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A101'den Muhteşem Ekim İndirimi! Zeytinyağından Makarnaya Kadar Her Şeyde Fırsat! A101 28 Ekim Aktüel Kataloğunda Neler Var?

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A101'den Muhteşem Ekim İndirimi! Zeytinyağından Makarnaya Kadar Her Şeyde Fırsat! A101 28 Ekim Aktüel Kataloğunda Neler Var?
A101, Türkiye'nin en büyük perakende zincirlerinden biri olarak müşterilerini her zaman şaşırtmayı başarıyor. 28 Ekim Cumartesi günü aktüel ürün kataloğuyla, zeytinyağından makarnaya, tuvalet kağıdından çeşitli gıda ürünlerine kadar pek çok üründe indirim yaparak tüketicilere muhteşem fırsatlar sunuyor.

A101, Türkiye'nin en büyük perakende zincirlerinden biri olarak müşterilerini her zaman şaşırtmayı başarıyor. 28 Ekim Cumartesi günü aktüel ürün kataloğuyla, zeytinyağından makarnaya, tuvalet kağıdından çeşitli gıda ürünlerine kadar pek çok üründe indirim yaparak tüketicilere muhteşem fırsatlar sunuyor.

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A101 Aktüel İndirimleri: Hangi Ürünlerde Fırsat Var?

A101, uygun fiyat politikası ve kaliteli ürün yelpazesiyle bilinir. Peki, bu haftanın aktüel kataloğunda hangi indirimler dikkat çekiyor?

En İyi Fırsatlar Burada:

  • Bendo Makarna Çeşitleri 500 gr: 7,50 TL
  • Yudum Egemden Zeytinyağı Çeşitleri 1 Litre: 165-175 TL aralığında
  • Torku Kakaolu Fındık Kreması 400 gr: 44,90 TL
  • Yeğenler Buğday Unu 2 Kg: 22 TL
  • Haribo Yumuşak Şeker 130 gr: 14,50 TL
  • Doğuş Rize Çayı 1 Kg: 99,50 TL

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Ev Temizliği ve Hijyen Ürünlerinde Fırsatlar:

  • Mistral 2 Katlı Tuvalet Kağıdı 16'lı: 64,50 TL
  • La Belle Hijyenik Ped: 10,90 TL
  • Fax Sıvı Sabun 3 Litre: 39,90 TL
  • Çiçeğim Çamaşır Suyu 3,74 Litre: 33,25 TL
  • Bingo Soft Yumuşatıcı 5 Litre: 75 TL

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Süt ve Süt Ürünlerinde Muhteşem İndirimler:

  • Ahir ve Pınar Peynir Çeşitleri: 53-145 TL aralığında
  • Birşah Yarım Yağlı Süt 1 Litre: 17,90 TL
  • Pınar Ayran 1,5 Litre: 27 TL

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Et ve Et Ürünlerinde İndirim Zamanı:

  • Şahin Dana Sucuk 320 gr: 149,90 TL
  • Nimet Dondurulmuş Börek 500 gr: 28,50 TL
  • Kombinet Dana Köfte Çeşitleri: 83,50 TL

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10 TL ve Üzeri Alışverişlerde Ekstra Fırsatlar:

  • Kotex Natural Hijyenik Ped: 39,90 TL
  • Fuse Tea Aromalı İçecek Çeşitleri: 55 TL

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Kaynak:Haber Kaynağı

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