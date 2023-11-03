  1. Anasayfa
  2. Aktüel
  3. A101’den tüm ürünlerde büyük indirim! süper indirimleri kaçırmayın !

A101’den tüm ürünlerde büyük indirim! süper indirimleri kaçırmayın !

Yayınlanma:
A101’den tüm ürünlerde büyük indirim! süper indirimleri kaçırmayın !
Zincir marketlerin düzenlediği indirim kampanyaları, alışveriş yapacak olan tüketiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. A101, 28 Ekim ile 3 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak indirim detaylarını açıkladı. Bu kampanya kapsamında A101, Yudum zeytinyağını sadece 165 TL'ye düşürdü. İşte A101'in bu haftaki indirim ürünleri arasında yer alan avantajlı fiyatlarla sunulan ürünler

Zincir marketlerin düzenlediği indirim kampanyaları, alışveriş yapacak olan tüketiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. A101, 28 Ekim ile 3 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak indirim detaylarını açıkladı. Bu kampanya kapsamında A101, Yudum zeytinyağını sadece 165 TL'ye düşürdü. İşte A101'in bu haftaki indirim ürünleri arasında yer alan avantajlı fiyatlarla sunulan ürünler

A101'DEN DÖRT DÖRTLÜK İNDİRİM

A101 litrelik Yudum zeytinyağının fiyatını 165 TL'ye düşürürken çay 99 TL, Bingo yumuşatıcı ise 75 TL'ye düşürdü. 3 Kasım 2023 tarihine kadar pek çok farklı üründe indirim olacağı açıklanırken indirim ürünleri de şu şekildedir:

A101 indirim füzesini uçurdu! Zeytinyağı 165 TL'ye düştü

A101 indirim füzesini uçurdu! Zeytinyağı 165 TL'ye düştü

A101 indirim füzesini uçurdu! Zeytinyağı 165 TL'ye düştü

Kaynak:Haber Kaynağı

Aktüel
2023 “Şahane Kasım” Fırsatları MediaMarkt'ta Başladı!
2023 “Şahane Kasım” Fırsatları MediaMarkt'ta Başladı!
Carrefoursa'dan büyük Ayçiçek yağı indirimi! 5 litresi sudan ucuz
Carrefoursa'dan büyük Ayçiçek yağı indirimi! 5 litresi sudan ucuz
5 lt Ayçiçek Yağlarında A101'den Çılgın İndirim! İşte 2 Kasım A101 Kataloğu
5 lt Ayçiçek Yağlarında A101'den Çılgın İndirim! İşte 2 Kasım A101 Kataloğu
Ayçiçek yağında büyük indirim! 5 litrelik fiyatında büyük düşüş!
Ayçiçek yağında büyük indirim! 5 litrelik fiyatında büyük düşüş!
Migros zeytinyağında büyük indirime gitti ! İnanılmaz fiyatlar !
Migros zeytinyağında büyük indirime gitti ! İnanılmaz fiyatlar !
Şok Marketlerde indirimli koşu bandı satışı başladı ! Zayıflamak isteyenlere büyük fırsat
Şok Marketlerde indirimli koşu bandı satışı başladı ! Zayıflamak isteyenlere büyük fırsat
BİM, ŞOK, A101 Ayçiçek yağında indirim haftası başladı
BİM, ŞOK, A101 Ayçiçek yağında indirim haftası başladı