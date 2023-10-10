A101'den Dev Adım: Yıl Boyunca Her Günde %50'ye Varan İndirim!

Türkiye'nin önde gelen perakende devlerinden A101, sürekli indirim politikası sayesinde kaliteli ürünlerini piyasanın en uygun fiyatlarıyla tüketicilere sunuyor. Üstelik sadece bazı ürünlerde değil, yıl boyunca her gün 1000'den fazla üründe %50'ye kadar indirim uygulayarak enflasyonla mücadeleyi aktif şekilde destekliyor.

Alım Gücü ve Ekonomiye Katkı

A101'in süregelen kampanyaları, tüketicilerin alım gücünü korumakla kalmıyor, aynı zamanda ülke ekonomisine de ciddi katkılar sağlıyor. Böylece marka, hem bireylerin hem de Türkiye'nin ekonomik gücüne katkıda bulunuyor.

Türkiye’nin 81 ilinde ve tüm ilçelerinde 12.000’i aşkın marketiyle hizmet veren A101’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, “A101’in temel misyonu kaliteli ürünleri en ucuz fiyatla müşterilerine sunmaktır ve kurulduğu günden beri bu misyonla hareket etmektedir. A101 olarak, tüketicilerin temel ürünlere erişimini kolaylaştıracak her türlü adımı sadece belirli bir dönemde değil, 12 ay boyunca atıyoruz. Artan maliyetlerde ve zorlu piyasa koşullarında müşterilerimize tüm ürün kategorilerinde en ucuz fiyatları sunmaya dün olduğu gibi bugün de devam edeceğiz. A101, en ucuz fiyatlarına ek olarak, yıl boyu her gün en az 1000 üründe %50’ye varan indirim yapmaktadır. A101, kendisi ile özdeşleşmiş kampanyalarına ek olarak halkımızın ihtiyacı olan tüm ürün kategorilerinde de düzenli olarak indirim yaparak enflasyonla mücadelede tüketicinin ve tüm kurumlarımızın yanında olmaya devam edecektir.” ifadelerine yer verildi.