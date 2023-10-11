A101’de Bu Hafta Neler Var? Benzinli Moped Bomba Gibi Geliyor!

A101’in Teknolojik Ürünleriyle Buluşma Fırsatı

A101, Türkiye genelinde yüksek erişim kapasitesiyle tanınır. 81 ildeki yaygın şube ağıyla, her hafta milyonlarca tüketiciye en hesaplı ve kaliteli teknolojik ürünleri sunmayı hedefler. Müşteriler, A101 mağazalarında sunduğu kampanyalı ürünlerle hem bütçelerini korur hem de ihtiyaçlarını en uygun fiyatlarla karşılar.

12 Ekim’de A101'de Neler Var?

Bu ayın öne çıkan teklifi, hiç şüphesiz 12 Ekim’de piyasaya sürülecek olan benzinli moped. Hem ekonomik hem de pratik bir ulaşım aracı olarak bilinen mopeds, A101'in bu özel teklifiyle daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyor. Ancak A101'in sunduğu sürprizler bununla sınırlı değil. Aynı gün, bir dizi avantajlı teknolojik ürün de raflarda yerini alacak.

Yeni Nesil Televizyonlar A101’de Tüketicilerle Buluşuyor

3 yıllık Vestel garantisiyle ve 17.499 TL’lik fiyatıyla, A101 mağazalarında ve a101.com.tr’de tüketicilere sunulan TOSHIBA 65UA2263DT 65" Ultra HD Android TV, 4K Ultra HD görüntü kalitesi, 2 adet USB girişi, 3 adet HDMI girişi, Chromecast, Bluetooth ve dahili Wi-Fi özelliklerine sahip.

Haftanın satışa sunulan bir diğer televizyonu TOSHIBA 58UA2263DT 58” Ultra HD Android TV. 4K Ultra HD görüntü kalitesi, 2 adet USB girişi, 3 adet HDMI girişi, Chromecast, Bluetooth ve dahili Wi-Fi özelliklerine sahip ürün, 13.999 TL fiyatı ve 3 yıllık Vestel garantisiyle birlikte A101 mağazalarında yerini alıyor.

ONVO 43OV6000F 43'' Full HD Android 13 Smart LED TV, 400 Hz, dahili Wi-Fi, 4 çekirdekli işlemci, kablosuz görüntü aktarma, Bluetooth ve telefonla uzaktan kumanda etme özelliklerine, 2 yıllık Onvo garantisine ve 5.499 TL fiyata sahip.

ONVO 32OV5000H 32'' HD Ready Uydu Alıcılı LED TV ise 200 Hz, 1 USB ve 1 HDMI girişi özelliklerine sahip. 3.199 TL fiyatlı bu ürün, 2 yıllık Onvo garanti kapsamı altında bulunuyor.

Uygun Fiyatlı Beyaz Eşyalar A101 Mağazalarında

12 Ekim günü A101 marketlerinde satışa sunulacak olan SEG CX 482 Inox No-Frost Buzdolabı, 471 L net hacim, 356 L soğutucu net hacim, 115 L dondurucu net hacim ve 8kg/24 saat dondurma kapasitesi özelliklerine sahip. 2 yıllık Vestel garantili ürün, 17.299 TL fiyatında bulunuyor.

Haftanın satışa sunulan bir diğer beyaz eşyası ise 9 kg yıkama kapasiteli SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi. 15 program, LED gösterge ve zaman geciktirme özelliklerine sahip bu ürün, 2 yıllık Vestel garanti kapsamı altında ve 9.499 TL fiyatıyla A101 mağazalarında ve a101.com.tr’de yerini alıyor.

12 kişilik yıkama kapasiteli SEG BM 6001X Inox Bulaşık Makinesi, 6 program, LED gösterge, 54 dB ses seviyesi, 258 kWh/yıl enerji tüketimi, çocuk kilidi, zaman erteleme ve yarım yük yıkama opsiyonuna sahip. 8.999 TL fiyatı bulunan ürün, 2 yıllık Vestel garantisi ile satışa sunuluyor.

89 L net hacimli REGAL RGL 90 BT/BT 1001 Büro Tipi Buzdolabı, 2 adet soğutucu rafa ve değiştirilebilir kapı açılış yönü özelliğine sahip. 3.799 TL fiyatlı bu ürün ayrıca 2 yıllık Vestel garanti kapsamı altında.

Sıcak, soğuk ve normal su olmak üzere 3 musluğu içerisinde bulunduran KIWI KWP-8553 3 Musluklu Su Sebili ise 2 yıllık garantisi ve 2.799 TL olan fiyatıyla satışa sunuluyor.

Teknolojik Ürünlerde Bu Hafta

OMIX X400 64 GB Cep Telefonu, 50 MP arka kamera, 16 MP ön kamera, yüz tanıma ve 5.000 mAh pil gücü özellikleriyle ve farklı renk seçenekleriyle 3.699 TL.

15.6” HD ekrana, 4 GB RAM’e ve 128 GB disk kapasitesine sahip LENOVO N4120 4/128 GB Notebook, A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de tüketicilerle buluşuyor. Windows 11, Intel Celeron N4120 işlemci ve Intel UHD Graphics 600 ekran kartı özelliklerine sahip ürün, 6.299 TL fiyatında ve 2 yıl Lenovo Türkiye garanti kapsamı altında bulunuyor.

PIRANHA markalı Gaming Klavye 199 TL, Gaming Kulaklık 239 TL ve Gaming Mouse ise 129 TL’ye satışa sunuluyor.

Telefon, tablet ve bilgisayar ile uyumlu PIRANHA Stereo 1+1 Hoparlör, 2x3 W stereo ses çıkış gücüyle, 2 yıl garantisiyle ve 119 TL fiyatıyla satışta.

PC ve MAC ile uyumlu, 1080P Full HD görüntü kalitesi bulunan PIRANHA Full HD PC Kamera ise 2 yıl garantisiyle birlikte 99,90 TL.

PIRANHA PUBG Oyun Kolu, ayarlanabilir mandal ve sabitleme ayağı özellikleriyle, 2 yıl garantisiyle ve 44,90 TL fiyatıyla tüm A101’lerde.

PC ve MAC uyumlu PIRANHA USB Çoklayıcı ise 4xUSB 2.0 girişi ve tak-çalıştır özelliklerine sahip. 59,90 TL fiyatında olan ürün, 2 yıllık garanti kapsamında bulunuyor.

2 yıl garantili ve 159 TL fiyatlı SANDISK 64 GB Micro SD Kart, 100 MB/sn.’ye varan aktarım hızıyla tüketicilere pratik bir hizmet sunuyor.

2 yıl garantili SANDISK 128 GB USB 3.2 Bellek, 100 MB/sn. transfer hızı özelliğiyle 279 TL.

240 GB depolama alanına sahip SANDISK 240 GB Dahili SSD, 2 yıl garantisiyle ve 499 TL.

Küçük Ev Aletlerinde Hesaplı Ürünler A101 Marketlerinde

ONVO OVFRY04 Yağsız Fritöz Airfryer, 1.699 TL fiyatıyla ve 2 yıl garantisiyle satışa sunuluyor. 1500 W güç, 5,5 litre kapasite, yüksek hızlı hava sirkülasyon teknolojisi ve ön ayarlı 6 pişirme modu özellikleri bulunan bu ürün tüketicilere rahat ve pratik hizmet imkanı sağlıyor.

SCHWARTZ SWJ-7770 Yavaş Meyve Sebze Presi, yavaş ve daha güçlü sıkar, daha fazla sıvı çıkarır, tüm vitamin ve minerali saklar. BPA içermeyen bu ürün, 899 TL fiyatında ve 2 yıllık garanti kapsamı altında bulunuyor.

2 yıl garantisiyle ve 539 TL fiyatıyla satışa sunulan seramik tabanlı KIWI KSI-6345 Akıllı Buharlı Ütü, akıllı otomatik kapanma koruması özelliğine ve damlama önleyici sisteme sahip.

RANGE Rematrix Dikey Kablolu Süpürge, 650 W motor gücü, 1 litre toz haznesi ve 5 metre kablo boyu özelliklerine sahip. 2 yıl garantili ürün, 799 TL’ye A101 mağazalarında ve a101.com.tr’de tüketicilere sunuluyor.

1,7 L kapasiteli ve paslanmaz çelik gövdeli KIWI KK3330 Çelik Kettle, 360 derece kablosuz kullanım, susuz çalışmama emniyeti ve 1800 W güç özelliğiyle, 259 TL fiyatıyla ve 2 yıl garantisiyle A101 raflarında yerini alacak.

Evcil Hayvan Bakım Seti Satışta

KIWI Pets KPPC10850 Evcil Hayvan Bakım Seti, seramik, körelmeyen bıçaklar ve ayarlanabilir bıçak uzunluğu kolu özellikleriyle beraber, 2 yıl garanti kapsamı altında ve 279 TL fiyatında.

Çeşitli Kişisel Bakım Ürünleri 12 Ekim Günü A101’lerde Alıcıları Bekliyor

APRILLA AHC 5036 Şarjlı Saç Kesme Makinesi, sıfıra yakın çok kısa kesim özelliği, çalıştıkça kendi kendini bileyen bıçak sistemi ve 60 dakika aralıksız kullanım imkanı özellikleriyle, 2 yıllık garantisiyle ve 249 TL fiyatıyla satışta.

APRILLA ATR7017 Retro Şarjlı Saç Sakal Düzeltme Makinesi ise 3 saat çalışma süresi, alüminyum metal gövde, paslanmaz çelik bıçaklar ve kalın saç teli için güçlü motor özellikleriyle, 2 yıl garantisiyle, farklı renk seçenekleriyle ve sadece 189 TL fiyatıyla beğenilere sunuluyor.

2 kurutma ve 3 şekillendirme başlığıyla APRILLA 5 Başlıklı Saç Kurutma ve Şekillendirme Seti, 1200 W güç, 2 hız ayarı ve soğuk kullanım özelliğine sahip. 2 yıl garanti kapsamındaki set, 499 TL fiyatıyla A101 müşterilere sunuluyor.

APRILLA AHS 2013 Saç Düzleştirici, seramik kaplamalı, antistatik etkili düzleştirme, eşit ısı dağılımı ile hızlı ısınma, güç gösterge ışığı ve 360 derece dönebilir kablo özelliklerinin yanı sıra 149 TL fiyatında ve 2 yıl garanti kapsamı altında.

A101’de Bu Hafta Benzinli Moped Satışa Çıkıyor

A101’de 12 Ekim günü APEC 49.4 CC Benzinli Moped satışa çıkıyor. 2.1 kW güç üretebilen motor, sürekli değişken otomatik vites sistemi, elektronik kontrollü enjeksiyon sistemi, ergonomik sürüş keyfi, 150 kg azami taşıma kapasitesi, düşük yakıt tüketimi, stabilite ve konfor sağlayan süspansiyon sistemi, 80 kg ağırlık, 5,3 litre yakıt tankı kapasitesi, iki kişilik oturma konumu, araç üzeri arıza tespit sistemi ve kask kancası özelliklerini içerisinde bulunduran, L1e-B sınıfı Avrupa Birliği tip onay belgeli, Euro 5 standardında B sınıfı veya herhangi bir ehliyet sınıfı ile kullanılabilinen ürün, 2 yıllık garanti kapsamında, 28.990 TL’den A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de tüketicilere sunuluyor.