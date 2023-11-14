A101'de Birbirinden Çeşitli Televizyonlar Satışa Sunuluyor-5 televizyon markası birden indirimde!

Türkiye’nin 81 ilinde ve her bir ilçesinde, 600’ün üzerinde tedarikçisi ile perakende sektörünün öncü şirketleri arasında yer alan A101, 16 Kasım günü çeşitli yeni nesil televizyonları ve birbirinden değerli teknolojik ürünleri satışa sunacak.

A101 Dünya TV Gününe Özel Uygun Fiyatlı Televizyonları Satışa Sunuyor

10.799 TL fiyatıyla TOSHIBA 50UL2163DT/2 50UL2363DT 50" Ultra HD Smart TV, Wireless Display ve dahili Wi-Fi özelliklerini tüketicilere sunuyor.

TOSHIBA 70UL4C63DT 70’’ Ultra HD 4K Smart LED TV, içerdiği dahili Wi-Fi ve Wireless Display özellikleriyle 22.999 TL’ye satışa çıkıyor.

A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de satışa sunulan bir diğer televizyon ONVO 65OV6000U 65’’ Ultra HD Android 13 Smart LED TV, dahili Wi-Fi ve Bluetooth özellikleriyle 14.339 TL.

Dahili Wi-Fi ve Bluetooth özelliklerini içerisinde bulunduran ONVO 43OV6000F 43'' Full HD Android 13 Smart LED TV, 5.699 TL fiyata sahip.

ONVO 32OV6000H 32'' HD Ready Android 13 Smart LED TV ise dahili Wi-Fi ve Bluetooth özellikleriyle 4.099 TL’ye mağazalarda yerini alıyor.

26 Kasım Günü Birbirinden Çeşitli Beyaz Eşyalar Tüketicileri Bekliyor

Multi Cooling teknolojisi ile tasarlanan SEG NF 463 No-Frost Buzdolabı, 402 L net hacmi ve 12.599 TL fiyatıyla A101 beyaz eşya reyonlarında ve a101.com.tr’de beğenilere sunuluyor.

1000 devirli SEG CM 710 7 kg Çamaşır Makinesi, 7.099 TL’ye A101 mağazalarında ve a101.com.tr’de alıcıları bekliyor.

HYUNDAI EC-107 Alkali Detox 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı ise %100 doğal mineral içeren alkali ve detox filtre ile yüksek pH seviyesinde su üretiyor ve 1.999 TL fiyatında bulunuyor.

İçerisinde fırın, ocak ve davlumbaz bulunduran REGAL Beyaz Cam 3’lü Ankastre Set, 9.799 TL’ye haftanın beyaz eşyaları arasında yerini alıyor.

Teknolojik Ürünler A101 Raflarında Alıcılarla Buluşmaya Devam Ediyor

8 GB RAM’e ve 128 GB dahili hafızaya sahip OUKITEL C32 Cep Telefonu, 4.699 TL fiyatıyla A101 teknoloji raflarında.

USB 3.0 özelliğiyle WD 2 TB Harici Hard Disk, 2.099 TL’ye tüketicileri bekliyor.

PHILIPS 10.000 mAh Powerbank, 329 TL fiyatıyla satışta.

PIRANHA Kulak İçi Bluetooth Kulaklık, 199 TL’ye satışa çıkıyor.

XIAOMI Buds 3 Lite Bluetooth Kulaklık, 399 TL fiyatında bulunuyor.

179 TL fiyatıyla satışa sunulan PIRANHA Sese Duyarlı Ambiyans Aydınlatma, 8 farklı rengi içerisinde bulunduruyor.

SANDISK 128 GB USB 3.2 Bellek ise 299 TL.

Küçük Ev Aletleri A101 Marketlerinde Yerini Alıyor

MAXIMUS SR3000 Duvar Tipi Isıtıcı, 439 TL’ye beğenilere sunuluyor.

AAA performansıyla A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de tüketicilerin beğenisine sunulan SAMSUNG VC07R302MVB/TR Cyclone Süpürge, HEPA 13 filtreye ve 2.799 TL fiyata sahip.

1,7 L kapasiteli KIWI KK 3328 Cam Su Isıtıcı, 399 TL’ye satışa çıkıyor.

El tipi ve dikey elektrikli süpürge olarak kullanılabilen KIWI KVC4108 Dik Süpürge, 549 TL.

A101’de Kişisel Bakımına Özen Gösterenler İçin Dikkat Çekici Ürünler Satışa Çıkıyor

APRILLA 5 Başlıklı Saç Kurutma ve Şekillendirme Seti, içerdiği 2 kurutma ve 3 şekillendirme başlığıyla 549 TL fiyatında bulunuyor.

Seramik kaplamalı APRILLA AHS 2013 Saç Düzleştirici, 179 TL’ye kişisel bakım reyonlarında.

APRILLA AHC 5007 Saç Kesme Makinesi ise kendini bileyen bıçak özelliğiyle 219 TL’lik fiyatıyla satışta.