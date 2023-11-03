A101’den tüm ürünlerde büyük indirim! süper indirimleri kaçırmayın !

Zincir marketlerin düzenlediği indirim kampanyaları, alışveriş yapacak olan tüketiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. A101, 28 Ekim ile 3 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak indirim detaylarını açıkladı. Bu kampanya kapsamında A101, Yudum zeytinyağını sadece 165 TL'ye düşürdü. İşte A101'in bu haftaki indirim ürünleri arasında yer alan avantajlı fiyatlarla sunulan ürünler

A101'DEN DÖRT DÖRTLÜK İNDİRİM

A101 litrelik Yudum zeytinyağının fiyatını 165 TL'ye düşürürken çay 99 TL, Bingo yumuşatıcı ise 75 TL'ye düşürdü. 3 Kasım 2023 tarihine kadar pek çok farklı üründe indirim olacağı açıklanırken indirim ürünleri de şu şekildedir: