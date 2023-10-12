A101'den Ayçiçek Yağlarında Dev İndirim Fırsatı! 5 Litre Ayçiçek Yağı 149 TL..

A101 marketlerinin bu haftaki kampanyaları, 11 Ekim - 15 Ekim 2023 tarihleri arasında sürecek. Bu süre zarfında, Orkide, Vera, Sırma, Komili, Oba, Biryağ ve Yudum markalarının 1, 2 ve 5 litrelik Ayçiçek Yağları'nda cazip indirimler sizleri bekliyor.

Kapınıza Teslim Hizmetiyle Kolaylık Sağlayın

A101, kapınıza teslim hizmeti sunarak alışverişinizi daha kolay hale getiriyor. Siparişinizi verdiğinizde, teslim edilecek adresi seçebilir ve istediğiniz ürünleri sepetinize ekleyebilirsiniz. Ayrıca teslimat gününü ve saati de seçme özgürlüğüne sahip olursunuz.

Ayçiçek Yağlarında İndirimlerle Tasarruf Edin

A101 marketlerindeki Ayçiçek Yağı indirimleri oldukça çekici.

İşte bu kampanyada yer alan bazı ürünler ve fiyatları:

5 litre Orkide Ayçiçek Yağı: 195 TL

5 litre Vera Ayçiçek Yağı: 165 TL

5 litre Komili Ayçiçek Yağı: 195 TL

5 litre Biryağ Ayçiçek Yağı Pet: 179 TL

5 litre Oba Ayçiçek Yağı Pet: 149 TL

Ayrıca, daha küçük boyutlarda olan Ayçiçek Yağı çeşitleri de indirimde:

1 litre Orkide Ayçiçek Yağı: 42.25 TL

2 litre Orkide Ayçiçek Yağı: 89.75 TL

1 litre Vera Ayçiçek Yağı: 41 TL

2 litre Vera Ayçiçek Yağı: 74.50 TL

2 litre Sırma Ayçiçek Yağı: 66 TL

4.5 litre Yudum Ayçiçek Yağı: 164.90 TL

1.25 litre Yudum Ayçiçek Yağı: 69.90 TL

1.25 litre Yudum Kızartma Ustası Ayçiçek Yağı: 64.50 TL

Kapınıza Ücretsiz Teslim İmkanı

A101'den yapacağınız alışverişlerde kapınıza ücretsiz teslimat hizmeti ile zamandan ve enerjiden tasarruf edebilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmayın, Ayçiçek Yağı ihtiyacınızı A101'den uygun fiyatlarla karşılayın..