A101'den büyük fırsat !Su arıtma cihazı, dikiş makinesi, airfrye ve dahası
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A101, 16 Kasım Perşembe aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Başta su arıtma cihazı, dikiş makinesi, airfryer olmak üzere birçok üründe indirimin hasını yapan A101' lerde
A101, 16 Kasım Perşembe aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Başta su arıtma cihazı, dikiş makinesi, airfryer olmak üzere birçok üründe indirimin hasını yapan A101' lerde
BU ÜRÜNLER KAÇMAZ
- Toshiba 50" Ultra HD Smart Tv 10.799 TL
- Toshiba 70' Ultra HD 4K Smart Led Tv 22.999 TL
- Onvo 65' Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 14.339 TL
- Onvo 43' Full HD Android 13 Smart Led Tv 5.699 TL
- Onvo 32' HD Ready Android 13 Smart Led Tv 4.099 TL
- OUKITEL C32 Cep Telefonu 4.699 TL
- Regal Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 9.799 TL
- Seg çamaşır makinesi 7.099 TL
- Hyundai su arıtma cihazı 1.999 TL
- Seg buzdolabı 12.599 TL
- Maximus SR3000 Duvar Tipi Isıtıcı 439 TL
- Aprilla 5 Başlıklı Saç Kurutma ve Şekillendirme Seti 549 TL
- Samsung Cyclone Süpürge 2.799 TL
- Aprilla Saç Düzleştirici 179 TL
- Aprilla Saç Kesme Makinesi 219 TL
- Kiwi Cam Su Isıtıcı 399 TL
- Kiwi Dik Süpürge 549 TL
- Bazalı L Koltuk 8.990 TL
- Masa Takımı 3.490 TL
- Bambu Kapaklı Borosilikat Demlik 179 TL
- Renkli Cam Kase 29,90 TL
- Porselen Sufle Kabı 19,90 TL
- Cam Matara 750 ml 59,90 TL
- Renkli Oval Kase 24,90 TL
- Sızdırmaz Cam Yağlık 550 cc 19,90 TL
- Burç Desenli Kupa 14,90 TL
- Ahşap Mutfak Gereçleri 24,90 TL
- Ocak Üstü Tost Makinesi 349 TL
- Papilla Basık Tencere 26 cm 349 TL
- Papilla Tava 26 cm 199 TL
- Papilla Derin Tencere 24 cm 349 TL
- Emoji Pancake Tavası 229 TL
- Brita Aluna XL Filtreli Sürahi 299 TL
- Servis Gereçleri 19,90 TL
- Krema Pompası 16,90 TL
- Rooc Bıçak Seti 3'lü 29,90 TL
- Trend Saklama Kabı 3'lü 22,50 TL
- Kabin Boy PP Valiz 349 TL
- Orta Boy PP Valiz 449 TL
- Büyük Boy PP Valiz 549 TL
- Ahşap Görünümlü Askı 3'lü 29,90 TL
- Tüy Toplama Rulosu 14,90 TL
- Kuru Çiçek Buketi 29,90 TL
- Saçaklı Kaymaz Taban Fitilli Halı 120x180 cm 379 TL
- Saçaklı Kaymaz Taban Fitilli Halı 4m2 649 TL
- Fitilşi Klozet Takımı 189 TL
- Kurulama Bezi 2'li 17,90 TL
- Sofra Bezi 24,90 TL
- Bay Kapüşonlu Softshell Mont 279 TL
Kaynak:
Aktüel