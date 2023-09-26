A101'de Bu Hafta Çılgın İndirimler Var! A101 28 Eylül Kataloğu Çıktı!

A101, Türkiye'nin dört bir yanında sunduğu teknolojik ürün fırsatlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. 28 Eylül'de, A101 müşterilerini birçok özel teklif bekliyor.

A101 Televizyon Fırsatları: Yüksek Kalite, Uygun Fiyat!

A101'in teklifleri arasında, ONVO markasının 55 ve 50 inçlik Ultra HD Android Smart LED TV modelleri dikkat çekiyor. Bu televizyonlar, 4 çekirdekli işlemci, dahili Wi-Fi, Bluetooth ve uzaktan kontrol gibi özellikleriyle evlerdeki yerini alıyor. Ayrıca TOSHIBA ve SAMSUNG'un sunduğu çeşitli televizyon seçenekleri de mağazalarda yerini alacak.

A101 Beyaz Eşya Seçenekleri: Pratik ve Kaliteli Çözümler!

A101'de beyaz eşya alışverişi yapmayı planlayanlar için özel fırsatlar bulunuyor. SEG markasının çeşitli beyaz eşya ürünleri; buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi gibi ihtiyaç duyulan ürünlerde uygun fiyat seçenekleri sunuyor.

28 Eylül günü A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de 9.999 TL’lik fiyatıyla ve 2 yıllık Onvo garantisiyle satışa sunulan ONVO 55OV6000U 55'' Ultra HD Android 13 Smart LED TV içerdiği dahili Wi-Fi, 4 çekirdekli işlemci, kablosuz görüntü aktarma, Bluetooth ve telefonla uzaktan kontrol etme özellikleriyle tüketicilere konforlu bir seyir zevki imkanı sağlıyor.

ONVO 50OV6000U 50'' Ultra HD Android 13 Smart LED TV ise dahili Wi-Fi, 4 çekirdekli işlemci, kablosuz görüntü aktarma, Bluetooth ve telefonla uzaktan kontrol etme özelliklerine sahip. 2 yıllık Onvo garanti kapsamı altında olan bu ürün 8.399 TL olan fiyatıyla tüketicileri bekliyor.

10.799 TL fiyatıyla alıcılarla buluşan bir diğer televizyon TOSHIBA 50UA2363DT 50" Ultra HD Android TV içerisinde 2 USB girişini, 3 HDMI girişini ve dahili Wi-Fi özelliğini bulunduruyor.

SAMSUNG 40T5300 40" Full HD Smart TV, 1 USB girişi, 2 HDMI girişi ve dahili HD uydu alıcısı özelliklerine, 2 yıllık Samsung garantisine ve 9.999 TL fiyata sahip.

A101'de Haftanın Teknolojik Ürünleri

A101'in teknoloji reyonunda bu hafta cep telefonundan USB belleğe, harici hard diskten Bluetooth kulaklığa kadar birçok ürün bulunuyor. REEDER, SANDISK, WD ve GOSMART markalarının ürünleri, hem kaliteleri hem de uygun fiyatlarıyla tüketicilerin ilgisini çekecek.

28 Eylül günü A101 marketlerinde satışa çıkan SEG CM 1012 10 kg Çamaşır Makinesi, 1200 devir, LED gösterge, çocuk kilidi, 15 program, hızlı ve ön yıkama gibi çeşitli özellikleri içerisinde bulunduruyor. 2 yıl Vestel garantisi ve 9.999 TL’lik fiyatıyla alıcıları bekliyor.

SEG BM 6001 6 Programlı Bulaşık Makinesi ise 12 kişilik bulaşık yıkama kapasitesi, zaman erteleme ve çocuk kilidi özelliklerine sahip. Pratik ve rahat kullanım olanağı sağlayan ürün, 2 yıl Vestel garantisi ve 7.999 TL fiyatıyla A101 mağazalarında ve a101.com.tr’de tüketicilere sunuluyor.

242 litre net hacimli SEG ST 283 Buzdolabı, statik soğutma sistemi, değiştirilebilir kapı açılış yönü, çift kapı, LED aydınlatma ve 223 kWh/a enerji tüketimi özelliklerini içerisinde bulunduruyor. 2 yıl Vestel garanti kapsamı altında olan ürün, 8.299 TL fiyatıyla A101 marketlerinde satışa sunuluyor.

196 litre hacimli SEG DD 2451 6 Çekmeceli Derin Dondurucu ise 2 adet dondurucu bölme ve 4 adet dondurucu çekmece olmak üzere içerisinde toplam 6 çekmeceyi bulunduruyor. 2 yıl Vestel garanti kapsamı altında olan ürün, 6.099 TL’lik fiyatıyla tüketicileri bekliyor.

Ev Aletleri İle Hayatınızı Kolaylaştırın!

Evdeki işlerinizi kolaylaştıracak küçük ev aletleri de A101'in bu haftaki teklifleri arasında. Robot süpürgeden hava fritözüne, blender setinden filtre kahve makinesine kadar birçok ürün, A101 kalitesi ve uygun fiyat avantajıyla sizleri bekliyor.

128 GB dahili hafızası, 4 GB RAM’i ve 6.7" ekranıyla REEDER S19 MAX PRO 4 GB/ 128 GB Cep Telefonu, 5.000 mAh batarya, yüz tanıma sistemi, 48 MP arka ve 16 MP ön kamera özelliklerine sahip. 2 yıl garantili bu ürün, farklı renk seçenekleriyle ve 3.199 TL’lik fiyatıyla A101 teknoloji raflarında ve a101.com.tr’de yerini alıyor.

SANDISK 64 GB USB 3.2 Bellek, 100 MB/sn. transfer hızı, ücretsiz Rescue Pro data kurtarma yazılımı özellikleriyle ve 2 yıl garantisiyle 159 TL.

WD 2 TB Harici Hard Disk ise USB 3.0 performans gücüne, 2 yıl garantiye ve 1.799 TL fiyata sahip.

2 yıl garantili ve 159 TL fiyatlı GOSMART Bluetooth Kulaklık, otomatik eşleme, dokunmatik fonksiyon, sesli asistan, 3 saat konuşma süresi özelliklerine ve 300 mAh şarj kutusuna sahip.

GOSMART 10.000 mAh Powerbank mikro USB ve Type-C girişine sahip. 2 yıl garanti kapsamında olan ürün, 149 TL’lik fiyatıyla ve farklı renk seçenekleriyle A101 teknoloji reyonunda.

iOS/Android uyumlu GOSMART Bluetooth Kulaklık ise otomatik eşleme, kablosuz bağlantı ve hızlı erişim özellikleriyle, 2 yıl garantisi ve 179 TL fiyatıyla satışta.

Farklı renk seçenekleriyle satışa sunulan GOSMART Kulaküstü Bluetooth Kulaklık, 2 yıllık garantisi ve 139 TL’lik fiyatıyla satışta.

Bluetooth Hoparlör ise 2 yıllık garanti kapsamı altında ve 99,90 TL fiyatında.

GOSMART Spor Bluetooth Kulaklık, 2 yıllık garanti kapsamında ve 79,90 TL fiyatında bulunuyor.

Ergonomik tasarıma sahip Kablosuz Mouse ise tüm modellerle uyumlu. 2 yıllık garantisi bulunan ürün, 69,90 TL’lik fiyatla tüketicileri bekliyor.

iOS/Android uyumlu GOSMART TWS 14 Bluetooth Kulaklık, hızlı erişim ve otomatik eşleme özelliklerini içerisinde bulunduruyor. 2 yıllık garanti kapsamı altında olan ürün 179 TL.

2 yıl garantili ve 129 TL fiyatlı GOSMART Şarj Adaptörü 18 W PD&USB ise 20 W 3.0 A yüksek hızlı şarj özelliğine ve PD (TYPE-C) ve USB-A 5V 3.0 girişlerine sahip.

KIWI KVC4090 Robot Süpürge, nemli ve kuru paspaslama, vakumlu süpürge fonksiyonları, Wi-Fi üzerinden bağlantı, yüzey sensörü ile çarpma olasılığını engelleme, kızılötesi sensör ile düşme engelleme, 150 ml su tankı, 15° eğim tırmanabilme, uzaktan kumanda ile yönlendirebilme, zaman-hafta programlama, temizlik geçmişini görebilme ve 68 çoklu dil desteği ile tüketicilere pratik bir hizmet sunuyor. 2 yıllık garanti kapsamı altında bulunan bu ürün, 4.399 TL fiyatıyla A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de satışa sunuluyor.

2.499 TL fiyatı ve 2 yıl garantisi ile bu hafta A101 marketlerinde satışa sunulan SAMSUNG VC07R302MVB/TR Cyclone Süpürge, kolay boşaltılan 2,5 litrelik geniş toz haznesi, 5 metre güç kablosu, HEPA 13 filtre, ayarlanabilir güç seviyesi, dayanıklı ve yıkanabilir filtreler, ergonomik sap tasarımı, 750 W maksimum güç tüketimi, metal teleskobik boru, AAA performans ve 79dB ses seviyesi özelliklerini içerisinde bulunduruyor.

6,5 litre kapasiteli ONVO OVFRY08-MNL Yağsız Fritöz Airfryer ile tüketiciler sağlıklı ve yağsız yemekler yapabiliyor. 1700 W, 80-200 °C sıcaklık aralığı, 1-60 dk. zamanlayıcı aralığı, yüksek hızlı hava sirkülasyon teknolojisi, bulaşık makinesinde yıkanabilir sepet, ısı ve zaman kontrol paneli, otomatik kapanma ve hazır konumda sesli uyarı özelliklerine sahip bu ürün, 2 yıllık garantisi ve 1.899 TL olan fiyatıyla müşterilere sunuluyor.

SCHAFER Chef Mix Multi Blender Seti, 1500 W, 2 kademe hız ayarı, 1500 ml kilitli doğrayıcı hazne, 800 ml ölçü kabı, ısıya dayanıklı paslanmaz çelik ayak, 4 bıçaklı paslanmaz parçalayıcı çelik blender, paslanmaz çelik çırpıcılar ve doğrayıcı bıçağı ve 3 adet paslanmaz rende gibi çeşitli özellikleri içerisinde bulunduruyor. 2 yıl garantisi kapsamındaki bu ürün 799 TL’ye A101 müşterilerine sunuluyor.

KIWI KCM7551 Filtre Kahve Makinesi, kapaklı cam sürahi 1,2 L, damlama önleme işlevi, gösterge ışıklı açma/kapama düğmesi, aşırı ısınma koruması, kaymaz taban ve 900 W özellikleriyle, 2 yıllık garantisi ve 499 TL’lik fiyatla kahveseverlere sunuluyor.

2 yıl garantisiyle ve farklı renk seçenekleriyle 149 TL’ye kahveseverlerle buluşan KIWI KCM 7510 Elektrikli Cezve ise 330 ml haznesi ile 4-5 fincan kahveyi yapabilen bir üründür.

Kahve, süt-ayran köpürtmek, yumurta çırpmak ve sos yapmak için ideal olan, portatif ve kablosuz kullanımıyla KIWI KCM1112 Kahve Köpürtücü bu hafta satışa sunuluyor. 2 adet AA pil ile çalışan bu ürün, paslanmaz çırpıcı aparat özelliğiyle, 2 yıl garantisiyle ve 99,90 TL olan fiyatıyla A101 raflarında alıcılarıyla buluşuyor.

KIWI KSPG4812 Kahve Baharat Öğütücü ile tüketiciler evlerinde küp şeker, kaya tuzu ve kuruyemişleri öğütebiliyor. 50 g kapasite, paslanmaz çelik iç hazne ve bıçak ve kablo saklama haznesi bulunan bu ürün, 2 yıl garanti kapsamı altında ve 329 TL fiyatında.

Formunu korumaya özen gösterenler için 28 Eylül günü A101 marketlerinde ARZUM Stayfit Dijital Yağ ve Su Ölçer Baskül 249 TL’ye satışa sunuluyor. Vücut yağ ve su oranı hesaplama, 150 kg maksimum kilo ölçüm, 100 g kilo hassasiyet, 10 farklı hafıza kaydı, LCD dijital ekran ve rahat okunabilir görüntüleme, 6 mm temperli cam yüzey, 4 adet hassas algılayıcı, ultra ince tasarım, ağırlık birimi değiştirme düğmesi (kg, libre, stone), otomatik sıfırlama ve kapanma, aşırı yük ve zayıflamış pil göstergesi özelliklerini içerisinde bulunduruyor.

FAKIR BlackJet Saç Kurutma Makinesi, 2200 W, 2 hız ayarı, dar fön başlığı, asma halkası özelliklerine ve 299 TL fiyata sahip.

APRILLA AHC 5026 Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi ise güçlü motoru ve paslanmaz çelik bıçakları ile istenilen saç ve sakal modellerine kavuşmaya yardım ediyor. Temizlik fırçası, yağı ve USB şarj kablosu ile satılan bu makine, 199 TL fiyatıyla ve 2 yıl garantisiyle satışa çıkıyor.

APRILLA AHC 5018 Erkek Bakım Seti, hassas saç kesimi, sakal düzeltme ve şekillendirme için profesyonel kullanım, USB kabloyla pratik şarj özelliklerine sahip. Şarjlı stant, 4 adet kılavuz tarak, fırça, çanta ve bakım yağıyla beraber satışa sunulan bu ürün, 2 yıl garantisiyle ve 299 TL fiyatıyla kişisel bakımına önem veren erkekleri bekliyor.

Evcil hayvan sahiplerini de unutmayan A101’de bu hafta KIWI Pets Otomatik Evcil Hayvan Su Çeşmesi 399 TL’ye satışa sunuluyor. 5V 1A gücündeki bu ürün, 2,5 litre su kovası, sessiz çalışma, su olmadan çalışmama, yıkanabilir filtre ve USB şarj kablosu özellikleriyle satışa çıkıyor.

2 yıl garantili ve 1.399 TL fiyatlı KIWI Pets Kameralı Akıllı Evcil Hayvan Besleyici ise 3 L kapasite, mobil cihazlardan kontrol imkanı, besleme kaydı, zamanlama ve otomatik besleme, düzenli beslenme 1-10 gün/12 porsiyon, yıkama kolaylığı ve 10 sn. ses kaydı özelliklerine sahip.

VOLTA YIDE Elektrikli Moped, 45 km/h azami hız, ön ve arka hidrolik disk fren sistemi, 60V 12Ah batarya kapasitesi, uzaktan kumanda ile açma ve kilitleme sistemi, 1500 W motor gücü, çıkarılabilir Lityum-İyon batarya, 4-5 saat şarj süresi, alarm sistemi, 59 kg (batarya dahil) ağırlık, kayar sinyal, yol, hava şartları ve güç destek seviyesine göre değişen 42 km menzil, konforlu sürüş sağlayan ön süspansiyon, arka havalı süspansiyon sistemi, dijital gösterge, üç kademeli sürüş modu, 15° yokuş kalkış kabiliyeti, 67.2 V 3 A şarj cihazı kapasitesi, akıllı batarya yönetim sistemi, otomatik yüksek akım koruma, yenilikçi dizayn, kolay kullanım imkanı, geniş tabanlı lastikler, geniş çamurluklar, arka koltuk ve sırt dayama özelliklerine sahip. 2 yıl garantisiyle ve 27.990 TL fiyatıyla bu moped A101 mağazalarında ve a101.com.tr’de satışta.

A101, teknolojik ürünlerde ve beyaz eşyada müşterilerine sürekli olarak yenilikler ve fırsatlar sunarak alışveriş deneyimini zenginleştiriyor. Bu özel teklifler ve daha fazlası için 28 Eylül'de A101 mağazalarını ve a101.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.