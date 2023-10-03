A101'den Ekim Ayında Teknolojik Ürünlerde büyük indirim fırsatı

Türkiye’nin 81 ilinde 12.000’i aşkın marketiyle her hafta hesaplı teknolojik ürünleri tüketicilerle buluşturan A101, 5 Ekim günü birçok avantajlı teknolojik ürünü müşterilerine sunacak.

A101’de Bu Hafta Yeni Nesil Televizyonlar Beğenilere Sunuluyor

5 Ekim günü A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de 22.999 TL’lik fiyatıyla TOSHIBA 70UL4C63DT 70’’ Ultra HD 4K Smart LED TV alıcılarla buluşuyor. 3 adet HDMI ve 2 adet USB girişlerine sahip televizyon, Wireless Display ve dahili Wi-Fi avantajını da içerisinde bulunduruyor. 4K Ultra HD özellikli bu ürün, 3 yıllık Vestel garantisiyle satışa sunuluyor.

Üç tarafı çerçevesiz tasarıma sahip SAMSUNG 58CU7000 58” 4K Crystal UHD TV ise dahili HD uydu alıcısı, 1 USB, 3 HDMI, Bluetooth ve tek kumanda özelliklerini içerisinde bulunduruyor. 2 yıl Samsung Türkiye garantili bu ürün, 20.999 TL’ye tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

4K Ultra HD özellikli TOSHIBA 55QA4263DT 55’’ Ultra HD QLED Android TV, 3 adet HDMI girişi, 2 adet USB girişi, Bluetooth, Wireless Display ve dahili Wi-Fi özelliklerini içerisinde bulundururken aynı zamanda 3 yıllık Vestel garantisiyle birlikte 15.999 TL’ye A101 mağazalarında alıcılarını bekliyor.

PHILIPS 50PUS7608 TV 50'' UHD Smart LED TV, ekran yansıtma, 3 HDMI girişi, 2 USB girişi, 20W ses çıkış gücü, dahili Wi-Fi ve 4K Ultra HD özellikleriyle, 2 yıl Philips Türkiye garantisi ve 15.799 TL fiyatıyla tüketicilere sunuluyor.

Haftanın satışa sunulan bir diğer televizyonu ONVO 42OV6000F 42'' Full HD Android 13 Smart LED TV, 400 Hz, dahili Wi-Fi, 4 çekirdekli işlemci, kablosuz görüntü aktarma, Bluetooth ve telefonla uzaktan kumanda etme özelliklerine sahip. 2 yıllık ONVO garantisi bulunan ürün, 5.299 TL’ye satışa çıkıyor.

A101 Beyaz Eşyaları Alıcılarla Buluşturmaya Devam Ediyor

451 litre hacimli SEG NF 483 No-Frost Buzdolabı 5 Ekim itibarıyla satışa sunuluyor. Çift kapı, 312 kWh yıllık enerji tüketimi, 353 L soğutucu net hacim, 98 L dondurucu net hacim, 7 kg/24 saat dondurma kapasitesi ve 41 dB (A) ses seviyesi özelliklerine sahip buzdolabı, 2 yıl Vestel garantisi ile 13.999 TL olan fiyatıyla A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de.

SEG CM 910 9 kg Çamaşır Makinesi, 15 program, 1000 devir, zaman geciktirme, günlük 60 dk./60 °C, çocuk kilidi, 15 dk. hızlı yıkama, ön yıkama, LED gösterge ve sıcaklık ayar ek fonksiyonu avantajlarına sahip. 2 yıllık Vestel garanti kapsamı altındaki ürün, 8.799 TL fiyatıyla A101 mağazalarında yerini alıyor.

12 kişilik yıkama kapasiteli SEG BM 4001 4 Programlı Bulaşık Makinesi, 12 L su tüketimi, su taşma emniyeti, eko programı, zaman erteleme fonksiyonu, tuz ve parlatıcı göstergesi özellikleriyle, 2 yıllık Vestel garantisiyle ve 7.299 TL’lik fiyatıyla tüketicileri bekliyor.

Çeşitli Teknolojik Ürünler Raflarda Yerini Alıyor

8.599 TL fiyatlı ve 2 yıl garantili REALME 10 256 GB/8 Dual Rmx3630 Cep Telefonu, A101 mağazalarında ve a101.com.tr’de satışa çıkıyor. 8 GB RAM ve 256 GB dahili hafızaya sahip bu ürün, 50 MP arka kamera, parmak izi okuyucu, 5000 mAh pil kapasitesi ve yüz tanıma özelliklerini içerisinde bulunduruyor.

ELITLED Uzaktan Kumandalı RGB Şerit LED ise 5 metre, farklı mod seçenekleri, dış cephe kullanımına uygun silikon kaplama, ışık şiddeti ayarlama özellikleriyle ve 99,90 TL olan fiyatıyla satışa sunuluyor.

OTG desteği olan cihazlar ile uyumlu GOSMART 128 GB Smart USB Bellek, 2 yıllık garantisiyle 139 TL.

OPPO Hızlı Şarj Adaptörü 33 W Supervooc ise 179 TL.

Birbirinden Hesaplı Küçük Ev Aletleri A101 Marketlerinde

SINGER 6160 Brilliance Dikiş Makinesi, 6,5 mm zikzak genişliği, 60 değişik dikiş, dekoratif desen, serbest kol dikişi, otomatik iplik takma, tek tuşla desenlere hızlı erişim sağlayabilme ve tek aşamada 4 farklı ilik açma özellikleriyle, 4.799 TL’lik fiyatı ve 2 yıllık Singer garantisi ile alıcılara sunuluyor.

ARZUM AR4070 Cleancompact Cyclone Süpürge, 890 W, 1,8 L toz hazne kapasitesi, HEPA 12 filtre, 77,8 dB ses seviyesi ve 5 m kablo uzunluğu özelliklerine sahip. 1.999 TL fiyatlı bu ürün, 4 yıllık Arzum garantisi ile alıcıların beğenisine sunuluyor.

AKEL AF380 Midi Fırın 38 L, 50-320oC ayarlanabilir termostat, 0-90 dakikalık zil uyarısı ve 3 kademe güç seçimi özelliklerine sahip. 2 yıllık garantisi bulunan ürün, 1.099 TL’ye A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de satışa sunuluyor.

Sessiz ve uzun ömürlü 500 W DC motora sahip KIWI KHB 4440 El Blender Seti, bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalarıyla tüketicilere pratik ve rahat kullanım olanağı sunuyor. 2 yıllık garanti kapsamında olan bu ürün, 479 TL’ye satışa sunuluyor.

FLAVEL FLV 140 CM Çay Makinesi, 1650 W, cam demlik, kablosuz kullanım, otomatik kapanma ve sürekli sıcak su fonksiyonu özellikleriyle, 2 yıl garantisi ve 749 TL fiyatıyla tüketicileri bekliyor.

SUNNY SN5KTL38 Flora Çelik Su Isıtıcı, 1500 W güç, paslanmaz çelik gövde, 1,7L kapasite, susuz çalışmayı önleyen sistem ve su kaynadığında otomatik kapanma özelliklerine, 299 TL fiyata ve 2 yıllık garantiye sahip.

ARZUM AR683 Steampro Seramik Tabanlı Ütü, 2400 W, sol-gel teknolojili, çizilmeye karşı yüksek dirençli seramik taban, 3 emniyetli otomatik kapanma, 2 m kablo uzunluğu ve 420 ml kapasiteli su tankı özelliklerine sahip. 4 yıllık Arzum garanti kapsamında bulunan bu ürün 749 TL.

Kıyafetlerde oluşan tiftik parçalarını zarar vermeden temizleyen KIWI KLR1513 Tiftik Temizleme Makinesi, kalınlık ayarlı aparata, paslanmaz çelik bıçaklara ve çıkarılabilir atık haznesine sahip. 2 yıl garantisi bulunan ürün, 129 TL fiyatıyla satışta.

A101 Ebeveynleri de Unutmuyor

Gıda sınıfı plastik ve silikondan yapılan KIWI Baby KBABY 59 Şarjlı Gögüs Pompası, BPA içermeyen özelliğe ve 210 ml kapasiteye sahip. Ayrıca üç masaj modu da bulunan bu ürün 439 TL’ye A101’lerde.

A101 Kişisel Bakım Ürünlerini Tüketicilerle Buluşturuyor

KIWI KBS1024 Dijital Baskül, 180 kg kapasite, yüksek hassasiyetli gerinim ölçer sensör sistemi ve arkadan aydınlatmalı ekran özelliklerine sahip. 2 yıl garantisi bulunan ürün, 179 TL fiyatında.

2400 W AC motorlu QU 3500 Saç Kurutma Makinesi, 2 kademe ısı ve hız ayarı, dar ve geniş fön başlığı, 2 yıl garantisi ve 259 TL fiyatıyla satışta.

GOLDMASTER Bravo GM-7149 Saç Sakal Şekillendirme Makinesi ise AC motora, paslanmaz çelik bıçaklara, 4 adet rehber tarağa ve 199 TL fiyata sahip.