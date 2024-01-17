A101'den Dev Teknolojik Atılım: Elektrikli Mopedler ve Akıllı TV'lerle Yeni Yılın İlk Büyük Sürprizi!

Türkiye'nin teknoloji perakende sektöründe öncü isimlerinden biri olan A101, 18 Ocak'ta piyasaya sürdüğü yeni ürünlerle dikkat çekiyor. Ülke genelinde 12.000'den fazla marketi ile tanınan bu zincir, uygun fiyatlı teknolojik ürünleriyle her zaman tüketicinin yanında.

A101'de Bu Hafta: Elektrikli Moped ve Akıllı Televizyonlar

A101, 18 Ocak'ta hem mağazalarında hem de online platformunda, APEC APT4 model üç tekerlekli elektrikli mopedleri tanıtıyor. Bu çevre dostu mopedler, Euro 5 standartlarında ve her ehliyet sınıfıyla kullanılabilecek şekilde tasarlanmış. 36.990 TL fiyat etiketiyle tüketicilere sunulan bu ürün, şehir içi ulaşımda yeni bir dönemi başlatıyor.

Ayrıca, A101'de yeni nesil akıllı televizyonlarda kaçırılmayacak fırsatlar var. Dahili Wi-Fi özellikli ve Ultra HD 4K çözünürlüğündeki TOSHIBA 70'' Smart LED TV, 24.999 TL fiyatla raflarda yerini alıyor. TOSHIBA'nın 43'' Full HD Android TV modeli ise 9.499 TL gibi cazip bir fiyata satışa sunuluyor. 32” boyutundaki uydu alıcılı TOSHIBA Smart LED TV, 5.999 TL fiyatıyla evlerdeki seyir keyfini artırıyor. HI-LEVEL markasının 55" Ultra HD Smart TV modeli de 11.499 TL'lik fiyatla tüketicileri bekliyor.

Beyaz Eşya ve Elektronik Ürünlerde Uygun Fiyatlar

A101, beyaz eşya ve elektronik ürünlerde de tüketicilere avantajlar sunuyor. 15 programlı ve 1000 devir kapasiteli SEG Çamaşır Makinesi, 7.999 TL'ye; 402 litre kapasiteli SEG No-Frost Buzdolabı, 13.999 TL'ye satışa çıkıyor. Ayrıca, SEG markasının 65 litrelik mekanik kontrol özellikli termosifonu 4.299 TL fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. REGAL markasının Beyaz Cam 3'lü Ankastre Seti ise 10.999 TL fiyatla mutfaklara şıklık katıyor.

Teknoloji Tutkunları İçin Cazip Ürünler

Oyunseverler için PIRANHA markalı aksesuarlar bu hafta A101'de yerini alıyor. 8865 model PUBG Oyun Kolu 59,90 TL, Gaming Klavye 239 TL, Oyuncu Kulaklığı 279 TL, Stereo 1+1 Hoparlör 149 TL ve USB Çoklayıcı 74,90 TL fiyatlarla satışta.

Akıllı telefon dünyasında ise REALME markasının öne çıkan modelleri bulunuyor. 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafızaya sahip REALME 9 Pro modeli 7.999 TL'ye; 8 GB RAM ve 256 GB hafızalı REALME 10 modeli ise 8.999 TL'ye tüketicilerle buluşuyor.

Son olarak, CANON G3430 Tanklı Yazıcı 3.899 TL, GOSMART TWS 10 Bluetooth Kulaklık ise 179 TL fiyatla teknoloji severlerin beğenisine sunuluyor.

Pratik ve Kullanışlı Küçük Ev Aletleri A101’lerde Beğenilere Sunuluyor

KIWI KTM2908 Cam Çay Makinesi, 999 TL’ye çay tiryakilerine sunulacak.

SUNNY SN5KTL38 Flora Çelik Su Isıtıcı, 329 TL fiyatla tüketicileri bekliyor.

Poşet çay veya bitki çayı hazırlamak için ideal KIWI KCM 7514 Cam Elektrikli Cezve, 329 TL’lik fiyatıyla dikkat çekiyor.

HEPA filtreli KIWI KVC4108 Dik Süpürge, 649 TL fiyatla raflarda yerini alacak.

599 TL fiyatlı KIWI KSI 640 Portatif Buharlı Kırışık Giderici ise pratik olmasıyla tüketicilere kullanışlı bir hizmet ayrıcalığı sunuyor.

10 saat çalışma süreli KIWI KAH6643 Ultrasonik Hava Nemlendirici, 499 TL fiyatla satışta olacak.

6 fincan kapasiteye sahip HOMEND Pottoman Plus 1889H Türk Kahve Makinesi, 749 TL’ye kahveseverlere sunulacak.

HOMEND Handmaid 1935H Çubuk Blender, 479 TL fiyatla satışa çıkacak.

459 TL fiyatlı HOMEND Foodrunner El Mikseri ise haftanın dikkat çeken küçük ev aletleri arasında yerini alacak.

1.099 TL’lik fiyatıyla satışa sunulacak olan HOMEND Toastbuster 1337H Tost Makinesi, tüketicilerin birbirinden lezzetli tostlar yapabilmesine imkan sağlıyor.

Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi Kişisel Bakım Raflarında Yerini Alıyor

A101, 239 TL fiyatla satışa sunduğu APRILLA AHC 5026 Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi ile kişisel bakımına dikkat eden müşterilerini bekliyor.