geliyor! 9 gün boyunca sürecek bu muhteşem fırsatları kaçırmayın! Evinizde eksik olan her şeyi hınca hınç doldurmak için en uygun fiyatlarla alışveriş yapabilirsiniz. İşte kampanya detayları..."

İNDİRİM 10 GÜN BOYUNCA SÜRECEK Kahvaltılıklardan atıştırmalıklara, temizlik ürünlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, bu 10 günlük özel indirim kampanyası kapsamında indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. İşte Anpa Gross Market'in 6-15 Ekim tarihleri arasında indirimli olarak sunacağı ürünlerin bazıları: GROSS MARKET İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ