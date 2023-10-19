A101'den 26 Ekime Özel İndirim Yaptı! İşte İndirim Listesi..

A101 marketler, her hafta düzenlediği indirim kampanyaları ile müşterilerine ekonomik alışveriş yapma fırsatı sunmaya devam ediyor. Bu hafta Perşembe günü için hazırlanan A101 kataloğu, birbirinden cazip indirimleri içeriyor.

İşte 26 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğundaki öne çıkan ürünler ve fiyatları:

Oyuncak Beşli Araba Seti: Çocukların keyifle oynayacağı bu set sadece 149 TL!

Triathlon Işıklı Scooter: Eğlenceli bir scooter deneyimi için 299 TL, daha büyük boyutu ise 399 TL.

Pedallı Çöp Kovası: Temizlik işlerinizi kolaylaştıracak bu ürün sadece 34.90 TL.

HI-LEVEL 43'' Full HD Smart LED TV: Televizyon keyfini doruklarda yaşamak isteyenler için 4.999 TL.

Onvo Yağsız Fritöz Airfryer: Sağlıklı yemekler için ideal olan bu ürün 1.699 TL.

Regal Çay Makinesi: Çay keyfinizi daha da özel hale getirecek bu makine 699 TL.

4 Raflı Kitaplık: Kitaplarınızı düzenlemek ve sergilemek için 199 TL.

SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu: Büyük aileler için ideal bu ürün 5.799 TL.

Kiwi Filtre Kahve Makinesi: Kahve tutkunları için 399 TL.

A101 marketlerinde bu ürünler ve daha fazlası 26 Ekim Perşembe günü itibarıyla raflarda yer alacak. İhtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla karşılamak ve kaliteli ürünlere sahip olmak istiyorsanız, A101'i ziyaret etmeyi unutmayın. Ayrıca, katalogdaki ürünler sınırlı stoklarla geldiği için erken gitmek avantajlı olabilir. Unutmayın, ekonomik alışverişin adresi A101!