A101'de Bu Hafta: Teknolojik Ürünlerden Beyaz Eşyalara Süper Fırsatlar

Türkiye'nin dört bir yanını kapsayan ve her ilçede yer alan A101 marketleri, müşterilerine benzersiz teknolojik ürünler ve beyaz eşya fırsatları sunmaya devam ediyor. 81 ilde 12.000'den fazla mağazasıyla tanınan bu perakende devi, 14 Aralık itibarıyla yenilikçi ve ekonomik ürünlerle tüketicilerin karşısına çıkıyor.

A101'de Motosiklet Heyecanı: APEC 125 CC

A101, 14 Aralık'ta başlayacak olan özel kampanyasıyla APEC 125 CC Benzinli Motosiklet'i tanıtıyor. Bu motosiklet, 32.990 TL fiyat etiketi ve Avrupa Birliği L3e-A1 sınıfı Tip Onay Belgesi ile dikkat çekiyor. Euro 5 standardındaki bu motosiklet, hem kalitesi hem de fiyat avantajıyla göz dolduruyor.

Yeni Nesil Televizyonlar A101'de

Teknoloji severler için A101, TOSHIBA 65UA2263DT/65UA2363DT 65" Ultra HD Android TV'yi 17.999 TL fiyatla sunuyor. Dahili Wi-Fi ve Bluetooth özelliklerine sahip bu televizyon, ev eğlencesini bir üst seviyeye taşıyor. Ayrıca, 50" Ultra HD Smart TV modelleri de 10.799 TL'den başlayan fiyatlarla alıcıları bekliyor.

ONVO markasının Ultra HD WEBOS 2.0 Smart LED TV ve 43'' Full HD Android 13 Smart LED TV modelleri de dahili Wi-Fi ve Bluetooth özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu televizyonlar, sırasıyla 11.499 TL ve 5.799 TL fiyat etiketleriyle satışa sunuluyor. Ayrıca, 32'' HD Uydu Alıcılı LED TV modeli ise sadece 3.499 TL.

Beyaz Eşyada Dev Kampanya

A101, beyaz eşya alanında da iddialı. 9 kg yıkama kapasiteli SEG Çamaşır Makinesi 8.999 TL, 12 kişilik yıkama kapasiteli SEG Bulaşık Makinesi 8.399 TL ve 471 L hacimli SEG No-Frost Buzdolabı 14.999 TL gibi cazip fiyatlarla sunuluyor. Bu ürünler, hem kaliteli hem de ekonomik seçenekler arayan tüketiciler için ideal.

A101, müşterilerine sadece ekonomik değil, aynı zamanda yüksek kaliteli ürünler sunarak perakende sektöründe fark yaratmaya devam ediyor. Her hafta yenilenen ürün yelpazesiyle A101, alışveriş deneyimini üst seviyeye taşıyor. Teknolojik ürünlerden beyaz eşyalara kadar geniş bir ürün gamı sunan A101, Türkiye'nin her köşesindeki tüketicilere hitap ediyor.

A101 Birbirinden Avantajlı Teknolojik Ürünleri Satışa Sunuyor

256 GB dahili hafızalı ve 8 GB RAM özellikli REEDER S23 PRO MAX, 6.399 TL’ye raflarda.

Yazıcı, fotokopi ve tarayıcı fonksiyonlarına sahip KYOCERA MA2001W Çok Fonksiyonlu Siyah-Beyaz Lazer Yazıcı, 4.199 TL’lik fiyatıyla tüketicilere sunuluyor.

PIRANHA 2350 Gaming Klavye, 279 TL’ye, PIRANHA 2175 Oyuncu Kulaklığı, 299 TL’ye ve PIRANHA Gaming Mouse ise 149 TL’ye oyunseverleri bekliyor.

Odaların ambiyansını değiştiren PIRANHA 8880 Ambiyans Işık, 299 TL fiyatla satışa çıkıyor.

Önemli dosyaların saklanmasına imkan veren WD 2 TB Harici Hard Disk, 2.099 TL fiyatında bulunuyor.

PIRANHA 2065 BT Gaming Kulaklık, 299 TL ve PIRANHA 2070 BT Gaming Kulaklık ise 199 TL’lik fiyatıyla bu hafta oyunseverlere sunulan bir diğer ürün oluyor.

179 TL fiyatlı PIRANHA Bluetooth Kulaklık da A101 müşterilerini bekliyor.

Kaliteli ve Uygun Fiyatlı Küçük Ev Aletleri A101’lerde

Dokunmatik kontrol paneline ve dijital ekrana sahip KIWI KHT-8490 Duvar Tipi Isıtıcı, zamanlayıcı ile otomatik kapanma özelliğiyle 799 TL.

Çevre dostu enerji tasarruflu SINBO SCO-5059 Airfryer Fırın, 2.699 TL fiyatıyla tüketicilerin yağsız ve pratik yemek yapmalarına olanak sağlıyor.

1,2 litrelik kapaklı cam sürahili KIWI KCM7551 Filtre Kahve Makinesi, 579 TL’ye kahveseverlere sunuluyor.

Kahve çekirdekleri, kuruyemişler ve gıdaların kolay öğütülmesi için ideal olan KIWI KSPG-4820 Kahve ve Baharat Öğütücü ise 399 TL fiyata sahip.

BLDC yüksek teknoloji motorlu ONVO OVDSS01 Dikey Şarjlı Süpürge ise 2.899 TL fiyatında bulunuyor.

KIWI KK3330 Çelik Kettle, 1,7 L su ısıtıcı kapasitesiyle 299 TL’ye satışta.

129 TL fiyatlı KIWI KCM1112 Kahve Köpürtücü, kahve, süt-ayran köpürtmek, yumurta çırpmak ve sos yapmak için uygun olmasıyla tüketicilere pratik bir hizmet sunuyor.

5 radyatör bölmeli KIWI KHT-8405 Yağlı Radyatör, 899 TL’lik fiyatıyla A101’de yerini alıyor.

KIWI KMX 3608 El Mikseri, 5 hız ayarına ve 259 TL fiyata sahip.

Yıkanabilir HEPA filtreli PIRANHA PVC-4005 Araç Tipi El Süpürgesi ise 219 TL.

A101 Kişisel Bakımına Dikkat Eden Erkek Müşterilerini de Unutmuyor

Hassas saç kesimi, sakal düzeltme ve şekillendirme için profesyonel kullanım olanağını tüketicilere sağlayan APRILLA AHC 5018 Erkek Bakım Seti, 349 TL’ye satışa sunuluyor.

14 Aralık Günü Mağazalarda Hırdavat Ürünleri Satışa Çıkıyor

3 farklı başlığa sahip PIRANHA Mini Kompresör, 449 TL fiyatında bulunuyor.

Toz toplama kutulu PIRANHA Toz Toplayıcı Hazneli Titreşimli Zımpara Makinesi ise 499 TL’ye alıcılarla buluşuyor.

449 TL fiyatlı KIWI Elektrikli Üfleme Makinesi, hava üfleme ve toz toplama işlevine sahip olmasıyla hayat kolaylaştırıyor.