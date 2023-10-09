A101'in Influencer Yarışması, Sosyal Medyada Yeni Trendler Yaratıyor! Sürpriz Ödüller Var!

13 milyonluk devasa takipçi kitlesiyle Türkiye'de Instagram'da alışveriş kategorisinde zirvede yer alan A101, takipçilerine farklı bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Bu amaçla “A101 Milyon Influencer” yarışmasını başlatarak, takipçilerini sosyal medya influencer'ı olmaya teşvik ediyor.

Türkiye'nin En Popüler Markası A101'den Fark Yaratan Yarışma

Türkiye'de mağaza sayısıyla lider olan A101, Instagram’da da liderliğini sürdürüyor. Bu öncülüğünü takipçileriyle daha da pekiştirmek isteyen A101, “A101 Milyon Influencer” yarışmasıyla takipçilerine bir influencer olma deneyimi yaşatmayı planlıyor.

Yenilikçi A101'den Sosyal Medya Kullanıcılarına Fırsat

A101'in öncülük ettiği “A101 Milyon Influencer” yarışması, katılımcılara sadece hediye kazanma şansı değil, aynı zamanda A101 ile düzenli bir iş birliği yapma olanağı da sunuyor. Katılımcılar A101 ürünleriyle oluşturdukları videolarla hem değerli ödüller kazanacak hem de A101 ile ortak projelere imza atma fırsatını yakalayacaklar.

Perakende Sektöründe Bir İlk: "A101 Milyon Influencer"

A101 Pazarlama Müdürü Yeliz Yahşi Bilgiç, yarışmayla ilgili olarak, "A101'in sosyal medya başarısı, markamıza olan büyük ilgi ve güvenin bir kanıtıdır. Şimdi bu başarıyı 'A101 Milyon Influencer' yarışmasıyla yeni bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Sosyal medya kullanıcılarını bu heyecana ortak olmaya davet ediyoruz.” dedi.

"Şıklığın Peşinde" Etabı Başladı

Yarışmanın bu etabında, katılımcıların A101 ürünleriyle şık kombinler oluşturarak, #a101milyoninfluencer etiketiyle sosyal medya üzerinden paylaşmaları bekleniyor. Yarışmayı değerlendirecek jüride; Yeliz Yahşi Bilgiç'in yanı sıra, sosyal medyanın popüler isimleri de bulunuyor.

Finale Kalanları Muhteşem Ödüller Bekliyor!

Finalist videolar, 13 milyon takipçili A101 Instagram hesabında oylamaya sunulacak. Oylamada başarılı olan ilk üç katılımcı, Apple Watch Series 8 GPS, Dyson Airwrap multi-styler ve Foreo Ufo 2 gibi değerli ödüllerin sahibi olacak.